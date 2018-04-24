Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

У стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.