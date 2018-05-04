Ночная репетиция парада Победы в Москве
11:2704.05.2018
02900
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
Вторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
В военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
Жители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
В связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
Военнослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в четверг поздно вечером в Москве. Тренировка парадных расчетов — в фотоленте Ria.ru.
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