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Первый субботник в Москве: как это было

10:5817.04.2018
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Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
Участник общегородского субботника в Парке искусств Музеон
Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
Женщины убирают прошлогоднюю листву во время городского субботника в Москве
Юный участник общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ первом весеннем общегородском субботнике в Москве приняли участие около полутора миллиона москвичей, которым помогали порядка 10 тысяч единиц техники коммунальных служб.Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В первом весеннем общегородском субботнике в Москве приняли участие около полутора миллиона москвичей, которым помогали порядка 10 тысяч единиц техники коммунальных служб.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастникам этого и следующего субботника предстоит убрать в общей сложности 250 парков, 118 особо охраняемых территорий, свыше восьми тысяч озелененных территорий и 124 территорий у водоемов.Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участникам этого и следующего субботника предстоит убрать в общей сложности 250 парков, 118 особо охраняемых территорий, свыше восьми тысяч озелененных территорий и 124 территорий у водоемов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и более 16 тысяч кустарников.Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кроме того, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и более 16 тысяч кустарников.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсе участники субботников обеспечивались необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом. Ни рабочих перчаток, ни лопат, ни грабель горожанам с собой приносить было не обязательно. Каждый обеспечивался и фронтом работ.Участник общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Все участники субботников обеспечивались необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом. Ни рабочих перчаток, ни лопат, ни грабель горожанам с собой приносить было не обязательно. Каждый обеспечивался и фронтом работ.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовместными усилиями москвичи расчистили 4840 гектаров газонов, отремонтировали почти тысячу детских и 275 спортивных площадок.Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Совместными усилиями москвичи расчистили 4840 гектаров газонов, отремонтировали почти тысячу детских и 275 спортивных площадок.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники общегородского субботника в Парке искусств "Музеон".Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участники общегородского субботника в Парке искусств "Музеон".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники городского субботника в парке "Зарядье".Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники городского субботника в парке "Зарядье".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрошлой весной в субботниках приняли участие 2,8 миллиона человек.Участники общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прошлой весной в субботниках приняли участие 2,8 миллиона человек.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСледующий общегородской субботник пройдет уже 21 апреля.Женщины убирают прошлогоднюю листву во время городского субботника в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Следующий общегородской субботник пройдет уже 21 апреля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКак подготовиться к нему, читайте в инструкции РИА Новости.Юный участник общегородского субботника в Парке искусств Музеон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Как подготовиться к нему, читайте в инструкции РИА Новости.
Участники городского субботника в парке Зарядье в МосквеПервый субботник в Москве: как это было10:5817.04.2018
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В Москве 14 апреля прошел первый весенний общегородской субботник. На улицах, во дворах и парках трудились в общей сложности около полутора миллиона человек. О том, как проходила уборка и чего удалось достичь совместными усилиями, — в фотоленте РИА Новости.

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