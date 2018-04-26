Строительство автодорожной части Крымского моста
15:4126.04.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.
Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.
На завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.
В мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.
Главные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПриемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.
Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.
В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.
Уже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.
Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.
Пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕсть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.
Есть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.
На этой неделе строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив. Первые автомобили проедут по мосту уже через несколько недель.
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