В Канне 20-22 апреля состоялась премьера турнира по авиа-слалому Red Bull Air Race. За три дня соревнований увидеть своими глазами первый в истории французский этап пришли 83 500 зрителей, а триумфатором Канна стал австралиец Мэтт Холл, не побеждавший на отдельных этапах с 2016 года. Немец Маттиас Дольдерер финишировал вторым, бронза досталась американцу Майклу Гулиану. Впереди еще шесть этапов, а значит, борьба за чемпионское звание только начинается. Следующая остановка чемпионата состоится 26–27 мая в Тибе, Япония.
Первый в истории французский этап Red Bull Air Race в Канне
17:0223.04.2018
(обновлено: 17:09 23.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Маттиас Дольдерер (Германия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Маттиас Дольдерер (Германия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Мэтт Холл (Австралия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Мэтт Холл (Австралия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Майкл Гулиан (США) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Майкл Гулиан (США) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Хуан Веларде (Испания) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Хуан Веларде (Испания) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Ёсихидэ Муроя (Япония) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Ёсихидэ Муроя (Япония) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Николя Иванофф (Франция) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Николя Иванофф (Франция) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Выступление пилотажной группы Patrouille de France на самолетах Alphajet на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Маттиас Дольдерер (Германия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Маттиас Дольдерер (Германия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Ёсихидэ Муроя (Япония) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Ёсихидэ Муроя (Япония) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Мартин Шонка (Чехия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Мартин Шонка (Чехия) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Майкл Гулиан (США) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Майкл Гулиан (США) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Пит Маклауд (Канада) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Пит Маклауд (Канада) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Кирби Чемблисс (США) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Кирби Чемблисс (США) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилот Франсуа ле Во (Франция) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Пилот Франсуа ле Во (Франция) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСамолет пилота Мартина Шонка (Чехия) на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
Самолет пилота Мартина Шонка (Чехия) на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Канне.
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