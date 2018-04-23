Вот уже год семья лисиц живет на территории Приморского океанариума. С наступлением теплых дней зверьки все чаще выходят из укрытий и общаются с туристами, приехавшими на остров Русский. Будни рыжих приживал океанариума — в фотоленте Ria.ru.
Рыжие приживалы Приморского океанариума
13:3623.04.2018
(обновлено: 13:58 23.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСемья из семи лисиц поселилась у океанариума на острове Русском в апреле прошлого года.
Семья из семи лисиц поселилась у океанариума на острове Русском в апреле прошлого года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПара лисиц обосновалась в лесу около парковки океанариума, чтобы вырастить свое потомство.
Пара лисиц обосновалась в лесу около парковки океанариума, чтобы вырастить свое потомство.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисы очень быстро стали популярны среди туристов: многие специально приезжали на остров Русский, чтобы покормить зверьков.
Лисы очень быстро стали популярны среди туристов: многие специально приезжали на остров Русский, чтобы покормить зверьков.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗа зиму детеныши заметно подросли и теперь сами готовы выходить к "публике" и просить угощения.
За зиму детеныши заметно подросли и теперь сами готовы выходить к "публике" и просить угощения.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ последнее время на острове Русском лисы все чаще выходят к людям за кормом.
В последнее время на острове Русском лисы все чаще выходят к людям за кормом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОднако специалисты просят не увлекаться этой забавой: лисы, потерявшие страх перед человеком, могут стать жертвами живодеров.
Однако специалисты просят не увлекаться этой забавой: лисы, потерявшие страх перед человеком, могут стать жертвами живодеров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКроме того, еда, которой люди часто подкармливают животных, для лис вредна.
Кроме того, еда, которой люди часто подкармливают животных, для лис вредна.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисы, как и собаки, плохо переносят фастфуд и сладкую пищу.
Лисы, как и собаки, плохо переносят фастфуд и сладкую пищу.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЕсли вы все же хотите покормить лису, запаситесь свежим мясом, курицей, вареными яйцами, колбасой или сосисками.
Если вы все же хотите покормить лису, запаситесь свежим мясом, курицей, вареными яйцами, колбасой или сосисками.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисица, поселившаяся у океанариума на острове Русском.
Лисица, поселившаяся у океанариума на острове Русском.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисица со своим детенышем у Приморского океанариума.
Лисица со своим детенышем у Приморского океанариума.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском.
Лисенок на территории Приморского океанариума на острове Русском.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Так это они и называются хитрыми. Быстро ко всему приноравливаются. Жизнь заставляет.
14:07
23.04.2018
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