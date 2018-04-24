Первые георгиевские ленточки появились во вторник на улицах российских городов. Символ уважения к исторической памяти по традиции начали раздавать у стен информационного агентства "Россия сегодня", где и была придумана эта акция.
Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
13:4124.04.2018
(обновлено: 14:50 24.04.2018)
0702162
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" впервые была проведена в 2005 году. С момента своего появления она стала не только всероссийской, но и международной.
Акция "Георгиевская ленточка" впервые была проведена в 2005 году. С момента своего появления она стала не только всероссийской, но и международной.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУ стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.
У стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтор идеи проведения акции "Георгиевская ленточка", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, журналист и радиоведущий, ветеран "Иновещания" Леонид Сиган и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.
Автор идеи проведения акции "Георгиевская ленточка", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, журналист и радиоведущий, ветеран "Иновещания" Леонид Сиган и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил, что акция "Георгиевская ленточка" способствовала возрождению волонтерского движения в российской столице.
Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил, что акция "Георгиевская ленточка" способствовала возрождению волонтерского движения в российской столице.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Роспатриотцентра Ксения Разуваева призвала внимательнее относиться к символу Победы. По ее словам, организаторы акции и волонтеры должны рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. "Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", - отметила Разуваева.
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева призвала внимательнее относиться к символу Победы. По ее словам, организаторы акции и волонтеры должны рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. "Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", - отметила Разуваева.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества.
Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" будет проходить вплоть до 9 мая.
Акция "Георгиевская ленточка" будет проходить вплоть до 9 мая.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.
Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на улице в Москве.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на улице в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДевушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве.
Девушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+