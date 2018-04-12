Открытие центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ
20:1612.04.2018
(обновлено: 20:48 12.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ день космонавтики президент России Владимир Путин посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открылся после длительной реконструкции. На базе павильона был создан центр "Космонавтика и авиация".
В день космонавтики президент России Владимир Путин посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открылся после длительной реконструкции. На базе павильона был создан центр "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНовый центр является одним из самых современных в мире музеев, посвященных освоению космоса.
Новый центр является одним из самых современных в мире музеев, посвященных освоению космоса.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ специальной мультимедийной зоне "Космический бульвар" появится "бегущая строка", где в режиме реального времени посетители экспозиции смогут узнать актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости.
В специальной мультимедийной зоне "Космический бульвар" появится "бегущая строка", где в режиме реального времени посетители экспозиции смогут узнать актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время посещения павильона "Космос" президент поздравил космонавтов с их праздником. Обращаясь к ветеранам, глава государства отметил, что задел, который был сделан в советское время, до сих пор активно используется.
Во время посещения павильона "Космос" президент поздравил космонавтов с их праздником. Обращаясь к ветеранам, глава государства отметил, что задел, который был сделан в советское время, до сих пор активно используется.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозиция центра "Космонавтика и авиация" включает в себя более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве.
Экспозиция центра "Космонавтика и авиация" включает в себя более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве.
© РИА Новости / Евгений БиятовБолее 50 экспонатов выставки были специально изготовлены для центра "Космонавтика и авиация".
Более 50 экспонатов выставки были специально изготовлены для центра "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин в сопровождении Дмитрия Рогозина и Сергея Собянина ознакомился с экспозицией, рассказывающей о Международной лунной программе и посмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз".
Владимир Путин в сопровождении Дмитрия Рогозина и Сергея Собянина ознакомился с экспозицией, рассказывающей о Международной лунной программе и посмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз".
© РИА Новости / Евгений Биятов В рамках постоянной выставки посетители Центра "Космонавтика и авиация" увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.
В рамках постоянной выставки посетители Центра "Космонавтика и авиация" увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМакет первого искусственного спутника Земли "Спутник номер 1".
Макет первого искусственного спутника Земли "Спутник номер 1".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимиру Путину показали главный исторический экспонат павильона "Космос": спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин.
Владимиру Путину показали главный исторический экспонат павильона "Космос": спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроект создания центра "Космонавтика и авиация" был реализован Правительством Москвы, АО "ВДНХ", госкорпорацией "Роскосмос".
Проект создания центра "Космонавтика и авиация" был реализован Правительством Москвы, АО "ВДНХ", госкорпорацией "Роскосмос".
© РИА Новости / Евгений Биятов Открытка с архивными кадрами МИА "Россия сегодня", выпущенная к открытию Центра "Космонавтика и авиация".
Открытка с архивными кадрами МИА "Россия сегодня", выпущенная к открытию Центра "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОбразцы космических скафандров в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Образцы космических скафандров в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Музейно-выставочный комплекс, посвященный освоению космоса, открылся 12 апреля в присутствии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в обновленном павильоне "Космос" на ВДНХ.Открытие экспозиции нового центра "Космонавтика и авиация"- в фотоленте Ria.ru.
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