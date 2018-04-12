В Москве готовят к открытию все городские фонтаны. РИА Новости узнало у ГБУ "Гормост", что происходило, пока они "спали", как их приводят в порядок перед летним сезоном и можно ли бросать в фонтаны монеты.
Пробуждение силы: московские фонтаны готовят к запуску
10:5612.04.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГод жизни фонтана можно условно разделить на четыре этапа: летний сезон, консервация, спячка и пробуждение.
Год жизни фонтана можно условно разделить на четыре этапа: летний сезон, консервация, спячка и пробуждение.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ "спячке" столичные фонтаны провели около полугода. Перед тем как их законсервировать, из чаш удаляют воду, конструкции промывают со специальным составом, рабочие демонтируют светильники и другие съемные элементы.
В "спячке" столичные фонтаны провели около полугода. Перед тем как их законсервировать, из чаш удаляют воду, конструкции промывают со специальным составом, рабочие демонтируют светильники и другие съемные элементы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВсю зиму фонтаны проводят в специально сооруженных вокруг них укрытиях. Обычно это жесткие металлоконструкции, защищающие их от перепадов температур и вандалов. Сразу после консервации фонтанов начинается плановый ремонт оборудования и замена расходников.
Всю зиму фонтаны проводят в специально сооруженных вокруг них укрытиях. Обычно это жесткие металлоконструкции, защищающие их от перепадов температур и вандалов. Сразу после консервации фонтанов начинается плановый ремонт оборудования и замена расходников.
© РИА Новости / Евгений Одиноков"Будить" фонтаны начинают в апреле. Также в порядок обязательно приводят территорию вокруг.
"Будить" фонтаны начинают в апреле. Также в порядок обязательно приводят территорию вокруг.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ этом году свои коррективы в график "Гормоста" внесла погода: из чаш предстояло убрать огромное количество снега. Чтобы уложиться в срок, сугробы убирали лопатами и топили горячей водой.
В этом году свои коррективы в график "Гормоста" внесла погода: из чаш предстояло убрать огромное количество снега. Чтобы уложиться в срок, сугробы убирали лопатами и топили горячей водой.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ ходе подготовительных работ сотрудники "Гормоста" промывают конструкцию водой под напором, очищают гранитные поверхности с шампунем, проводят ремонт чаш. После того как светильники и декоративные элементы снова смонтированы, начинается подготовка к пуску и подстройка насадок, чтобы "рисунок" фонтана был правильным.
В ходе подготовительных работ сотрудники "Гормоста" промывают конструкцию водой под напором, очищают гранитные поверхности с шампунем, проводят ремонт чаш. После того как светильники и декоративные элементы снова смонтированы, начинается подготовка к пуску и подстройка насадок, чтобы "рисунок" фонтана был правильным.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМожно ли бросать в фонтан монеты? В "Гормосте" отмечают, что небольшой металлический предмет, конечно, не может вывести из строя установку. Тем не менее не рекомендуют бросать что-либо в воду. Летом мусор и монеты из фонтанов убирают регулярно.
Можно ли бросать в фонтан монеты? В "Гормосте" отмечают, что небольшой металлический предмет, конечно, не может вывести из строя установку. Тем не менее не рекомендуют бросать что-либо в воду. Летом мусор и монеты из фонтанов убирают регулярно.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНаконец, все подготовительные работы завершаются, и фонтаны готовы к летнему сезону.
Наконец, все подготовительные работы завершаются, и фонтаны готовы к летнему сезону.
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