Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии

В США, Британии и Франции заявляли, что все 105 ракет попали в назначенные цели, однако в российском Генштабе сообщили, что изучение воронок от разрывов, характер разрушений и найденные фрагменты позволяют сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет.