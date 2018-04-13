Красноярский экономический форум-2018
14:2213.04.2018
(обновлено: 14:38 13.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкономический форум "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" начал работу в четверг в Красноярске.
Экономический форум "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" начал работу в четверг в Красноярске.
© РИА Новости / Сергей ЧерныхПерейти в фотобанкВ мероприятиях форума за три дня работы примут участие более пяти тысяч человек.
В мероприятиях форума за три дня работы примут участие более пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках форума глава Красноярска Сергей Еремин и управляющий Красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов, включая создание в городе индустриальных парков. Кроме того, Сбербанк станет главным банковским партнером Универсиады-2019.
В рамках форума глава Красноярска Сергей Еремин и управляющий Красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов, включая создание в городе индустриальных парков. Кроме того, Сбербанк станет главным банковским партнером Универсиады-2019.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках КЭФ прошел открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. Почетным гостем мероприятия стал трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он провел на фестивале сеанс одновременной игры.
В рамках КЭФ прошел открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. Почетным гостем мероприятия стал трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он провел на фестивале сеанс одновременной игры.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИтоги шахматного фестиваля будут подведены вечером в пятницу. Победителей турнира в "шахматной гостиной" КЭФ наградит заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.
Итоги шахматного фестиваля будут подведены вечером в пятницу. Победителей турнира в "шахматной гостиной" КЭФ наградит заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭксперты, политики и бизнесмены во время форума могут обсудить стратегии развития экономики на пленарном заседании КЭФ и на 80 дискуссионных площадках.
Эксперты, политики и бизнесмены во время форума могут обсудить стратегии развития экономики на пленарном заседании КЭФ и на 80 дискуссионных площадках.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Красноярск приехали представители более 50 регионов России, в том числе десять губернаторов.
В Красноярск приехали представители более 50 регионов России, в том числе десять губернаторов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСбербанк и администрация Железногорска подписали в четверг на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию безналичных платежей. Это будет первый "безналичный город" в Красноярском крае.
Сбербанк и администрация Железногорска подписали в четверг на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию безналичных платежей. Это будет первый "безналичный город" в Красноярском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс на КЭФ намерен обсудить планы по созданию макрорегиона "Енисейская Сибирь" - это центральный вопрос форума.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс на КЭФ намерен обсудить планы по созданию макрорегиона "Енисейская Сибирь" - это центральный вопрос форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович отметил, что несмотря на вводимые санкции, кабмин реализует задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию.
Выступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович отметил, что несмотря на вводимые санкции, кабмин реализует задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ работе Красноярского экономического форума принимают участие более 160 экспертов из 22 стран мира.
В работе Красноярского экономического форума принимают участие более 160 экспертов из 22 стран мира.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПолномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на Красноярском экономическом форуме отметил потенциал сибирских регионов, который необходимо раскрыть и реализовать.
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на Красноярском экономическом форуме отметил потенциал сибирских регионов, который необходимо раскрыть и реализовать.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр транспорта Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов в более, чем 60 населенных пунктах России.
Министр транспорта Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов в более, чем 60 населенных пунктах России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКрасноярский экономический форум проводится ежегодно с 2004 года.
Красноярский экономический форум проводится ежегодно с 2004 года.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании РУСАЛ с образцами продукции на выставке в рамках Красноярского экономического форума.
Стенд компании РУСАЛ с образцами продукции на выставке в рамках Красноярского экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании ОАО "БЕЛАЗ" на Красноярском экономическом форуме.
Стенд компании ОАО "БЕЛАЗ" на Красноярском экономическом форуме.
Пятнадцатый Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля.Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. Гости и участники деловой программы КЭФ — в фотоленте Ria.ru.
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