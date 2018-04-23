В минувшие выходные в Минске прошел конкурс Pole Art Show International. Выступления сильнейших танцовщиц на пилоне — в фотоленте Ria.ru
Танцы на пилоне: сплав акробатики, гимнастики и театра
11:3323.04.2018
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкШоу, посвященное мастерству танца на пилоне, прошло 22 апреля в минском клубе "Cotton". На фото: конкурсантка Алла Шабловская.
Шоу, посвященное мастерству танца на пилоне, прошло 22 апреля в минском клубе "Cotton". На фото: конкурсантка Алла Шабловская.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкОрганизаторами шоу выступили две школы танцев – Danova Dance School и "Студия танца Roxy Dance" при содействии белорусской "Федерации спорта и танца на пилоне".В рамках шоу также прошли мастер-классы и показательные выступления звезд Pole Dance. На фото: конкурсантка Алеся Дмитроченко.
Организаторами шоу выступили две школы танцев – Danova Dance School и "Студия танца Roxy Dance" при содействии белорусской "Федерации спорта и танца на пилоне".В рамках шоу также прошли мастер-классы и показательные выступления звезд Pole Dance. На фото: конкурсантка Алеся Дмитроченко.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВ рамках Pole Art Show International прошли соревнования в двух категориях: соло и дуэты. На фото: выступление Анастасии Шляжко.
В рамках Pole Art Show International прошли соревнования в двух категориях: соло и дуэты. На фото: выступление Анастасии Шляжко.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВ шоу принимали участие как любители, так и профессионалы. На фото: конкурсантка Юлия Конопляник.
В шоу принимали участие как любители, так и профессионалы. На фото: конкурсантка Юлия Конопляник.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкТанец на пилоне - это синтез акробатики и гимнастики. На фото: выступление дуэта Юлии Морозовой и Ольги Меховой.
Танец на пилоне - это синтез акробатики и гимнастики. На фото: выступление дуэта Юлии Морозовой и Ольги Меховой.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВсе выступления конкурсантов являются четко продуманными театральными номерами. На фото: Александра Внук.
Все выступления конкурсантов являются четко продуманными театральными номерами. На фото: Александра Внук.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВ рамках шоу прошли мастер-классы и показательные выступления звезд Pole Dance. На фото: выступление участницы шоу Аллы Шабловской.
В рамках шоу прошли мастер-классы и показательные выступления звезд Pole Dance. На фото: выступление участницы шоу Аллы Шабловской.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВыступление участницы соревнований Полины Прокопович.
Выступление участницы соревнований Полины Прокопович.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВыступление участницы соревнований Анастасии Кашмановой.
Выступление участницы соревнований Анастасии Кашмановой.
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