С 19 по 21 апреля проходил IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) 2018, являющийся главной площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей и потенциала Крыма. Яркие кадры ЯМЭФ — в фотоленте Ria.ru
Ялтинский международный экономический форум-2018
13:4121.04.2018
(обновлено: 14:39 21.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЯлтинский международный форум входит в четверку крупнейших экономических мероприятий, проводимых в России.
Ялтинский международный форум входит в четверку крупнейших экономических мероприятий, проводимых в России.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЗа четыре года работы форума число участников увеличилось в несколько раз. Так в 2018 году мероприятие посетили три тысячи человек из 71 страны.
За четыре года работы форума число участников увеличилось в несколько раз. Так в 2018 году мероприятие посетили три тысячи человек из 71 страны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавной темой ЯМЭФ-2018 стало "Будущее мира. Будущее России". Эксперты обсудили развитие цифровой экономики, международное сотрудничество, инвестиции и другие актуальные вопросы.
Главной темой ЯМЭФ-2018 стало "Будущее мира. Будущее России". Эксперты обсудили развитие цифровой экономики, международное сотрудничество, инвестиции и другие актуальные вопросы.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Построен мост, новый терминал (аэропорта в Симферополе - прим.ред.), строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы", - рассказала Наталья Поклонская об изменениях в жизни крымчан за четыре года.
"Построен мост, новый терминал (аэропорта в Симферополе - прим.ред.), строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы", - рассказала Наталья Поклонская об изменениях в жизни крымчан за четыре года.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкРанее киевские власти завели уголовные дела против европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства.
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Ранее киевские власти завели уголовные дела против европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства.
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИностранные гости ЯМЭФ не боятся санкций со стороны Украины, заявили крымские власти и поблагодарили Киев за дополнительную "рекламу" форуму.
Иностранные гости ЯМЭФ не боятся санкций со стороны Украины, заявили крымские власти и поблагодарили Киев за дополнительную "рекламу" форуму.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНемецкий политик Андреас Маурер в свою очередь объяснил угрозы в адрес форума завистью, отметив беспомощность украинского руководства.
Немецкий политик Андреас Маурер в свою очередь объяснил угрозы в адрес форума завистью, отметив беспомощность украинского руководства.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.
"Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНа фоне успехов ЯМЭФ украинские власти признали невозможность вернуть Крым. Ранее в 2017 году о готовности сделать это заявлял Петр Порошенко.
На фоне успехов ЯМЭФ украинские власти признали невозможность вернуть Крым. Ранее в 2017 году о готовности сделать это заявлял Петр Порошенко.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма отметил насыщенность форума, в рамках которого было организовано 40 панелей и сессий.
Глава Крыма отметил насыщенность форума, в рамках которого было организовано 40 панелей и сессий.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВажной частью программы стало заседание Международной ассоциации "Друзья Крыма". Спустя год после создания организации ее филиалы работают в 30 странах мира.
Важной частью программы стало заседание Международной ассоциации "Друзья Крыма". Спустя год после создания организации ее филиалы работают в 30 странах мира.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСергей Аксенов также рассчитывает, что объем инвестиционных соглашений на ЯМЭФ-2018 превысит прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей.
Сергей Аксенов также рассчитывает, что объем инвестиционных соглашений на ЯМЭФ-2018 превысит прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствуя участников форума.
ЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствуя участников форума.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПеред официальной частью форума — 17-18 апреля, традиционно прошли молодежные дни. Прошедшие в это время литературные встречи и лекции можно было посмотреть онлайн с помощью мобильного приложения.
Перед официальной частью форума — 17-18 апреля, традиционно прошли молодежные дни. Прошедшие в это время литературные встречи и лекции можно было посмотреть онлайн с помощью мобильного приложения.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЭксперты в ходе ЯМЭФ отметили очень высокий инвестиционный потенциал Крыма. А Сергей Аксенов назвал приоритетные для региона проекты — по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу.
Эксперты в ходе ЯМЭФ отметили очень высокий инвестиционный потенциал Крыма. А Сергей Аксенов назвал приоритетные для региона проекты — по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу.
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