Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2018 года
13:0030.04.2018
(обновлено: 13:14 30.04.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовой "Мисс Россия" стала Юлия Полячихина из Республики Чувашия. Ей вручили корону, выполненную из белого золота и украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами.
Новой "Мисс Россия" стала Юлия Полячихина из Республики Чувашия. Ей вручили корону, выполненную из белого золота и украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЭтап соревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Этап соревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастницы ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day" около гостиницы "Метрополь" в Москве.
Участницы ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day" около гостиницы "Метрополь" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.
Строительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Репетиция парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМанифестация железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже, выступивших простив решения правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.
Манифестация железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже, выступивших простив решения правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРаботники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением в Новосибирске.
Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением в Новосибирске.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПреодоление полосы препятствий во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета в учебном центре внутренних войск Белоруссии под Минском.
Преодоление полосы препятствий во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета в учебном центре внутренних войск Белоруссии под Минском.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время репетиции парада Победы в небе над военным полигоном "Алабино" в Московской области.
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" во время репетиции парада Победы в небе над военным полигоном "Алабино" в Московской области.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с детьми выпустил голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с детьми выпустил голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". В этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.
В первый день после Пасхи львовская молодежь по-своему отпраздновала "Мокрый понедельник". В этот день принято окроплять жилища, дворы, животных и пищу освященной водой.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастник акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.
Участник акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница общается с роботом "Деревякой" компании "Robodem" на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.
Посетительница общается с роботом "Деревякой" компании "Robodem" на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.
Президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Елизавета Боярская на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля.
© РИА Новости / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.
Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет строгого режима за получение взятки, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор.
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет строгого режима за получение взятки, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСамка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке.
Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБассейн на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте.
Бассейн на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.
Сторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против ударов сил коалиции по Сирии в Лондоне.
Участник акции протеста против ударов сил коалиции по Сирии в Лондоне.
© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкЭтап соревнований Кубка Содружества по мотокроссу в Бишкеке.
Этап соревнований Кубка Содружества по мотокроссу в Бишкеке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФранцуженка Фанни Жибер выступает в финале соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" на II этапе Кубка мира в Москве.
Француженка Фанни Жибер выступает в финале соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" на II этапе Кубка мира в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы конкурса "Российская красавица-2018" во время дефиле в купальниках.
Участницы конкурса "Российская красавица-2018" во время дефиле в купальниках.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПамятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Лондоне.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Не долго фашисты будут радоваться. За Донбасс будете отвечать. На руинах будете радоваться.
14:21
30.04.2018
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