Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: поцелуй Макрона, футбол в горах и шикарная Джей Ло
10:5127.04.2018
(обновлено: 10:52 27.04.2018)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Франции Эммануэль Макрон приветствует первую леди США Меланью Трамп во время церемонии в Белом доме в Вашингтоне, США.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует первую леди США Меланью Трамп во время церемонии в Белом доме в Вашингтоне, США.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.
Строительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДефиле в купальниках на конкурсе "Российская красавица-2018".
Дефиле в купальниках на конкурсе "Российская красавица-2018".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
© AFP 2018 / Oli ScarfТанцовщицы Элисон Парсонс и Джорджия Патон-Даррант во время фотоколла перед открытием весеннего цветочного шоу в Харрогейте, Северная Англия.
Танцовщицы Элисон Парсонс и Джорджия Патон-Даррант во время фотоколла перед открытием весеннего цветочного шоу в Харрогейте, Северная Англия.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСоревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.
© REUTERS / Hannah MckayГерцогиня Кембриджская родила мальчика, который стал третьим ребенком принца Уильяма.
Герцогиня Кембриджская родила мальчика, который стал третьим ребенком принца Уильяма.
© REUTERS / Erik De CastroСовместные учения военных и полиции в рамках подготовки к временному закрытию острова Боракай на Филиппинах.
Совместные учения военных и полиции в рамках подготовки к временному закрытию острова Боракай на Филиппинах.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкШествие к Мавзолею В.И. Ленина в честь Дня рождения вождя мирового пролетариата.
Шествие к Мавзолею В.И. Ленина в честь Дня рождения вождя мирового пролетариата.
© AFP 2018 / Aaref WatadДети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб.
Дети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб.
© РИА Новости / Андрей БыковПерейти в фотобанкРовно за 50 дней до старта ЧМ-2018 на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на импровизированном поле курорта "Горки Город" в Красной поляне состоялся необычный футбольный матч.
Ровно за 50 дней до старта ЧМ-2018 на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на импровизированном поле курорта "Горки Город" в Красной поляне состоялся необычный футбольный матч.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРалли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day".
Ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на минувшей неделе в Кремле вручал медали "Герой труда", среди лауреатов был художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.
Президент России Владимир Путин на минувшей неделе в Кремле вручал медали "Герой труда", среди лауреатов был художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Выступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© AP Photo / Manu FernandezДемонстрация новой коллекции испанского бренда Pronovias на Неделе свадебной моды в Барселоне, Испания.
© AP Photo / Manu Fernandez
Демонстрация новой коллекции испанского бренда Pronovias на Неделе свадебной моды в Барселоне, Испания.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрохожий кормит лису, поселившуюся у Приморского океанариума на острове Русском.
Прохожий кормит лису, поселившуюся у Приморского океанариума на острове Русском.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.
© AFP 2018 / Angela WeissДженнифер Лопес на торжественном вечере Time 100 Gala в Линкольн-Центре в Нью-Йорке.
Дженнифер Лопес на торжественном вечере Time 100 Gala в Линкольн-Центре в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.
Посетительница на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПредставительница Франции Фанни Жибер выступает в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве.
Представительница Франции Фанни Жибер выступает в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве.
© AFP 2018Скалолазы преодолевают трассу рядом с магазином, обустроенном на высоте 100 метров прямо на отвесной скале Пинцзяне в центральной провинции Китая Хунань. Здесь альпинисты могут купить воду и еду.
Скалолазы преодолевают трассу рядом с магазином, обустроенном на высоте 100 метров прямо на отвесной скале Пинцзяне в центральной провинции Китая Хунань. Здесь альпинисты могут купить воду и еду.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.
Участники акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.
© AFP 2018 / Nelson Almeida Модели представляют летнюю коллекцию купальников южноамериканского бренда Salinas во время Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.
Модели представляют летнюю коллекцию купальников южноамериканского бренда Salinas во время Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКлуб "Ак Барс" стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
Клуб "Ак Барс" стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
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