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Гонки боевых машин десанта под Новороссийском

18:5017.04.2018
(обновлено: 18:54 17.04.2018)
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БМД 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
БМД 2 и БМП 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
Указатель Старт - Финиш на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
БМП 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
БМД 2 преодолевает водное препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
БМД 2 преодолевает десантно-штурмовую полосу на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
Международный конкурс Десантный взвод в Краснодарском крае
БМД 2 преодолевает водное препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
БМД 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ течение десяти дней на полигоне Раевский военнослужащие 17 парашютно-десантных взводов ВДВ будут проходить этапы соревнований "Десантный взвод".БМД 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В течение десяти дней на полигоне Раевский военнослужащие 17 парашютно-десантных взводов ВДВ будут проходить этапы соревнований "Десантный взвод".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДля участия в конкурсе в Краснодарский край прибыли команды соединений, дислоцированных в Ульяновске, Пскове, Рязани, Иваново, Омске, Туле, Улан-Удэ и Уссурийске.БМД 2 и БМП 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Для участия в конкурсе в Краснодарский край прибыли команды соединений, дислоцированных в Ульяновске, Пскове, Рязани, Иваново, Омске, Туле, Улан-Удэ и Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ состав каждой сборной команды вошли 22 участника. Всего в конкурсе будет задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.Указатель Старт - Финиш на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В состав каждой сборной команды вошли 22 участника. Всего в конкурсе будет задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСоревнования, которые будут продолжаться в течение 10 дней, проходят в несколько этапов.БМП 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Соревнования, которые будут продолжаться в течение 10 дней, проходят в несколько этапов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить парашютный прыжок на точность.БМД 2 преодолевает водное препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Участникам конкурса предстоит высадиться на незнакомую площадку и совершить марш-бросок на 10 километров, провести гонки на боевых машинах БМД-2, принять участие в горной эстафете с использованием стрелкового оружия и гранатометов, а также совершить парашютный прыжок на точность.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТрасса, которую предстояло преодолеть бронемашинам, представляла собой горный маршрут с огромными ямами, водоемами и густыми лесами.БМД 2 преодолевает десантно-штурмовую полосу на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Трасса, которую предстояло преодолеть бронемашинам, представляла собой горный маршрут с огромными ямами, водоемами и густыми лесами.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПомимо общекомандных показателей судьи будут учитывать и индивидуальные навыки и умения каждого военнослужащего, участвующего в состязании.Международный конкурс Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Помимо общекомандных показателей судьи будут учитывать и индивидуальные навыки и умения каждого военнослужащего, участвующего в состязании.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗадача экипажа БМД 2 - пройти маршрут за максимально короткое время.БМД 2 преодолевает водное препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Задача экипажа БМД 2 - пройти маршрут за максимально короткое время.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкК соревнованиям команды начали готовиться еще в феврале.БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
К соревнованиям команды начали готовиться еще в феврале.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСоревнования "Десантный взвод" на полигоне Раевский будет продолжаться до 25 апреля.БМД 2 преодолевает препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Соревнования "Десантный взвод" на полигоне Раевский будет продолжаться до 25 апреля.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПобедители этих соревнований будут представлять Россию на Армейских международных играх.Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Победители этих соревнований будут представлять Россию на Армейских международных играх.
БМД 2 преодолевает водное препятствие на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском краеГонки боевых машин десанта под Новороссийском18:5017.04.2018
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Военные соревнования десантников проходят на Раевском полигоне в Новороссийске. Основной этап конкурса "Десантный взвод" — в фотоленте Ria.ru.

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