Москву продолжают приводить в порядок после зимы. После уборки дорог, тротуаров, парков и фонтанов наступила очередь одного из самых высоких и центральных монументов столицы — памятника князю Владимиру Великому.
В Москве отмыли памятник князю Владимиру
12:1120.04.2018
(обновлено: 12:13 20.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве сотрудники ГБУ "Гормост" впервые после зимы отмыли памятник князю Владимиру. За зиму монумент покрылся солевыми и масляными отложениями, а также обычной пылью.
В Москве сотрудники ГБУ "Гормост" впервые после зимы отмыли памятник князю Владимиру. За зиму монумент покрылся солевыми и масляными отложениями, а также обычной пылью.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДля того чтобы смыть грязь с памятника высотой в 17,5 метра, задействовали пять человек, две единицы техники, 1,5 тонны воды и специальный "мягкий" шампунь, концентрация которого составляет один литр на тысячу литров воды.
Для того чтобы смыть грязь с памятника высотой в 17,5 метра, задействовали пять человек, две единицы техники, 1,5 тонны воды и специальный "мягкий" шампунь, концентрация которого составляет один литр на тысячу литров воды.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВся операция заняла около трех часов. Теперь памятник будут промывать дважды в месяц.
Вся операция заняла около трех часов. Теперь памятник будут промывать дважды в месяц.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВесенний душ ждал и другие монументы. Так, сотрудники ГБУ "Гормост" уже привели в порядок памятник Гагарину на Ленинском проспекте.
Весенний душ ждал и другие монументы. Так, сотрудники ГБУ "Гормост" уже привели в порядок памятник Гагарину на Ленинском проспекте.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПараллельно в столице приводят в порядок фонтаны. Кроме очистки скульптур от грязи, работники проверяют насосное оборудование и чистят чаши.
Параллельно в столице приводят в порядок фонтаны. Кроме очистки скульптур от грязи, работники проверяют насосное оборудование и чистят чаши.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ уборке задействованы и москвичи. Первый субботник прошел 14 апреля. В нем приняли участие полтора миллиона жителей.
В уборке задействованы и москвичи. Первый субботник прошел 14 апреля. В нем приняли участие полтора миллиона жителей.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ следующий раз присоединиться к весенней уборке все желающие смогут уже в эту субботу, 21 апреля.
В следующий раз присоединиться к весенней уборке все желающие смогут уже в эту субботу, 21 апреля.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМесячник по уборке и благоустройству в столице продлится до конца апреля.
Месячник по уборке и благоустройству в столице продлится до конца апреля.
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