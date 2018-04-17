Первый субботник в Москве: как это было

В Москве 14 апреля прошел первый весенний общегородской субботник. На улицах, во дворах и парках трудились в общей сложности около полутора миллиона человек. О том, как проходила уборка и чего удалось достичь совместными усилиями, — в фотоленте РИА Новости.
В Москве 14 апреля прошел первый весенний общегородской субботник. На улицах, во дворах и парках трудились в общей сложности около полутора миллиона человек. О том, как проходила уборка и чего удалось достичь совместными усилиями, — в фотоленте РИА Новости.