Активисты американской общественной организации "Объединенная национальная антивоенная коалиция" призвали единомышленников выйти в выходные на акции протеста из-за удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Стихийный митинг, прошедший в Нью-Йорке, — в фотоленте Ria.ru.
Американский протест: жители Нью-Йорка выступили против ударов по Сирии
Сюжет:
11:5716.04.2018
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© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкВ Нью-Йорке и еще в нескольких американских городах в минувшие выходные прошли акции протеста против ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.
В Нью-Йорке и еще в нескольких американских городах в минувшие выходные прошли акции протеста против ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанк"Без законного права и в нарушение международного законодательства администрация Трампа начала преступную атаку на народ Сирии с привлечением самого крупного состава кораблей ВМС США, включая атомные авианосцы и атомные подлодки, со с времен нападения на Ирак в 2003 году", - говорится в обращении американских пацифистов.
"Без законного права и в нарушение международного законодательства администрация Трампа начала преступную атаку на народ Сирии с привлечением самого крупного состава кораблей ВМС США, включая атомные авианосцы и атомные подлодки, со с времен нападения на Ирак в 2003 году", - говорится в обращении американских пацифистов.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкУчастники акции отмечают, что война и бомбы не могут быть правильным ответом ни на какие действия.
Участники акции отмечают, что война и бомбы не могут быть правильным ответом ни на какие действия.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанк"Я против как применения химического оружия, так и против ракетных обстрелов. Надеюсь, что мы не зайдем слишком далеко и не падем слишком низко, чтобы потерять себя как нацию", – заметил один из пришедших на акцию в Нью-Йорке.
"Я против как применения химического оружия, так и против ракетных обстрелов. Надеюсь, что мы не зайдем слишком далеко и не падем слишком низко, чтобы потерять себя как нацию", – заметил один из пришедших на акцию в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкСША, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкЗа полтора часа по Сирии выпустили более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
За полтора часа по Сирии выпустили более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкДональд Трамп заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США. Для продвижения своих национальных интересов при необходимости Штаты предпримут дополнительные действия, заверил американский президент.
Дональд Трамп заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США. Для продвижения своих национальных интересов при необходимости Штаты предпримут дополнительные действия, заверил американский президент.
© РИА Новости / Джина МунПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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