Первый субботник в Москве: как это было

Все участники субботников обеспечивались необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом. Ни рабочих перчаток, ни лопат, ни грабель горожанам с собой приносить было не обязательно. Каждый обеспечивался и фронтом работ.