Пинк названа самой красивой женщиной года

Журнал People назвал американскую певицу Пинк самой красивой женщиной года. Алиша Бет Мур (так на самом деле зовут исполнительницу) появилась на обложке издания в окружении своих детей — двухлетнего сына Джеймсона Муна и шестилетней дочери Уиллоу Сейдж. Певица, которая в любый ситуациях не стесняется быть собой, — в фотоленте Ria.ru.