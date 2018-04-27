Open Innovations Startup Tour побывал в 11 российских городах

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Главным городом — столицей Тура в этом году стал Улан-Удэ. Он собрал большинство голосов в конкурсе на получение этого статуса. Это значит, что все участники очного этапа конкурса в Улан-Удэ получили приглашение на Startup Village.