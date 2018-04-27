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Лучшие фото недели: поцелуй Макрона, футбол в горах и шикарная Джей Ло

10:5127.04.2018
(обновлено: 10:52 27.04.2018)
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Президент Франции Эммануэль Макрон целует руку первой леди США Меланье Трамп во время во время приветственной церемонии в Белом доме в Вашингтоне, США. 24 апреля 2018 года
Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
Элисон Парсонс и Джорджия Патон-Даррант на фотосессии накануне весеннего цветочного шоу Harrogate в Харрогейте, Англия
Дерево в поле в Понт-Одеме на севере Франции
Участник соревновательного шоу Танковый биатлон-2018 в историко-культурном комплексе Линия Сталина в Белоруссии
Британский принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская на крыльце больницы Сент-Мэри в Лондоне со своим новорожденным сыном. 23 апреля 2018 года
Турист рядом с солдатами, участвующими в военных и полицейских тренировках в рамках подготовки к временному закрытию острова Боракай на Филиппинах. 24 апреля 2018 года
Участники шествия перед возложением цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади по случаю Дня рождения вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства ЦК и МГК КПРФ В.И. Ленина
Дети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб
Посетители смотрят на льва в зоопарке Туари во Франции
Футбольный матч на горном курорте Горки Город
Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации
Выступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах
Модель демонстрирует одежду бренда Pronovias во время недели свадебной моды в Барселоне, Испания
Прохожий кормит лису, поселившуюся у океанариума на острове Русском
Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018
Дженнифер Лопес на торжественном вечере Time 100 Gala 2018 в Линкольн-Центре в Нью-Йорке
Посетительница на форуме-выставке Skolkovo Robotics
Солдаты на мотоцикле в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
Фанни Жибер из Франции в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине Боулдеринг среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве
Люди забираются на скалу в китайской провинции Хайнянь
Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
Женщина несет кирпичи на голове в Мумбаи
Модели демонстрируют коллекцию Salinas на Неделе моды в Бразилии
Игроки ХК Ак Барс, ставшие обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2017-2018, во время церемонии награждения
Парадные расчеты военнослужащих на репетиции парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Производство традиционной лапши ручной работы в Китае
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Франции Эммануэль Макрон приветствует первую леди США Меланью Трамп во время церемонии в Белом доме в Вашингтоне, США.Президент Франции Эммануэль Макрон целует руку первой леди США Меланье Трамп во время во время приветственной церемонии в Белом доме в Вашингтоне, США. 24 апреля 2018 года
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует первую леди США Меланью Трамп во время церемонии в Белом доме в Вашингтоне, США.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Строительство автоподходов Крымского моста со стороны Тамани.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДефиле в купальниках на конкурсе "Российская красавица-2018".Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дефиле в купальниках на конкурсе "Российская красавица-2018".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
© AFP 2018 / Oli ScarfТанцовщицы Элисон Парсонс и Джорджия Патон-Даррант во время фотоколла перед открытием весеннего цветочного шоу в Харрогейте, Северная Англия.Элисон Парсонс и Джорджия Патон-Даррант на фотосессии накануне весеннего цветочного шоу Harrogate в Харрогейте, Англия
© AFP 2018 / Oli Scarf
Танцовщицы Элисон Парсонс и Джорджия Патон-Даррант во время фотоколла перед открытием весеннего цветочного шоу в Харрогейте, Северная Англия.
© AFP 2018 / Joel SagetАэрофотоснимок дерева в поле на севере Франции Пон-Одемер.Дерево в поле в Понт-Одеме на севере Франции
© AFP 2018 / Joel Saget
Аэрофотоснимок дерева в поле на севере Франции Пон-Одемер.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСоревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.Участник соревновательного шоу Танковый биатлон-2018 в историко-культурном комплексе Линия Сталина в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Соревновательного шоу "Танковый биатлон-2018" в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии.
© REUTERS / Hannah MckayГерцогиня Кембриджская родила мальчика, который стал третьим ребенком принца Уильяма.Британский принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская на крыльце больницы Сент-Мэри в Лондоне со своим новорожденным сыном. 23 апреля 2018 года
© REUTERS / Hannah Mckay
Герцогиня Кембриджская родила мальчика, который стал третьим ребенком принца Уильяма.
© REUTERS / Erik De CastroСовместные учения военных и полиции в рамках подготовки к временному закрытию острова Боракай на Филиппинах.Турист рядом с солдатами, участвующими в военных и полицейских тренировках в рамках подготовки к временному закрытию острова Боракай на Филиппинах. 24 апреля 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro
Совместные учения военных и полиции в рамках подготовки к временному закрытию острова Боракай на Филиппинах.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкШествие к Мавзолею В.И. Ленина в честь Дня рождения вождя мирового пролетариата.Участники шествия перед возложением цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади по случаю Дня рождения вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства ЦК и МГК КПРФ В.И. Ленина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Шествие к Мавзолею В.И. Ленина в честь Дня рождения вождя мирового пролетариата.
© AFP 2018 / Aaref WatadДети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб.Дети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб
© AFP 2018 / Aaref Watad
Дети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб.
© AFP 2018 / Lionel BonaventureПосетители внутри смотрового туннеля в зоопарке Туари во Франции.Посетители смотрят на льва в зоопарке Туари во Франции
© AFP 2018 / Lionel Bonaventure
Посетители внутри смотрового туннеля в зоопарке Туари во Франции.
© РИА Новости / Андрей БыковПерейти в фотобанкРовно за 50 дней до старта ЧМ-2018 на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на импровизированном поле курорта "Горки Город" в Красной поляне состоялся необычный футбольный матч.Футбольный матч на горном курорте Горки Город
© РИА Новости / Андрей Быков
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Ровно за 50 дней до старта ЧМ-2018 на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря на импровизированном поле курорта "Горки Город" в Красной поляне состоялся необычный футбольный матч.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРалли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day".Участницы ралли классических автомобилей Ингосстрах Exclusive Classic Day, стартовавшего у гостиницы Метрополь в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на минувшей неделе в Кремле вручал медали "Герой труда", среди лауреатов был художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на минувшей неделе в Кремле вручал медали "Герой труда", среди лауреатов был художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.Выступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© AP Photo / Manu FernandezДемонстрация новой коллекции испанского бренда Pronovias на Неделе свадебной моды в Барселоне, Испания.Модель демонстрирует одежду бренда Pronovias во время недели свадебной моды в Барселоне, Испания
© AP Photo / Manu Fernandez
Демонстрация новой коллекции испанского бренда Pronovias на Неделе свадебной моды в Барселоне, Испания.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрохожий кормит лису, поселившуюся у Приморского океанариума на острове Русском.Прохожий кормит лису, поселившуюся у океанариума на острове Русском
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Прохожий кормит лису, поселившуюся у Приморского океанариума на острове Русском.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване. 25 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сторонники оппозиции во время митинга на площади Республики в Ереване.
© AFP 2018 / Angela WeissДженнифер Лопес на торжественном вечере Time 100 Gala в Линкольн-Центре в Нью-Йорке.Дженнифер Лопес на торжественном вечере Time 100 Gala 2018 в Линкольн-Центре в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Angela Weiss
Дженнифер Лопес на торжественном вечере Time 100 Gala в Линкольн-Центре в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетительница на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.Посетительница на форуме-выставке Skolkovo Robotics
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетительница на форуме-выставке "Skolkovo Robotics" в Москве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.Солдаты на мотоцикле в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПредставительница Франции Фанни Жибер выступает в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве.Фанни Жибер из Франции в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине Боулдеринг среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Представительница Франции Фанни Жибер выступает в финальном раунде соревнований по скалолазанию в дисциплине "Боулдеринг" среди женщин на II этапе Кубка мира в Москве.
© AFP 2018Скалолазы преодолевают трассу рядом с магазином, обустроенном на высоте 100 метров прямо на отвесной скале Пинцзяне в центральной провинции Китая Хунань. Здесь альпинисты могут купить воду и еду.Люди забираются на скалу в китайской провинции Хайнянь
© AFP 2018
Скалолазы преодолевают трассу рядом с магазином, обустроенном на высоте 100 метров прямо на отвесной скале Пинцзяне в центральной провинции Китая Хунань. Здесь альпинисты могут купить воду и еду.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции против Петра Порошенко у здания администрации президента в Киеве.
© REUTERS / Francis MascarenhasРаботница завода по производству кирпичей в Мумбаи, Индия.Женщина несет кирпичи на голове в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Работница завода по производству кирпичей в Мумбаи, Индия.
© AFP 2018 / Nelson Almeida Модели представляют летнюю коллекцию купальников южноамериканского бренда Salinas во время Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.Модели демонстрируют коллекцию Salinas на Неделе моды в Бразилии
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Модели представляют летнюю коллекцию купальников южноамериканского бренда Salinas во время Недели моды в Сан-Паулу, Бразилия.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКлуб "Ак Барс" стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги трехкратным обладателем Кубка Гагарина.Игроки ХК Ак Барс, ставшие обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2017-2018, во время церемонии награждения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Клуб "Ак Барс" стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРепетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Парадные расчеты военнослужащих на репетиции парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Репетиция военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© AFP 2018Участница соревнования про производству лапши в китайской провинции Фуцзянь.Производство традиционной лапши ручной работы в Китае
© AFP 2018
Участница соревнования про производству лапши в китайской провинции Фуцзянь.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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