Первый в истории французский этап Red Bull Air Race в Канне

В Канне 20-22 апреля состоялась премьера турнира по авиа-слалому Red Bull Air Race. За три дня соревнований увидеть своими глазами первый в истории французский этап пришли 83 500 зрителей, а триумфатором Канна стал австралиец Мэтт Холл, не побеждавший на отдельных этапах с 2016 года. Немец Маттиас Дольдерер финишировал вторым, бронза досталась американцу Майклу Гулиану. Впереди еще шесть этапов, а значит, борьба за чемпионское звание только начинается. Следующая остановка чемпионата состоится 26–27 мая в Тибе, Япония.