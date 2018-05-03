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Путин получил паспорт футбольного болельщика

17:2603.05.2018
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Президент РФ Владимир Путин получил удостоверение во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России
Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
Паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 президента РФ Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино (слева) во время осмотра после реконструкции стадиона Фишт, который примет ряд матчей чемпионата мира по футболу 2018 в России
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино 3 мая проверили работу Центра выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Сочи.Президент РФ Владимир Путин получил удостоверение во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино 3 мая проверили работу Центра выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Сочи.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкО работе центра главе российского государства рассказывал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.Президент РФ Владимир Путин во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
О работе центра главе российского государства рассказывал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин и Инфантино сфотографировались с сотрудниками Центра выдачи паспортов болельщиков.Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин и Инфантино сфотографировались с сотрудниками Центра выдачи паспортов болельщиков.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСогласно процедуре, гости получили талоны для прохождения электронной очереди, с которыми подошли к стойкам регистрации, где им выдали ID-карты.Президент РФ Владимир Путин во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Согласно процедуре, гости получили талоны для прохождения электронной очереди, с которыми подошли к стойкам регистрации, где им выдали ID-карты.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время встречи глава ФИФА отметил положительные отзывы экспертов относительно подготовки России к чемпионату, а также высокий уровень стадионов и уникальную работу по обеспечению безопасности проведения ЧМ.Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время встречи глава ФИФА отметил положительные отзывы экспертов относительно подготовки России к чемпионату, а также высокий уровень стадионов и уникальную работу по обеспечению безопасности проведения ЧМ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЧемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет в России. Турнир примут 11 городов. Матчи будут идти с 14 июня по 15 июля.Паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет в России. Турнир примут 11 городов. Матчи будут идти с 14 июня по 15 июля.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦентр выдачи паспортов болельщиков, в котором побывал президент России, находится рядом со стадионом "Фишт".Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Центр выдачи паспортов болельщиков, в котором побывал президент России, находится рядом со стадионом "Фишт".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСпециально к чемпионату "Фишт", где пройдут несколько игр турнира, подвергся реконструкции. Путин и Инфантино ознакомились с проведенными преобразованиями арены.Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино (слева) во время осмотра после реконструкции стадиона Фишт, который примет ряд матчей чемпионата мира по футболу 2018 в России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Специально к чемпионату "Фишт", где пройдут несколько игр турнира, подвергся реконструкции. Путин и Инфантино ознакомились с проведенными преобразованиями арены.
Президент РФ Владимир Путин получил удостоверение во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 годаПутин получил паспорт футбольного болельщика17:2603.05.2018
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Президент России Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино в четверг получили паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу-2018. Новые обладатели заветных FAN ID — в фотоленте Ria.ru.

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