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Лучшие фото недели: новая "Мисс Россия" и горнолыжный спуск в купальниках

14:5620.04.2018
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Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха. 14 апреля 2018
Люди после Красочного забега в Париже
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
Рауль Кастро поднимает руку новому президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю после того, как он был официально назначен Национальным собранием в Гаване. 19 апреля 2018 года
Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области
Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Мужчина держит плакат, призывающей не бомбить Сирию, на акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне
Локомотивное депо Лихоборы в Москве
Турнир по сумо в Токио
БМП 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
Участница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 18 апреля 2018
Весенняя гроза в Москве. 16 апреля 2018
Выступление артистов на перроне вокзала по случаю прибытия ретро-поезда Победа в Краснодаре
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в Берлине
Жители на одной из улиц в Дамаске. 14 апреля 2018
Активистка во время марша в память о бразильской правозащитнице Мариэль Франку, убитой в Рио-де-Жанейро 14 марта 2018 года
Белая медведица Аврора играет с пластиковой канистрой в бассейне зоопарка Роев Ручей в Красноярске
Сомалийские девушки в лагере беженцев в Дадаабе на северо-востоке Кении
Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
Люди радуются победе лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича в первом туре президентских выборов
Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с французскими жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция
Игрок ФК Ахмат Одисе Роши и игрок ФК Локомотив Ари в матче чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Локомотив (Москва) и ФК Ахмат (Грозный)
Звезда Театра оперы и балета Гаваны Даниэла Гомес Перес выступает возле Капитолия в Гаване, Куба
Кот у прилавка со свежей рыбой в порту города Фоча, Турция
Участники фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, США
Песчаная буря в Йезде, Иран
Выступление финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха
Мусульманская студентка проходит мимо полицейского во время протеста против изнасилования в городе Сринагар, Индия
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТитул "Мисс Россия" в этом году завоевала восемнадцатилетняя Юлия Полячихина из республики Чувашия. Ей вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Титул "Мисс Россия" в этом году завоевала восемнадцатилетняя Юлия Полячихина из республики Чувашия. Ей вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.
© AFP 2018 / Christophe SimonВ Париже 15 апреля состоялся "Красочный забег". После преодоления дистанции в 5 километров бегуны не получили ни подарков, ни призов, зато были осыпаны разноцветной мукой.Люди после Красочного забега в Париже
© AFP 2018 / Christophe Simon
В Париже 15 апреля состоялся "Красочный забег". После преодоления дистанции в 5 километров бегуны не получили ни подарков, ни призов, зато были осыпаны разноцветной мукой.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году "Тотальный диктант" написали более 225 тысяч человек по всему миру.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году "Тотальный диктант" написали более 225 тысяч человек по всему миру.
© AFP 2018 / Adalberto RoqueНациональное собрание народной власти Кубы 19 апреля утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета. Новый кубинский лидер сразу заявил, что Рауль Кастро продолжит стоять в авангарде политической жизни страны.Рауль Кастро поднимает руку новому президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю после того, как он был официально назначен Национальным собранием в Гаване. 19 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Adalberto Roque
Национальное собрание народной власти Кубы 19 апреля утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета. Новый кубинский лидер сразу заявил, что Рауль Кастро продолжит стоять в авангарде политической жизни страны.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области.Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest на кузбасском горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest" на кузбасском горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРаботники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работники коммунальных служб моют памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкУчастник акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне.Мужчина держит плакат, призывающей не бомбить Сирию, на акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Участник акции протеста против ударов по Сирии в Лондоне.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛокомотивное депо "Лихоборы" в Москве.Локомотивное депо Лихоборы в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Локомотивное депо "Лихоборы" в Москве.
© REUTERS / Toru HanaiЕжегодный турнир по сумо, посвященный храму Ясукуни в Токио, Япония.Турнир по сумо в Токио
© REUTERS / Toru Hanai
Ежегодный турнир по сумо, посвященный храму Ясукуни в Токио, Япония.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГонка боевых машин пехоты во время очередного этапа армейского конкурса "Десантный взвод" в Краснодарском крае.БМП 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гонка боевых машин пехоты во время очередного этапа армейского конкурса "Десантный взвод" в Краснодарском крае.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкАкция протеста в Ереване, где оппозиция выступила против итого выборов премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в парламенте страны.Участница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 18 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Акция протеста в Ереване, где оппозиция выступила против итого выборов премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в парламенте страны.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ ночь на 17 апреля в Москве прошла первая весенняя гроза.Весенняя гроза в Москве. 16 апреля 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ночь на 17 апреля в Москве прошла первая весенняя гроза.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыступление артистов на перроне вокзала во время прибытия ретро-поезда "Победа" в Краснодаре.Выступление артистов на перроне вокзала по случаю прибытия ретро-поезда Победа в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Выступление артистов на перроне вокзала во время прибытия ретро-поезда "Победа" в Краснодаре.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.
© AFP 2018 / Odd AndersenВстреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона перед началом переговоров в Берлине.Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в Берлине
© AFP 2018 / Odd Andersen
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона перед началом переговоров в Берлине.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители на одной из улиц в Дамаске на утро после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии.Жители на одной из улиц в Дамаске. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Жители на одной из улиц в Дамаске на утро после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии.
© AFP 2018 / Diego HerculanoУчастница марша в память о бразильской правозащитнице Мариэль Франку, убитой в Рио-де-Жанейро 14 марта 2018 года.Активистка во время марша в память о бразильской правозащитнице Мариэль Франку, убитой в Рио-де-Жанейро 14 марта 2018 года
© AFP 2018 / Diego Herculano
Участница марша в память о бразильской правозащитнице Мариэль Франку, убитой в Рио-де-Жанейро 14 марта 2018 года.
© REUTERS / Ilya NaymushinБелая медведица Аврора играет с пластиковой канистрой в бассейне, который впервые после зимы был наполнен водой, в красноярском зоопарке "Роев Ручей".Белая медведица Аврора играет с пластиковой канистрой в бассейне зоопарка Роев Ручей в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin
Белая медведица Аврора играет с пластиковой канистрой в бассейне, который впервые после зимы был наполнен водой, в красноярском зоопарке "Роев Ручей".
© AFP 2018 / Yasuyoshi ChibaСомалийские девушки в лагере беженцев в Дадаабе на северо-востоке Кении.Сомалийские девушки в лагере беженцев в Дадаабе на северо-востоке Кении
© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba
Сомалийские девушки в лагере беженцев в Дадаабе на северо-востоке Кении.
© AP Photo / Hassan AmmarСША, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более ста ракет.Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более ста ракет.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.Люди радуются победе лидера Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича в первом туре президентских выборов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сторонники Демократической партии социалистов Черногории радуются победе Мило Джукановича в первом туре президентских выборов.
© REUTERS / Stephane Mahe Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция.Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с французскими жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФутболист "Ахмата" Одисе Роши и игрок "Локомотива" Ари во время матча 23-го тура чемпионата России по футболу.Игрок ФК Ахмат Одисе Роши и игрок ФК Локомотив Ари в матче чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Локомотив (Москва) и ФК Ахмат (Грозный)
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Футболист "Ахмата" Одисе Роши и игрок "Локомотива" Ари во время матча 23-го тура чемпионата России по футболу.
© AP Photo / Ramon EspinosaЗвезда Театра оперы и балета Гаваны Даниэла Гомес Перес выступает возле Капитолия в столице Кубы.Звезда Театра оперы и балета Гаваны Даниэла Гомес Перес выступает возле Капитолия в Гаване, Куба
© AP Photo / Ramon Espinosa
Звезда Театра оперы и балета Гаваны Даниэла Гомес Перес выступает возле Капитолия в столице Кубы.
© AFP 2018 / Ozan KoseКот у прилавка со свежей рыбой в порту города Фоча, Турция.Кот у прилавка со свежей рыбой в порту города Фоча, Турция
© AFP 2018 / Ozan Kose
Кот у прилавка со свежей рыбой в порту города Фоча, Турция.
© REUTERS / Mario AnzuoniУчастники фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, США.Участники фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, США
© REUTERS / Mario Anzuoni
Участники фестиваля музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, США.
© REUTERS / Matthias SchmidtМощная песчаная буря обрушилась на оазис Йезд в Иране. Тонны песка двигались на центр города со скоростью 102 километра в час.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Matthias Schmidt
Мощная песчаная буря обрушилась на оазис Йезд в Иране. Тонны песка двигались на центр города со скоростью 102 километра в час.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".Выступление финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
© AP Photo / Mukhtar KhanМусульманская студентка проходит мимо полицейского во время акции протеста, вызванной несколькими случаями изнасилований в городе Сринагар, Индия.Мусульманская студентка проходит мимо полицейского во время протеста против изнасилования в городе Сринагар, Индия
© AP Photo / Mukhtar Khan
Мусульманская студентка проходит мимо полицейского во время акции протеста, вызванной несколькими случаями изнасилований в городе Сринагар, Индия.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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