США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. По их заявлениям, он стал ответом на "химатаку" в городе Дума. Обстановка в стране — в фотоленте Ria.ru
Обстановка в Сирии после ракетного удара коалиции США
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13:4714.04.2018
(обновлено: 14:19 14.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удара
На фото: сирийцы после ракетного удара
Трамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удара
На фото: сирийцы после ракетного удара
© AP Photo / Hassan AmmarЗападные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
© AP Photo / Hassan Ammar
Западные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
© AFP 2018 / Kirill KudryavtsevВсе, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Louai Beshara После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© Фото : Yazan KalashЦелями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
© Фото : Yazan Kalash
Целями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
© AP Photo / Hassan AmmarСША в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AP Photo / Hassan Ammar
США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AFP 2018 / Louai Beshara По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку Асада
На фото: участник акции в поддержку Асада
По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку Асада
На фото: участник акции в поддержку Асада
© AP Photo / Hassan AmmarОфициальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© AP Photo / Hassan Ammar
Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
© REUTERS / Omar SanadikiПо мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© AP Photo / Hassan AmmarГермания среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan Ammar
Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan AmmarПремьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan AmmarВ Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AP Photo / Hassan Ammar
В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AFP 2018 / Louai Beshara В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AP Photo / Hassan Ammar"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.
© AP Photo / Hassan Ammar
"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.
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