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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2018 года

13:0030.04.2018
(обновлено: 13:14 30.04.2018)
118852
Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018
Участник соревновательного шоу Танковый биатлон-2018 в историко-культурном комплексе Линия Сталина в Белоруссии
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018
Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Забастовка работников железных дорог в Париже
Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу готовятся к выступлению во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске
Испытания на право ношения крапового берета в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре. 3 апреля 2018
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время репетиции парада Победы в Подмосковье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове
Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве. 25 апреля 2018
Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
Посетительница рассматривает робота Деревяку компании Robodem на форуме-выставке Skolkovo Robotics в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской
Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018
Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
Люди радуются победе лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича в первом туре президентских выборов
Мужчина держит плакат, призывающей не бомбить Сирию, на акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне
Весенняя гроза в Москве. 16 апреля 2018
Спортсмены на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу в Бишкеке
Фанни Жибер (Франция) в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине «Боулдеринг» среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве
Локомотивное депо Лихоборы в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Мужчина ловит рыбу на городской набережной в городе Керчь
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (скульптор Айвор Роберт-Джонс) на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен) во время ремонта
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовой "Мисс Россия" стала Юлия Полячихина из Республики Чувашия. Ей вручили корону, выполненную из белого золота и украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами.Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Новой "Мисс Россия" стала Юлия Полячихина из Республики Чувашия. Ей вручили корону, выполненную из белого золота и украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЭтап соревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.Участник соревновательного шоу Танковый биатлон-2018 в историко-культурном комплексе Линия Сталина в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Этап соревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастницы ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day" около гостиницы "Метрополь" в Москве.Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участницы ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day" около гостиницы "Метрополь" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре.Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Строительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Парадные расчеты военнослужащих на репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Репетиция парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМанифестация железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже, выступивших простив решения правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.Забастовка работников железных дорог в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Манифестация железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже, выступивших простив решения правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРаботники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением в Новосибирске.Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу готовятся к выступлению во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением в Новосибирске.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПреодоление полосы препятствий во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета в учебном центре внутренних войск Белоруссии под Минском.Испытания на право ношения крапового берета в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Преодоление полосы препятствий во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета в учебном центре внутренних войск Белоруссии под Минском.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время репетиции парада Победы в небе над военным полигоном "Алабино" в Московской области.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время репетиции парада Победы в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время репетиции парада Победы в небе над военным полигоном "Алабино" в Московской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с детьми выпустил голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с детьми выпустил голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". В этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.Участники во время праздничных обливаний водой на площади Рынок во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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В первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". В этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастник акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участник акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница общается с роботом "Деревякой" компании "Robodem" на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.Посетительница рассматривает робота Деревяку компании Robodem на форуме-выставке Skolkovo Robotics в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетительница общается с роботом "Деревякой" компании "Robodem" на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПосевная в станице Ладожской Краснодарского края.Сев семян сахарной свеклы в станице Ладожской
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посевная в станице Ладожской Краснодарского края.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет строгого режима за получение взятки, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор.Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет строгого режима за получение взятки, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСамка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке.Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБассейн на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте.Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Бассейн на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.Люди радуются победе лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича в первом туре президентских выборов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Сторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против ударов сил коалиции по Сирии в Лондоне.Мужчина держит плакат, призывающей не бомбить Сирию, на акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Участник акции протеста против ударов сил коалиции по Сирии в Лондоне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервая весенняя гроза в Москве.Весенняя гроза в Москве. 16 апреля 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первая весенняя гроза в Москве.
© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкЭтап соревнований Кубка Содружества по мотокроссу в Бишкеке.Спортсмены на соревнованиях Кубка Содружества по мотокроссу в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Этап соревнований Кубка Содружества по мотокроссу в Бишкеке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФранцуженка Фанни Жибер выступает в финале соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" на II этапе Кубка мира в Москве.Фанни Жибер (Франция) в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине «Боулдеринг» среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Француженка Фанни Жибер выступает в финале соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" на II этапе Кубка мира в Москве.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛокомотивное депо "Лихоборы" в Москве.Локомотивное депо Лихоборы в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Локомотивное депо "Лихоборы" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы конкурса "Российская красавица-2018" во время дефиле в купальниках.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участницы конкурса "Российская красавица-2018" во время дефиле в купальниках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРыбак на городской набережной в Керчи.Мужчина ловит рыбу на городской набережной в городе Керчь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рыбак на городской набережной в Керчи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПамятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (скульптор Айвор Роберт-Джонс) на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен) во время ремонта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алеша Алешкин
Не долго фашисты будут радоваться. За Донбасс будете отвечать. На руинах будете радоваться.
14:21
30.04.2018
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