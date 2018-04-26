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Дерзкие образы бразильской моды на San Paulo Fashion Week

09:0026.04.2018
(обновлено: 11:27 26.04.2018)
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Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Borana на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Led на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Memo на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Samuel Cirnansck на Неделе моды в Сан-Паулу
Модели за кулисами показа Fernanda Yamamoto на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Projeto Ponto Firme на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Fabiana Milazzo на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Projeto Ponto Firme на Неделе моды в Сан-Паулу
Зрители на показе Osklen на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Patbo на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Borana на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Samuel Cirnansck на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Salinas на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre PennerСорок пятая неделя моды Sao Paulo Fashion Week проходит в Бразилии с 21 по 26 апреля.Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Сорок пятая неделя моды Sao Paulo Fashion Week проходит в Бразилии с 21 по 26 апреля.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaЛучшие дизайнеры континента, а также звезды фэшн-индустрии представляют в эти дни в Сан-Пауло свои последние коллекции.Показ коллекции Borana на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Лучшие дизайнеры континента, а также звезды фэшн-индустрии представляют в эти дни в Сан-Пауло свои последние коллекции.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaТема бразильской недели моды в этом году - преобразующая сила творческой энергии.Показ коллекции Led на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Тема бразильской недели моды в этом году - преобразующая сила творческой энергии.
© REUTERS / Nacho DoceПоказ зимней коллекции спортивной одежды бренда Memo, созданной дизайнером Патрисией Бирман в соавторстве с Isolda.Показ коллекции Memo на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Показ зимней коллекции спортивной одежды бренда Memo, созданной дизайнером Патрисией Бирман в соавторстве с Isolda.
© REUTERS / Nacho DoceДизайнер Samuel Cirnansck, специализирующийся на праздничных нарядах, создал коллекцию одежды, обильно украшенной вышивкой, блестками и пайетками.Показ коллекции Samuel Cirnansck на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Дизайнер Samuel Cirnansck, специализирующийся на праздничных нарядах, создал коллекцию одежды, обильно украшенной вышивкой, блестками и пайетками.
© REUTERS / Nacho DoceЯпонский модельер Fernanda Yamamoto в новой коллекции сделала акцент на натуральных тканях, насыщенных цветах и объемной фактуре. Все элементы одежды были исполнены вручную.Модели за кулисами показа Fernanda Yamamoto на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Японский модельер Fernanda Yamamoto в новой коллекции сделала акцент на натуральных тканях, насыщенных цветах и объемной фактуре. Все элементы одежды были исполнены вручную.
© REUTERS / Nacho DoceНовую коллекцию бренда Projeto Ponto Firme придумал бывший заключенный Anderson Figueredo. Бренд использует полотна, связанные крючком осужденными, отбывающими свой срок в тюрьме бразильского города Гуарульюс.Показ коллекции Projeto Ponto Firme на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Новую коллекцию бренда Projeto Ponto Firme придумал бывший заключенный Anderson Figueredo. Бренд использует полотна, связанные крючком осужденными, отбывающими свой срок в тюрьме бразильского города Гуарульюс.
© REUTERS / Nacho DoceНа Неделе моды в Сан-Паулу бренд Agua de Coco представил зимнюю коллекцию, созданную дизайнером Лианой Томаз. Она начинала свою карьеру с ручного пошива купальников в небольшом ателье.Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
На Неделе моды в Сан-Паулу бренд Agua de Coco представил зимнюю коллекцию, созданную дизайнером Лианой Томаз. Она начинала свою карьеру с ручного пошива купальников в небольшом ателье.
© REUTERS / Nacho DoceИдеи для своей новой коллекции дизайнер Fabiana Milazzo почерпнула из своей поездки в Перу. При создании моделей использовались текстурированные ткани в пастельных тонах и техника "обратной" вышивки.Показ коллекции Fabiana Milazzo на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Nacho Doce
Идеи для своей новой коллекции дизайнер Fabiana Milazzo почерпнула из своей поездки в Перу. При создании моделей использовались текстурированные ткани в пастельных тонах и техника "обратной" вышивки.
© AFP 2018 / Miguel SchincariolПоказ одежды из коллекции бренда Projeto Ponto Firme, созданной заключенными одной из бразильских тюрем.Показ коллекции Projeto Ponto Firme на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Miguel Schincariol
Показ одежды из коллекции бренда Projeto Ponto Firme, созданной заключенными одной из бразильских тюрем.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaЗрители на показе зимней коллекции бразильской марки Osklen, выпускающей люксовую мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары для активного образа жизни.Зрители на показе Osklen на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Зрители на показе зимней коллекции бразильской марки Osklen, выпускающей люксовую мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары для активного образа жизни.
© AP Photo / Andre PennerБеременная бразильская супермодель Ана Клаудиа Михельс приняла участие в показе коллекции бренда Agua de Coco.Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Беременная бразильская супермодель Ана Клаудиа Михельс приняла участие в показе коллекции бренда Agua de Coco.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaВ новой зимней коллекции бренда Patbo дизайнер Патриция Боналди постаралась совместить британский и цыганский стили, поэтому строгие и тяжелые ткани здесь сочетаются с яркими цветочными орнаментами и необычным, расклешенным кроем.Показ коллекции Patbo на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
В новой зимней коллекции бренда Patbo дизайнер Патриция Боналди постаралась совместить британский и цыганский стили, поэтому строгие и тяжелые ткани здесь сочетаются с яркими цветочными орнаментами и необычным, расклешенным кроем.
© AP Photo / Andre PennerНовая коллекция бренда Borana посвящена тропической теме. Для создания моделей дизайнер марки Patiara Aguiar использовал такие бразильские элементы, как макраме, бечевка, бахрома и соломенные аксессуары.Показ коллекции Borana на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Новая коллекция бренда Borana посвящена тропической теме. Для создания моделей дизайнер марки Patiara Aguiar использовал такие бразильские элементы, как макраме, бечевка, бахрома и соломенные аксессуары.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaДизайнер Samuel Cirnansck в новой коллекции сделал ставку на легкие ткани, расшитые пайетками, бисером и украшенные вышивкой.Показ коллекции Samuel Cirnansck на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Дизайнер Samuel Cirnansck в новой коллекции сделал ставку на легкие ткани, расшитые пайетками, бисером и украшенные вышивкой.
© REUTERS / Paulo WhitakerЮжноамериканская марка Salinas Неделе моды в Сан-Паулу представила летнюю коллекцию сезона 2018/19. Купальники марки отличаются яркими красками и необычным декоративными элементами.Показ коллекции Salinas на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Южноамериканская марка Salinas Неделе моды в Сан-Паулу представила летнюю коллекцию сезона 2018/19. Купальники марки отличаются яркими красками и необычным декоративными элементами.
Показ коллекции Agua de Coco на Неделе моды в Сан-ПаулуДерзкие образы бразильской моды на San Paulo Fashion Week09:0026.04.2018
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На неделе моды в Сан-Паулу ведущие дизайнеры страны представили свои новые коллекции. Национальные мотивы и дерзкие пляжные образы Sao Paulo Fashion Week – в фотоленте Ria.ru.
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