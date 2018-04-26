Строительство автодорожной части Крымского моста

Есть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.