Открытие центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

В рамках постоянной выставки посетители Центра "Космонавтика и авиация" увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.