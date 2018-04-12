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Открытие центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

20:1612.04.2018
(обновлено: 20:48 12.04.2018)
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения центра Космонавтика и авиация
Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А в подкупольном пространстве павильона Космос в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ
Информационная лента РИА Новости в пространстве Центра КиА, транслирующая новости о мировой космонавтике в режиме реального времени
Президент РФ Владимир Путин и первая женщина-космонавт Валентина Терешковаво в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ
Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А в подкупольном пространстве павильона Космос в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ
Экспозиция центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин во время посещения центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
Открытки с архивными кадрами МИА Россия сегодня, выпущенные к открытию Центра Космонавтика и авиация
Макет первого искусственного спутника Земли Спутник номер 1 в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин у спускаемого аппарата космического корабля Восток-1 во время посещения центра Космонавтика и авиация. 12 апреля 2018
В центре Космонавтика и авиация на базе отреставрированного павильона Космос на ВДНХ.
Макет орбитального комплекса Мир в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
Открытка с архивными кадрами МИА Россия сегодня, выпущенные к открытию Центра Космонавтика и авиация
Образцы космических скафандров в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ.
Самолет ЯК-42 перед павильоном Космос на ВДНХ
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ день космонавтики президент России Владимир Путин посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открылся после длительной реконструкции. На базе павильона был создан центр "Космонавтика и авиация".Президент РФ Владимир Путин во время посещения центра Космонавтика и авиация
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В день космонавтики президент России Владимир Путин посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открылся после длительной реконструкции. На базе павильона был создан центр "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНовый центр является одним из самых современных в мире музеев, посвященных освоению космоса.Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А в подкупольном пространстве павильона Космос в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Новый центр является одним из самых современных в мире музеев, посвященных освоению космоса.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ специальной мультимедийной зоне "Космический бульвар" появится "бегущая строка", где в режиме реального времени посетители экспозиции смогут узнать актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости.Информационная лента РИА Новости в пространстве Центра КиА, транслирующая новости о мировой космонавтике в режиме реального времени
© РИА Новости / Евгений Биятов
В специальной мультимедийной зоне "Космический бульвар" появится "бегущая строка", где в режиме реального времени посетители экспозиции смогут узнать актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от ведущих корреспондентов РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время посещения павильона "Космос" президент поздравил космонавтов с их праздником. Обращаясь к ветеранам, глава государства отметил, что задел, который был сделан в советское время, до сих пор активно используется.Президент РФ Владимир Путин и первая женщина-космонавт Валентина Терешковаво в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время посещения павильона "Космос" президент поздравил космонавтов с их праздником. Обращаясь к ветеранам, глава государства отметил, что задел, который был сделан в советское время, до сих пор активно используется.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозиция центра "Космонавтика и авиация" включает в себя более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве.Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А в подкупольном пространстве павильона Космос в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экспозиция центра "Космонавтика и авиация" включает в себя более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве.
© РИА Новости / Евгений БиятовБолее 50 экспонатов выставки были специально изготовлены для центра "Космонавтика и авиация".Экспозиция центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Более 50 экспонатов выставки были специально изготовлены для центра "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин в сопровождении Дмитрия Рогозина и Сергея Собянина ознакомился с экспозицией, рассказывающей о Международной лунной программе и посмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз".Президент РФ Владимир Путин во время посещения центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин в сопровождении Дмитрия Рогозина и Сергея Собянина ознакомился с экспозицией, рассказывающей о Международной лунной программе и посмотрел автоматическую орбитальную станцию "Алмаз".
© РИА Новости / Евгений Биятов В рамках постоянной выставки посетители Центра "Космонавтика и авиация" увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.Открытки с архивными кадрами МИА Россия сегодня, выпущенные к открытию Центра Космонавтика и авиация
© РИА Новости / Евгений Биятов
В рамках постоянной выставки посетители Центра "Космонавтика и авиация" увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМакет первого искусственного спутника Земли "Спутник номер 1".Макет первого искусственного спутника Земли Спутник номер 1 в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет первого искусственного спутника Земли "Спутник номер 1".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимиру Путину показали главный исторический экспонат павильона "Космос": спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин.Президент РФ Владимир Путин у спускаемого аппарата космического корабля Восток-1 во время посещения центра Космонавтика и авиация. 12 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимиру Путину показали главный исторический экспонат павильона "Космос": спускаемый аппарат "Восток-1", в котором свой полет вокруг Земли совершил первый космонавт в мире Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроект создания центра "Космонавтика и авиация" был реализован Правительством Москвы, АО "ВДНХ", госкорпорацией "Роскосмос".В центре Космонавтика и авиация на базе отреставрированного павильона Космос на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проект создания центра "Космонавтика и авиация" был реализован Правительством Москвы, АО "ВДНХ", госкорпорацией "Роскосмос".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМакет орбитального комплекса "Мир".Макет орбитального комплекса Мир в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет орбитального комплекса "Мир".
© РИА Новости / Евгений Биятов Открытка с архивными кадрами МИА "Россия сегодня", выпущенная к открытию Центра "Космонавтика и авиация".Открытка с архивными кадрами МИА Россия сегодня, выпущенные к открытию Центра Космонавтика и авиация
© РИА Новости / Евгений Биятов
Открытка с архивными кадрами МИА "Россия сегодня", выпущенная к открытию Центра "Космонавтика и авиация".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОбразцы космических скафандров в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.Образцы космических скафандров в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Образцы космических скафандров в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамолет ЯК-42 перед павильоном "Космос" на ВДНХ.Самолет ЯК-42 перед павильоном Космос на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет ЯК-42 перед павильоном "Космос" на ВДНХ.
Президент РФ Владимир Путин у спускаемого аппарата космического корабля Восток-1 во время посещения центра Космонавтика и авиация. 12 апреля 2018Открытие центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ20:1612.04.2018
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Музейно-выставочный комплекс, посвященный освоению космоса, открылся 12 апреля в присутствии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в обновленном павильоне "Космос" на ВДНХ.Открытие экспозиции нового центра "Космонавтика и авиация"- в фотоленте Ria.ru.
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