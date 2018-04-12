Пробуждение силы: московские фонтаны готовят к запуску

Можно ли бросать в фонтан монеты? В "Гормосте" отмечают, что небольшой металлический предмет, конечно, не может вывести из строя установку. Тем не менее не рекомендуют бросать что-либо в воду. Летом мусор и монеты из фонтанов убирают регулярно.