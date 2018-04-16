Американский протест: жители Нью-Йорка выступили против ударов по Сирии

"Без законного права и в нарушение международного законодательства администрация Трампа начала преступную атаку на народ Сирии с привлечением самого крупного состава кораблей ВМС США, включая атомные авианосцы и атомные подлодки, со с времен нападения на Ирак в 2003 году", - говорится в обращении американских пацифистов.