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Красноярский экономический форум-2018

Сюжет:
Красноярский экономический форум КЭФ-2018
14:2213.04.2018
(обновлено: 14:38 13.04.2018)
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Флаги с символикой Красноярского экономического форума 2018
Девушка фотографируется с роботом NIKaNOR у стенда компании ГМК Норильский никель на Красноярском экономическом форуме. 12 апреля 2018
Глава города Красноярска Сергей Ерёмин (справа) во время подписания спонсорского договора между дирекцией Зимней универсиады – 2019 и ПАО Сбербанк России в рамках Красноярского экономического форума
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (в центре) во время сеанса одновременной игры на открытом шахматном фестивале в рамках Красноярского экономического форума
Шахматная гостиная Красноярского экономического форума
Красноярский экономический форум. День первый
Посетители на Красноярском экономическом форуме
Девушка на стенде ПАО Сбербанк Росии на Красноярском экономическом форуме
Красноярский экономический форум. День второй
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме
Красноярский экономический форум. 13 апреля 2018
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий справа) на Красноярском экономическом форуме на Красноярском экономическом форуме
Министр транспорта РФ Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме
Девушки в национальных костюмах на Красноярском экономическом форуме
Стенд компании РУСАЛ с образцами продукции на выставке в рамках Красноярского экономического форума
Красноярский экономический форум. День первый
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкономический форум "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" начал работу в четверг в Красноярске.Флаги с символикой Красноярского экономического форума 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экономический форум "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" начал работу в четверг в Красноярске.
© РИА Новости / Сергей ЧерныхПерейти в фотобанкВ мероприятиях форума за три дня работы примут участие более пяти тысяч человек.Девушка фотографируется с роботом NIKaNOR у стенда компании ГМК Норильский никель на Красноярском экономическом форуме. 12 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Черных
Перейти в фотобанк
В мероприятиях форума за три дня работы примут участие более пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках форума глава Красноярска Сергей Еремин и управляющий Красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов, включая создание в городе индустриальных парков. Кроме того, Сбербанк станет главным банковским партнером Универсиады-2019.Глава города Красноярска Сергей Ерёмин (справа) во время подписания спонсорского договора между дирекцией Зимней универсиады – 2019 и ПАО Сбербанк России в рамках Красноярского экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В рамках форума глава Красноярска Сергей Еремин и управляющий Красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов, включая создание в городе индустриальных парков. Кроме того, Сбербанк станет главным банковским партнером Универсиады-2019.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках КЭФ прошел открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. Почетным гостем мероприятия стал трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он провел на фестивале сеанс одновременной игры.Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (в центре) во время сеанса одновременной игры на открытом шахматном фестивале в рамках Красноярского экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках КЭФ прошел открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. Почетным гостем мероприятия стал трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он провел на фестивале сеанс одновременной игры.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИтоги шахматного фестиваля будут подведены вечером в пятницу. Победителей турнира в "шахматной гостиной" КЭФ наградит заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.Шахматная гостиная Красноярского экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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Итоги шахматного фестиваля будут подведены вечером в пятницу. Победителей турнира в "шахматной гостиной" КЭФ наградит заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭксперты, политики и бизнесмены во время форума могут обсудить стратегии развития экономики на пленарном заседании КЭФ и на 80 дискуссионных площадках.Красноярский экономический форум. День первый
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперты, политики и бизнесмены во время форума могут обсудить стратегии развития экономики на пленарном заседании КЭФ и на 80 дискуссионных площадках.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Красноярск приехали представители более 50 регионов России, в том числе десять губернаторов.Посетители на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Красноярск приехали представители более 50 регионов России, в том числе десять губернаторов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСбербанк и администрация Железногорска подписали в четверг на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию безналичных платежей. Это будет первый "безналичный город" в Красноярском крае.Девушка на стенде ПАО Сбербанк Росии на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сбербанк и администрация Железногорска подписали в четверг на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию безналичных платежей. Это будет первый "безналичный город" в Красноярском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс на КЭФ намерен обсудить планы по созданию макрорегиона "Енисейская Сибирь" - это центральный вопрос форума.Красноярский экономический форум. День второй
© РИА Новости / Максим Блинов
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Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс на КЭФ намерен обсудить планы по созданию макрорегиона "Енисейская Сибирь" - это центральный вопрос форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович отметил, что несмотря на вводимые санкции, кабмин реализует задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию.Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович отметил, что несмотря на вводимые санкции, кабмин реализует задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ работе Красноярского экономического форума принимают участие более 160 экспертов из 22 стран мира.Красноярский экономический форум. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В работе Красноярского экономического форума принимают участие более 160 экспертов из 22 стран мира.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПолномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на Красноярском экономическом форуме отметил потенциал сибирских регионов, который необходимо раскрыть и реализовать.Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий справа) на Красноярском экономическом форуме на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на Красноярском экономическом форуме отметил потенциал сибирских регионов, который необходимо раскрыть и реализовать.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр транспорта Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов в более, чем 60 населенных пунктах России.Министр транспорта РФ Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр транспорта Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов в более, чем 60 населенных пунктах России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКрасноярский экономический форум проводится ежегодно с 2004 года.Девушки в национальных костюмах на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Красноярский экономический форум проводится ежегодно с 2004 года.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании РУСАЛ с образцами продукции на выставке в рамках Красноярского экономического форума.Стенд компании РУСАЛ с образцами продукции на выставке в рамках Красноярского экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Стенд компании РУСАЛ с образцами продукции на выставке в рамках Красноярского экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании ОАО "БЕЛАЗ" на Красноярском экономическом форуме.Красноярский экономический форум. День первый
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд компании ОАО "БЕЛАЗ" на Красноярском экономическом форуме.
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Пятнадцатый Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля.
Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал".

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/v-strane/5120954
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. Гости и участники деловой программы КЭФ — в фотоленте Ria.ru.
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