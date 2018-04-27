Самый масштабный в России и СНГ ежегодный проект по помощи инноваторам в регионах России Open Innovations Startup Tour завершил в этом году путешествие по стране. Организаторы объехали 11 городов, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Гостями мероприятия стали более семи тысяч человек.
Open Innovations Startup Tour побывал в 11 российских городах
16:4827.04.2018
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© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"В этом году программа Startup Tour пополнилась еще одним событием — презентацией проектов резидентами "Сколково", проходившей для крупных региональных компаний. Итогом некоторых таких встреч стали договоренности о сотрудничестве.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
В этом году программа Startup Tour пополнилась еще одним событием — презентацией проектов резидентами "Сколково", проходившей для крупных региональных компаний. Итогом некоторых таких встреч стали договоренности о сотрудничестве.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Участники конкурса в Улан-Удэ принесли на презентацию прототип беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлётом.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Участники конкурса в Улан-Удэ принесли на презентацию прототип беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлётом.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"35 лучших инноваторов получили путёвки на главное стартап-событие года — конференцию Startup Village. Здесь они смогут принять участие в конкурсах и побороться за призы на сумму до 5 млн рублей.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
35 лучших инноваторов получили путёвки на главное стартап-событие года — конференцию Startup Village. Здесь они смогут принять участие в конкурсах и побороться за призы на сумму до 5 млн рублей.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"В некоторых городах в рамках Startup Tour были организованы выставки, на которых гости мероприятия могли самостоятельно протестировать разработки.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
В некоторых городах в рамках Startup Tour были организованы выставки, на которых гости мероприятия могли самостоятельно протестировать разработки.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"В некоторых городах в рамках Startup Tour были организованы выставки, на которых гости мероприятия могли самостоятельно протестировать разработки.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
В некоторых городах в рамках Startup Tour были организованы выставки, на которых гости мероприятия могли самостоятельно протестировать разработки.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Проект по помощи инноваторам в регионах России Open Innovations Startup Tour.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Проект по помощи инноваторам в регионах России Open Innovations Startup Tour.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Главным событием деловой программы Тура стала пленарная сессия, на которой эксперты, бизнесмены и чиновники обсуждали реализацию программы "Цифровая экономика" в регионах. Участником одной из таких сессий стал вице-премьер Аркадий Дворкович.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Главным событием деловой программы Тура стала пленарная сессия, на которой эксперты, бизнесмены и чиновники обсуждали реализацию программы "Цифровая экономика" в регионах. Участником одной из таких сессий стал вице-премьер Аркадий Дворкович.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Двухдневная программа Startup Tour включала в себя конкурс и конференцию для стартапов. На конкурсе участники защищали свои проекты перед экспертами, выступая в трёх основных номинациях: биомедицина, промышленные и информационные технологии.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Двухдневная программа Startup Tour включала в себя конкурс и конференцию для стартапов. На конкурсе участники защищали свои проекты перед экспертами, выступая в трёх основных номинациях: биомедицина, промышленные и информационные технологии.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Двухдневная программа Startup Tour включала в себя конкурс и конференцию для стартапов. На конкурсе участники защищали свои проекты перед экспертами, выступая в трёх основных номинациях: биомедицина, промышленные и информационные технологии.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Двухдневная программа Startup Tour включала в себя конкурс и конференцию для стартапов. На конкурсе участники защищали свои проекты перед экспертами, выступая в трёх основных номинациях: биомедицина, промышленные и информационные технологии.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Технологический предприниматель из Великого Новгорода Станислав Муравьёв одержал победу на конкурсе, представив современный бионический протез.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Технологический предприниматель из Великого Новгорода Станислав Муравьёв одержал победу на конкурсе, представив современный бионический протез.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Главным городом — столицей Тура в этом году стал Улан-Удэ. Он собрал большинство голосов в конкурсе на получение этого статуса. Это значит, что все участники очного этапа конкурса в Улан-Удэ получили приглашение на Startup Village.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Главным городом — столицей Тура в этом году стал Улан-Удэ. Он собрал большинство голосов в конкурсе на получение этого статуса. Это значит, что все участники очного этапа конкурса в Улан-Удэ получили приглашение на Startup Village.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Для гостей проводились лекции, на которых рассказывалось, как создать прибыльный бизнес с нуля, чем привлечь инвесторов и многое другое. Среди лекторов — один из самых успешных предпринимателей Европы, советник президента "Сколково" Пекка Вильякайнен.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Для гостей проводились лекции, на которых рассказывалось, как создать прибыльный бизнес с нуля, чем привлечь инвесторов и многое другое. Среди лекторов — один из самых успешных предпринимателей Европы, советник президента "Сколково" Пекка Вильякайнен.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"А рекордсменом по числу участников этого Тура может считаться Великий Новгород. Гостями мероприятия стали более тысячи жителей и гостей города.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
А рекордсменом по числу участников этого Тура может считаться Великий Новгород. Гостями мероприятия стали более тысячи жителей и гостей города.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Стартапам объясняли, как стать резидентами Фонда "Сколково" — одного из организаторов Startup Tour. Старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем рассказал о том, почему статус резидента может дать толчок к развитию компании.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Стартапам объясняли, как стать резидентами Фонда "Сколково" — одного из организаторов Startup Tour. Старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем рассказал о том, почему статус резидента может дать толчок к развитию компании.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"В рамках деловой программы проводилась сессия "Женское предпринимательство". На ней состоявшиеся в бизнесе женщины рассказывали о трудностях и успехах в управлении собственными компаниями.
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
В рамках деловой программы проводилась сессия "Женское предпринимательство". На ней состоявшиеся в бизнесе женщины рассказывали о трудностях и успехах в управлении собственными компаниями.
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