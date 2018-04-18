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Пинк названа самой красивой женщиной года

18:3718.04.2018
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Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк с семьей
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Robyn BeckАмериканская певица, автор песен и актриса, выступающая под псевдонимом Пинк, была названа журналом People самой красивой женщиной этого года.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Robyn Beck
Американская певица, автор песен и актриса, выступающая под псевдонимом Пинк, была названа журналом People самой красивой женщиной этого года.
© AFP 2018 / Valerie MaconПоп-звезда пошутила, что была очень удивлена этим выбором и подозревает, что к этому "приложили руку" ее дети.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Valerie Macon
Поп-звезда пошутила, что была очень удивлена этим выбором и подозревает, что к этому "приложили руку" ее дети.
© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionС 2006 года Пинк замужем за профессиональным мотокроссным гонщиком Кэри Хартом. Их дочь Уиллоу появилась на свет в 2011 году, а сын Джеймсон - в 2016.Американская певица Пинк с семьей
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
С 2006 года Пинк замужем за профессиональным мотокроссным гонщиком Кэри Хартом. Их дочь Уиллоу появилась на свет в 2011 году, а сын Джеймсон - в 2016.
© AP Photo / Joel RyanПинк на церемонии вручения музыкальной премии MTV в Ливерпуле, 2008 год.Американская певица Пинк
© AP Photo / Joel Ryan
Пинк на церемонии вручения музыкальной премии MTV в Ливерпуле, 2008 год.
© AFP 2018 / Pool/ Arno BurgiВыступление певицы в немецком телешоу Wetten Dass в Берлине, 2008 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Pool/ Arno Burgi
Выступление певицы в немецком телешоу Wetten Dass в Берлине, 2008 год.
© AP Photo / Yui Mok/PAПинк на сцене V Festival в Челмсфорде, Юго-Восточная Англия, 2004 год.Американская певица Пинк
© AP Photo / Yui Mok/PA
Пинк на сцене V Festival в Челмсфорде, Юго-Восточная Англия, 2004 год.
© AFP 2018 / Michal CizekВыступление в рамках европейского тура Пинк в Праге, 2006 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Michal Cizek
Выступление в рамках европейского тура Пинк в Праге, 2006 год.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryПевица принимает награду за "лучшее женское видео" на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 2002 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Певица принимает награду за "лучшее женское видео" на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, 2002 год.
© AFP 2018 / Valery HacheВыступление в Ницце на юго-востоке Франции, 2010 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Valery Hache
Выступление в Ницце на юго-востоке Франции, 2010 год.
© AFP 2018 / Pierre AndrieuПинк во время европейского турне в Берси-холле в Париже, 2004 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Пинк во время европейского турне в Берси-холле в Париже, 2004 год.
© AFP 2018 / Frederic J. BrownНомер Пинк во время церемонии вручения 56-й премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 2014 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Frederic J. Brown
Номер Пинк во время церемонии вручения 56-й премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 2014 год.
© AFP 2018 / Jim WatsonФотоколл Пинк в Лондоне после выпуска альбома Try This, 2003 год.Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Jim Watson
Фотоколл Пинк в Лондоне после выпуска альбома Try This, 2003 год.
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Журнал People назвал американскую певицу Пинк самой красивой женщиной года. Алиша Бет Мур (так на самом деле зовут исполнительницу) появилась на обложке издания в окружении своих детей — двухлетнего сына Джеймсона Муна и шестилетней дочери Уиллоу Сейдж. Певица, которая в любый ситуациях не стесняется быть собой, —  в фотоленте Ria.ru.

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