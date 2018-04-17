Гонки боевых машин десанта под Новороссийском

Участникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить парашютный прыжок на точность.