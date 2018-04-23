Рыжие приживалы Приморского океанариума

Вот уже год семья лисиц живет на территории Приморского океанариума. С наступлением теплых дней зверьки все чаще выходят из укрытий и общаются с туристами, приехавшими на остров Русский. Будни рыжих приживал океанариума — в фотоленте Ria.ru.