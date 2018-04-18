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Песчаный апокалипсис в Иране

12:1618.04.2018
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Песчаная буря в Йезде, Иран
Песчаная буря в Йезде, Иран
Песчаная буря в Йезде, Иран
Песчаная буря в Йезде, Иран
Песчаная буря в Йезде, Иран
Песчаная буря в Йезде, Иран
Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Matthias SchmidtЦентр иранской провинции Йезд, расположенной в оазисе посреди пустыни, поглотила песчаная буря.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Matthias Schmidt
Центр иранской провинции Йезд, расположенной в оазисе посреди пустыни, поглотила песчаная буря.
© REUTERS / Volghan HosseinТонны песка двигались в сторону города со скоростью 102 километра в час.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Volghan Hossein
Тонны песка двигались в сторону города со скоростью 102 километра в час.
© REUTERS / Volghan HosseinВесь город, которому уже более пяти тысяч лет, погрузился в желтый мрак. Значительно ухудшилась видимость на дорогах, люди были вынуждены спасаться в домах.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Volghan Hossein
Весь город, которому уже более пяти тысяч лет, погрузился в желтый мрак. Значительно ухудшилась видимость на дорогах, люди были вынуждены спасаться в домах.
© REUTERS / Matthias SchmidtПо данным информационного агентства ISNA, в результате разгула стихии пострадали десять человек.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Matthias Schmidt
По данным информационного агентства ISNA, в результате разгула стихии пострадали десять человек.
© REUTERS / Volghan HosseiniВласти провинции отметили, что во время прохождения песчаной бури удалось избежать аварий на электроподстанциях и серьезных разрушений.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Volghan Hosseini
Власти провинции отметили, что во время прохождения песчаной бури удалось избежать аварий на электроподстанциях и серьезных разрушений.
© REUTERS / Hasan ParianПесчаная буря, накрывшая в феврале юг Ирана, оставила без воды и света жителей города Ахвах, которые после этого вышли на улицы, требуя отставки руководителя организации по охране окружающей среды страны Масуме Эбтекара и губернатора провинции.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Hasan Parian
Песчаная буря, накрывшая в феврале юг Ирана, оставила без воды и света жителей города Ахвах, которые после этого вышли на улицы, требуя отставки руководителя организации по охране окружающей среды страны Масуме Эбтекара и губернатора провинции.
© REUTERS / Matthias SchmidtЙезд - один из древнейших городов Ирана. Он существует с III тысячелетия до н. э. Он находится вдали от исторических столиц, поэтому смог избежать значительных разрушений. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времен.Песчаная буря в Йезде, Иран
© REUTERS / Matthias Schmidt
Йезд - один из древнейших городов Ирана. Он существует с III тысячелетия до н. э. Он находится вдали от исторических столиц, поэтому смог избежать значительных разрушений. В городе сохранилось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времен.
Песчаная буря в Йезде, ИранПесчаный апокалипсис в Иране12:1618.04.2018
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Мощная песчаная буря обрушилась на оазис Йезд в Иране. Желтая мгла, поглотившая город, — в фотоленте Ria.ru

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