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Обстановка в Сирии после ракетного удара коалиции США

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии
13:4714.04.2018
(обновлено: 14:19 14.04.2018)
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Трамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
Западные страны заявили, что удар стал ответом на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
Целями операции в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия, заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
По предварительным данным, жертв удара нет, но есть раненые среди мирных сирийских жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами, - заявил Башар Асад.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удараТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Трамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удара
© AP Photo / Hassan AmmarЗападные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городовЗападные страны заявили, что удар стал ответом на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
© AP Photo / Hassan Ammar
Западные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
© AFP 2018 / Kirill KudryavtsevВсе, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Louai Beshara После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© AFP 2018 / Louai Beshara
После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© Фото : Yazan KalashЦелями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атакиЦелями операции в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия, заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
© Фото : Yazan Kalash
Целями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
© AP Photo / Hassan AmmarСША в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AP Photo / Hassan Ammar
США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AFP 2018 / Louai Beshara По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку АсадаПо предварительным данным, жертв удара нет, но есть раненые среди мирных сирийских жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
© AFP 2018 / Louai Beshara
По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку Асада
© AP Photo / Hassan AmmarОфициальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© AP Photo / Hassan Ammar
Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF TornadoПрезидент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018
Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
© REUTERS / Omar SanadikiПо мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© REUTERS / Omar Sanadiki
По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© AP Photo / Hassan AmmarГермания среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan Ammar
Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan AmmarПремьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan AmmarВ Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AP Photo / Hassan Ammar
В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AFP 2018 / Louai Beshara В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AFP 2018 / Louai Beshara
В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AP Photo / Hassan Ammar"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами, - заявил Башар Асад.
© AP Photo / Hassan Ammar
"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.
Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами, - заявил Башар Асад.Обстановка в Сирии после ракетного удара коалиции США13:4714.04.2018
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США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. По их заявлениям, он стал ответом на "химатаку" в городе Дума. Обстановка в стране — в фотоленте Ria.ru

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