"Ощущал себя диктатором": в 76 странах прошел "Тотальный диктант"
18:5714.04.2018
02501
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.
В субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.
"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.
На фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВпервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.
Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.
В этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.
На многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.
На фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНекоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.
Некоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанк"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.
"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".
На фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.
Телеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАктер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБоярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.
Боярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
В этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
"Тотальный диктант", ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих — в фотоленте Ria.ru.
Комментарии
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+