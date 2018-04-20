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Лучшие фото недели: новая "Мисс Россия" и горнолыжный спуск в купальниках
14:5620.04.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТитул "Мисс Россия" в этом году завоевала восемнадцатилетняя Юлия Полячихина из республики Чувашия. Ей вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.
Титул "Мисс Россия" в этом году завоевала восемнадцатилетняя Юлия Полячихина из республики Чувашия. Ей вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.
© AFP 2018 / Christophe SimonВ Париже 15 апреля состоялся "Красочный забег". После преодоления дистанции в 5 километров бегуны не получили ни подарков, ни призов, зато были осыпаны разноцветной мукой.
В Париже 15 апреля состоялся "Красочный забег". После преодоления дистанции в 5 километров бегуны не получили ни подарков, ни призов, зато были осыпаны разноцветной мукой.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году "Тотальный диктант" написали более 225 тысяч человек по всему миру.
В этом году "Тотальный диктант" написали более 225 тысяч человек по всему миру.
© AFP 2018 / Adalberto RoqueНациональное собрание народной власти Кубы 19 апреля утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета. Новый кубинский лидер сразу заявил, что Рауль Кастро продолжит стоять в авангарде политической жизни страны.
Национальное собрание народной власти Кубы 19 апреля утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета. Новый кубинский лидер сразу заявил, что Рауль Кастро продолжит стоять в авангарде политической жизни страны.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области.
Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРаботники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне.
Участник акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГонка боевых машин пехоты во время очередного этапа армейского конкурса "Десантный взвод" в Краснодарском крае.
Гонка боевых машин пехоты во время очередного этапа армейского конкурса "Десантный взвод" в Краснодарском крае.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкАкция протеста в Ереване, где оппозиция выступила против итого выборов премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в парламенте страны.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Акция протеста в Ереване, где оппозиция выступила против итого выборов премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в парламенте страны.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ночь на 17 апреля в Москве прошла первая весенняя гроза.
В ночь на 17 апреля в Москве прошла первая весенняя гроза.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыступление артистов на перроне вокзала во время прибытия ретро-поезда "Победа" в Краснодаре.
Выступление артистов на перроне вокзала во время прибытия ретро-поезда "Победа" в Краснодаре.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.
Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.
© AFP 2018 / Odd AndersenВстреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона перед началом переговоров в Берлине.
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона перед началом переговоров в Берлине.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители на одной из улиц в Дамаске на утро после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии.
Жители на одной из улиц в Дамаске на утро после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии.
© AFP 2018 / Diego HerculanoУчастница марша в память о бразильской правозащитнице Мариэль Франку, убитой в Рио-де-Жанейро 14 марта 2018 года.
Участница марша в память о бразильской правозащитнице Мариэль Франку, убитой в Рио-де-Жанейро 14 марта 2018 года.
© REUTERS / Ilya NaymushinБелая медведица Аврора играет с пластиковой канистрой в бассейне, который впервые после зимы был наполнен водой, в красноярском зоопарке "Роев Ручей".
Белая медведица Аврора играет с пластиковой канистрой в бассейне, который впервые после зимы был наполнен водой, в красноярском зоопарке "Роев Ручей".
© AFP 2018 / Yasuyoshi ChibaСомалийские девушки в лагере беженцев в Дадаабе на северо-востоке Кении.
Сомалийские девушки в лагере беженцев в Дадаабе на северо-востоке Кении.
© AP Photo / Hassan AmmarСША, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более ста ракет.
© AP Photo / Hassan Ammar
США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более ста ракет.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.
Сторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.
© REUTERS / Stephane Mahe Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция.
Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФутболист "Ахмата" Одисе Роши и игрок "Локомотива" Ари во время матча 23-го тура чемпионата России по футболу.
Футболист "Ахмата" Одисе Роши и игрок "Локомотива" Ари во время матча 23-го тура чемпионата России по футболу.
© AP Photo / Ramon EspinosaЗвезда Театра оперы и балета Гаваны Даниэла Гомес Перес выступает возле Капитолия в столице Кубы.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Звезда Театра оперы и балета Гаваны Даниэла Гомес Перес выступает возле Капитолия в столице Кубы.
© REUTERS / Mario AnzuoniУчастники фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, США.
Участники фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, США.
© REUTERS / Matthias SchmidtМощная песчаная буря обрушилась на оазис Йезд в Иране. Тонны песка двигались на центр города со скоростью 102 километра в час.
Мощная песчаная буря обрушилась на оазис Йезд в Иране. Тонны песка двигались на центр города со скоростью 102 километра в час.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
© AP Photo / Mukhtar KhanМусульманская студентка проходит мимо полицейского во время акции протеста, вызванной несколькими случаями изнасилований в городе Сринагар, Индия.
© AP Photo / Mukhtar Khan
Мусульманская студентка проходит мимо полицейского во время акции протеста, вызванной несколькими случаями изнасилований в городе Сринагар, Индия.
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