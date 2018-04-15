Финал конкурса "Мисс Россия - 2018"
21:1515.04.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТитул "мисс Россия — 2018" получила Юлия Полячихина из республики Чувашия. Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина(Белгород), а второй вице-мисс — Наталья Строева(Якутия).
Титул "мисс Россия — 2018" получила Юлия Полячихина из республики Чувашия. Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина(Белгород), а второй вице-мисс — Наталья Строева(Якутия).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПобедительница получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Победительница получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ номинации "Народный выбор", победительница которой определяется интернет-голосованием, выиграла Норгьянма Монгуш из Тывы.
В номинации "Народный выбор", победительница которой определяется интернет-голосованием, выиграла Норгьянма Монгуш из Тывы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны.
В конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПобедительнице вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.
Победительнице вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовой "мисс Россия" восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном. Девушка закончила школу с золотой медалью.
Новой "мисс Россия" восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном. Девушка закончила школу с золотой медалью.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГендиректор конкурса Лариса Тихонова сообщила, что корона победительницы стоит не менее миллиона долларов.
Гендиректор конкурса Лариса Тихонова сообщила, что корона победительницы стоит не менее миллиона долларов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа фото: выступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
На фото: выступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЮвелирное изделие, которое вручили победительнице, оформлено драгоценными камнями в цветах российского флага.
Ювелирное изделие, которое вручили победительнице, оформлено драгоценными камнями в цветах российского флага.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВпервые "Мисс Россию" выбрали еще в 1927 году в Париже. В девяностые годы соревнования перенесли в Москву.
Впервые "Мисс Россию" выбрали еще в 1927 году в Париже. В девяностые годы соревнования перенесли в Москву.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа фото: "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток.
На фото: "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина на церемонии награждения финалисток.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВедущими церемонии стали DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и Вице-мисс Вселенная 2008 Вера Красова.
Ведущими церемонии стали DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и Вице-мисс Вселенная 2008 Вера Красова.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСреди членов жюри присутствовали "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова, художник по костюмам Большого и Мариинского театров Игорь Чапурин, народный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.
Среди членов жюри присутствовали "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова, художник по костюмам Большого и Мариинского театров Игорь Чапурин, народный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ кастинге конкурса приняли участие более трехсот девушек.
В кастинге конкурса приняли участие более трехсот девушек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПопробовать свои силы могла любая незамужняя и бездетная гражданка России от 18 до 23 лет.
Попробовать свои силы могла любая незамужняя и бездетная гражданка России от 18 до 23 лет.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВсе претендентки на звание "мисс Россия" не должны иметь татуировок; минимально допустимый рост - 173 сантиметра.
Все претендентки на звание "мисс Россия" не должны иметь татуировок; минимально допустимый рост - 173 сантиметра.
Победители и участницы всероссийского конкурса красоты — в фотоленте ria.ru.
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