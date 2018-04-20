В одной из башен "Москва-Сити" открылась самая высокая закрытая смотровая площадка Европы. Развлечение для тех, кто не боится посмотреть вниз, — в фотоленте Ria.ru.
В Москве появилась самая высокая закрытая смотровая площадка Европы
13:1020.04.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСмотровая площадка Panorama360 появилась на 89 этаже Башни "Федерация-Восток" делового комплекса "Москва-Сити".
Смотровая площадка Panorama360 появилась на 89 этаже Башни "Федерация-Восток" делового комплекса "Москва-Сити".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНовая достопримечательность находится на высоте 327 метров.
Новая достопримечательность находится на высоте 327 метров.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОна попала в книгу рекордов России, как смотровая площадка, находящаяся на самом высоком этаже в здании в Европе.
Она попала в книгу рекордов России, как смотровая площадка, находящаяся на самом высоком этаже в здании в Европе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБашня "Федерация-Восток" находится всего в четырех километрах от Кремля - так что с высоты можно рассмотреть множество достопримечательностей столицы.
Башня "Федерация-Восток" находится всего в четырех километрах от Кремля - так что с высоты можно рассмотреть множество достопримечательностей столицы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители смогут провести на смотровой площадке весь день - билет не ограничивает время посещения.
Посетители смогут провести на смотровой площадке весь день - билет не ограничивает время посещения.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтоимость билета будет варьироваться от времени посещения площадки. Самые дешевые будут продаваться с 10.00 до 12.30. В это время взрослый билет будет стоить 800 рублей, а детский - 600.
Стоимость билета будет варьироваться от времени посещения площадки. Самые дешевые будут продаваться с 10.00 до 12.30. В это время взрослый билет будет стоить 800 рублей, а детский - 600.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 12.30 и до 0.00 билеты будут стоить дороже: взрослы - 1200 рублей, а детский - 1000.
С 12.30 и до 0.00 билеты будут стоить дороже: взрослы - 1200 рублей, а детский - 1000.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВид с 89-го этажа Башни "Федерация-Восток" делового комплекса "Москва-Сити".
Вид с 89-го этажа Башни "Федерация-Восток" делового комплекса "Москва-Сити".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВся площадка поделена на девять развлекательных зон. Здесь работает фабрика мороженого и мини-фотостудия, где снимок посетителя дается в подарок.
Вся площадка поделена на девять развлекательных зон. Здесь работает фабрика мороженого и мини-фотостудия, где снимок посетителя дается в подарок.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа смотровой площадке появится арт-пространство с картинами, будет работать эко-ресторан с фермерскими продуктами, кафе с легкой едой и сувенирный магазин с работами московских дизайнеров, а также виртуальная 3D-выставка моделей башен "Москва-Сити".
На смотровой площадке появится арт-пространство с картинами, будет работать эко-ресторан с фермерскими продуктами, кафе с легкой едой и сувенирный магазин с работами московских дизайнеров, а также виртуальная 3D-выставка моделей башен "Москва-Сити".
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