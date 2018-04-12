Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Первый за два с половиной года самолет "Аэрофлота" в ночь на четверг приземлился в Каире. На рейсы из Москвы в столицу Египта уже забронированы больше трех с половиной тысяч билетов. Для путешественников, решивших провести свой в отпуск в Египте, РИА Новости подготовило список местных достопримечательностей, которые действительно стоит увидеть.
За границами all inclusive: что стоит посмотреть в Египте
11:2512.04.2018
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© AFP 2018 / Khaled DesoukiКолоссы Мемнона - все, что осталось от Поминального храма фараона Аменхотепа III, который был построен порядка 3,5 тысяч лет назад. Восемнадцатиметровые статуи, каждая из которых весит около 700 тонн, охраняли вход в святилище, которое было разрушено последующими фараонами. Исполины стали знамениты после землетрясения 27 года до н.э., когда сильно разрушенная правая (на фото) фигура стала издавать звуки на рассвете. Греки посчитали, что таким образом богиня утренней зари Эос плачет по сыну Мемнону - царю эфиопов, погибшему во время битвы за Трою. Отсюда и название - "Колоссы Мемнона". Правда, после реставрации статуи, проведенной по приказу императора Септимия Севера в 199 году, колоссы больше "не звучат".
Колоссы Мемнона - все, что осталось от Поминального храма фараона Аменхотепа III, который был построен порядка 3,5 тысяч лет назад. Восемнадцатиметровые статуи, каждая из которых весит около 700 тонн, охраняли вход в святилище, которое было разрушено последующими фараонами. Исполины стали знамениты после землетрясения 27 года до н.э., когда сильно разрушенная правая (на фото) фигура стала издавать звуки на рассвете. Греки посчитали, что таким образом богиня утренней зари Эос плачет по сыну Мемнону - царю эфиопов, погибшему во время битвы за Трою. Отсюда и название - "Колоссы Мемнона". Правда, после реставрации статуи, проведенной по приказу императора Септимия Севера в 199 году, колоссы больше "не звучат".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа территории, где сейчас расположен Луксор, раньше находились Фивы - город, который на протяжении почти десяти веков был столицей Древнего Египта. Нил делит эту долину на "город живых", где расположены Карнакский и Луксорский храмы, а также Аллея сфинксов, и "город мертвых", одной из главных достопримечательностей которого является заупокойный храм женщины-фараона Хатшепсут. Постройка святилища началась еще при жизни царицы в начале XV века до н. э. Храм, состоящий из трех уровней-террас, вырублен прямо в скалах. После осмотра этой усыпальницы стоит посетить Долины царей и цариц - некрополь фараонов, их жен и древней знати. Именно здесь была обнаружена гробница Тутанхамона. Вся территория Фиванского некрополя отнесена к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории, где сейчас расположен Луксор, раньше находились Фивы - город, который на протяжении почти десяти веков был столицей Древнего Египта. Нил делит эту долину на "город живых", где расположены Карнакский и Луксорский храмы, а также Аллея сфинксов, и "город мертвых", одной из главных достопримечательностей которого является заупокойный храм женщины-фараона Хатшепсут. Постройка святилища началась еще при жизни царицы в начале XV века до н. э. Храм, состоящий из трех уровней-террас, вырублен прямо в скалах. После осмотра этой усыпальницы стоит посетить Долины царей и цариц - некрополь фараонов, их жен и древней знати. Именно здесь была обнаружена гробница Тутанхамона. Вся территория Фиванского некрополя отнесена к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed В 30 километрах к югу от Каира на берегу Нила находится Саккара - некрополь предыдущей столицы Египта Мемфиса. Это место было названо в честь египетского бога мертвых Сокара. Протяженность некрополя - порядка семи километров. Здесь находятся одиннадцать царских пирамид, в том числе знаменитая ступенчатая гробница фараона Джосера - древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий и первая пирамида Древнего Египта. Она была построена зодчим Имхотепом примерно в 2650 году до н. э. Высота гробницы около 62 метров, сейчас она на метр занесена песком.
В 30 километрах к югу от Каира на берегу Нила находится Саккара - некрополь предыдущей столицы Египта Мемфиса. Это место было названо в честь египетского бога мертвых Сокара. Протяженность некрополя - порядка семи километров. Здесь находятся одиннадцать царских пирамид, в том числе знаменитая ступенчатая гробница фараона Джосера - древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий и первая пирамида Древнего Египта. Она была построена зодчим Имхотепом примерно в 2650 году до н. э. Высота гробницы около 62 метров, сейчас она на метр занесена песком.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкХрам Гора в Эдфу – второй по величине из всех древнеегипетских храмов и наиболее хорошо сохранившийся. Он был построен в честь бога неба в древнейшие времена, а при Птолемеях в III веке до н.э. был отстроен заново. Стены святилища внутри и снаружи украшены многочисленными надписями и изображениями, иллюстрирующими историю мифа о Хоре и его супруге, богине неба Хатхор. Прекрасно сохранившаяся каменная статуя бога с соколиной головой, сторожащая вход во двор храма, – достопримечательность почти столь же известная, как и Сфинкс. Добраться до святилища можно как на туристическом корабле по Нилу, так и на обычном автобусе из Луксора.
Храм Гора в Эдфу – второй по величине из всех древнеегипетских храмов и наиболее хорошо сохранившийся. Он был построен в честь бога неба в древнейшие времена, а при Птолемеях в III веке до н.э. был отстроен заново. Стены святилища внутри и снаружи украшены многочисленными надписями и изображениями, иллюстрирующими историю мифа о Хоре и его супруге, богине неба Хатхор. Прекрасно сохранившаяся каменная статуя бога с соколиной головой, сторожащая вход во двор храма, – достопримечательность почти столь же известная, как и Сфинкс. Добраться до святилища можно как на туристическом корабле по Нилу, так и на обычном автобусе из Луксора.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЗа западном берегу Нила в 26 километрах от Каира расположен некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств Дахшур. Здесь находится так называемая "Ломаная" пирамида, возведение которой приписывают фараону Снофру (XXVI век до н. э.). Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах появления столь необычной пирамиды. Некоторые считают, что фараон скончался неожиданно и строителям пришлось менять угол наклона стен, чтобы быстрее закончить работы. Другие полагают, что причина - обрушение соседней пирамиды в Медуме, после чего рабочие провели новые расчеты и изменили схему строительства. Это сооружение отличается от других пирамид Древнего царства еще и тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой, но и второй - на западной стороне.
За западном берегу Нила в 26 километрах от Каира расположен некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств Дахшур. Здесь находится так называемая "Ломаная" пирамида, возведение которой приписывают фараону Снофру (XXVI век до н. э.). Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах появления столь необычной пирамиды. Некоторые считают, что фараон скончался неожиданно и строителям пришлось менять угол наклона стен, чтобы быстрее закончить работы. Другие полагают, что причина - обрушение соседней пирамиды в Медуме, после чего рабочие провели новые расчеты и изменили схему строительства. Это сооружение отличается от других пирамид Древнего царства еще и тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой, но и второй - на западной стороне.
© AP Photo / Ahmed GomaaЕгипет является археологической сокровищницей не только для любителей мифов Древних царств, но и для тех, кто интересуется историей христианства. Согласно Библии, на Синайском полуострове находится гора, на которой Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей. На ее вершине есть православный храм Святой Троицы и маленькая мечеть. Севернее церкви под скалой можно найти небольшую пещеру, где, по преданию, в течение сорока дней и ночей укрывался пророк. На северном склоне горы расположены православный пещерный храм пророка Илии и его колодец, а также часовня Богородицы. Многие туристы приезжают сюда и поднимаются на высоту 2285 метров, чтобы встретить на горе рассвет.
© AP Photo / Ahmed Gomaa
Египет является археологической сокровищницей не только для любителей мифов Древних царств, но и для тех, кто интересуется историей христианства. Согласно Библии, на Синайском полуострове находится гора, на которой Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей. На ее вершине есть православный храм Святой Троицы и маленькая мечеть. Севернее церкви под скалой можно найти небольшую пещеру, где, по преданию, в течение сорока дней и ночей укрывался пророк. На северном склоне горы расположены православный пещерный храм пророка Илии и его колодец, а также часовня Богородицы. Многие туристы приезжают сюда и поднимаются на высоту 2285 метров, чтобы встретить на горе рассвет.
© AP Photo / Hussein TalalУ северного подножия Синайской горы на высоте 1570 метров стоит греческий православный монастырь Святой Екатерины. Это старейший непрерывно действующий христианский монастырь в мире. Он был основан в IV веке, а в VI по приказу римского императора Юстиниана были возведены его укрепленные стены. Спустя два века синайские монахи перевезли сюда мощи Святой Екатерины. С приходом в эти края ислама на территории комплекса появилась мечеть, что позволило избежать разрушения храма. Здесь сохранилась крупнейшая в мире коллекция греческих рукописей, а также уникальные иконы, созданные начиная с VI века. Комплекс включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / Hussein Talal
У северного подножия Синайской горы на высоте 1570 метров стоит греческий православный монастырь Святой Екатерины. Это старейший непрерывно действующий христианский монастырь в мире. Он был основан в IV веке, а в VI по приказу римского императора Юстиниана были возведены его укрепленные стены. Спустя два века синайские монахи перевезли сюда мощи Святой Екатерины. С приходом в эти края ислама на территории комплекса появилась мечеть, что позволило избежать разрушения храма. Здесь сохранилась крупнейшая в мире коллекция греческих рукописей, а также уникальные иконы, созданные начиная с VI века. Комплекс включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AFP 2018 / Fethi BelaidВ самом сердце египетской столицы находится рынок Хан аль-Халили. Основанный в конце XIV века, это самый главный и старейший район торговли в Каире, претендующий на звание одного из крупнейших базаров Востока. На рынке можно приобрести местную одежду и разноцветные ткани, серебряные, жемчужные и золотые украшения, посуду, ковры и подушки из верблюжьей шерсти, восточные пряности, каирские лампы, духи и разнообразные сувениры, начиная со статуэток и заканчивая папирусами. В узких переулках и крытых галереях Хан эль-Халили находятся многочисленные кафе, предлагающие посетителям блюда местной кухни, бодрящий чай и ароматный кальян. Именно здесь легко почувствовать атмосферу средневекового арабского города.
В самом сердце египетской столицы находится рынок Хан аль-Халили. Основанный в конце XIV века, это самый главный и старейший район торговли в Каире, претендующий на звание одного из крупнейших базаров Востока. На рынке можно приобрести местную одежду и разноцветные ткани, серебряные, жемчужные и золотые украшения, посуду, ковры и подушки из верблюжьей шерсти, восточные пряности, каирские лампы, духи и разнообразные сувениры, начиная со статуэток и заканчивая папирусами. В узких переулках и крытых галереях Хан эль-Халили находятся многочисленные кафе, предлагающие посетителям блюда местной кухни, бодрящий чай и ароматный кальян. Именно здесь легко почувствовать атмосферу средневекового арабского города.
© AFP 2018 / Mohamed El-ShahedК западу от Синайского полуострова находится Суэцкий канал. Этот рукотворный морской путь был открыт для судоходства в 1869 году. Его протяженность - 160 километров. На строительстве водной артерии были заняты порядка полутора миллионов рабочих. Канал позволяет кораблям проходить из Средиземного в Красное море и обратно без огибания Африки, что добавило бы восемь тысяч километров пути. Это кратчайший водный путь между крупнейшими портами Атлантического и Индийского океанов. Суэцкий канал является одним из основных источников дохода Египта, наряду с добычей нефти, туризмом и сельским хозяйством.
К западу от Синайского полуострова находится Суэцкий канал. Этот рукотворный морской путь был открыт для судоходства в 1869 году. Его протяженность - 160 километров. На строительстве водной артерии были заняты порядка полутора миллионов рабочих. Канал позволяет кораблям проходить из Средиземного в Красное море и обратно без огибания Африки, что добавило бы восемь тысяч километров пути. Это кратчайший водный путь между крупнейшими портами Атлантического и Индийского океанов. Суэцкий канал является одним из основных источников дохода Египта, наряду с добычей нефти, туризмом и сельским хозяйством.
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyНа юге Египта находится город Ком Омбо, что в переводе с арабского значит "маленькая гора". Это место известно благодаря единственному сохранившемуся сооружению античного города Нубит, восстановленному в эпоху Птолемеев. Особенность этого древнеегипетского храма в его двойственном культе и симметричном посвящении двум богам. В восточной части царит бог воды и разлива Нила Себеку, который изображался с головой крокодила. Считалось, что он отпугивает силы тьмы и является защитником богов и людей. Западная часть храма принадлежит "Гору Великому", которого называли Хароерис. Бог света, повелитель солнца и луны к тому же считался лекарем и многие молились, прося его об исцелении. За две с лишним тысячи лет пилон и паперть храма были разрушены, но основная часть каменных построек сохранилась.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
На юге Египта находится город Ком Омбо, что в переводе с арабского значит "маленькая гора". Это место известно благодаря единственному сохранившемуся сооружению античного города Нубит, восстановленному в эпоху Птолемеев. Особенность этого древнеегипетского храма в его двойственном культе и симметричном посвящении двум богам. В восточной части царит бог воды и разлива Нила Себеку, который изображался с головой крокодила. Считалось, что он отпугивает силы тьмы и является защитником богов и людей. Западная часть храма принадлежит "Гору Великому", которого называли Хароерис. Бог света, повелитель солнца и луны к тому же считался лекарем и многие молились, прося его об исцелении. За две с лишним тысячи лет пилон и паперть храма были разрушены, но основная часть каменных построек сохранилась.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСамым популярным туристическим направлением Египта остается Гиза. Это место прославилось еще во времена четвертой династии фараонов после постройки Великих пирамид - последнего сохранившегося чуда света. Комплекс усыпальниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина был возведен в первой половине III тысячелетия до н.э. Высота самой большой из них - пирамиды Хеопса - сейчас составляет 137 метров (изначально она была выше почти на 10 метров). Охраняет покой фараонов Большой Сфинкс - огромный лев с человеческим лицом, длина которого больше 70 метров, а высота - 21. Это древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура и самая большая монолитная статуя в мире.
Самым популярным туристическим направлением Египта остается Гиза. Это место прославилось еще во времена четвертой династии фараонов после постройки Великих пирамид - последнего сохранившегося чуда света. Комплекс усыпальниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина был возведен в первой половине III тысячелетия до н.э. Высота самой большой из них - пирамиды Хеопса - сейчас составляет 137 метров (изначально она была выше почти на 10 метров). Охраняет покой фараонов Большой Сфинкс - огромный лев с человеческим лицом, длина которого больше 70 метров, а высота - 21. Это древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура и самая большая монолитная статуя в мире.
© AP Photo / Nariman El-MoftyВ районе Старого Каира есть коптский квартал, в котором находится православная церковь Пресвятой Девы Марии - один из старейших христианских храмов Египта. Считается, что она была основана в III веке нашей эры. Фундаментом храма стал один из бастионов римского форта. В XI веке здесь располагалась резиденция патриарха Александрийского. Храм возвышается над городом и Водными воротами форта, поэтому получил второе название - Подвешенная, или Висячая церковь. Здесь хранятся порядка сотни икон, старейшая из которых относится к VIII веку.
© AP Photo / Nariman El-Mofty
В районе Старого Каира есть коптский квартал, в котором находится православная церковь Пресвятой Девы Марии - один из старейших христианских храмов Египта. Считается, что она была основана в III веке нашей эры. Фундаментом храма стал один из бастионов римского форта. В XI веке здесь располагалась резиденция патриарха Александрийского. Храм возвышается над городом и Водными воротами форта, поэтому получил второе название - Подвешенная, или Висячая церковь. Здесь хранятся порядка сотни икон, старейшая из которых относится к VIII веку.
© AP Photo / Ibrahim ZayedНа западном берегу Нила в Нубийской пустыне находится скала Абу-Симбел. Во время правления Рамсеса II (около 1298—1213 годов до н. э.) в ней были высечены два древнеегипетских храма. Больший из них воздвигнут в честь самого Рамсеса и посвящен богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху, а малый построен в честь первой жены фараона, царицы Нефертари, и посвящен богине Хатхор. В середине XX века из-за строительства Асуанской гидроэлектростанции храмы перенесли на более высокое место - это была одна из крупнейших инженерно-археологических операций в мире. Абу-Симбел включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© AP Photo / Ibrahim Zayed
На западном берегу Нила в Нубийской пустыне находится скала Абу-Симбел. Во время правления Рамсеса II (около 1298—1213 годов до н. э.) в ней были высечены два древнеегипетских храма. Больший из них воздвигнут в честь самого Рамсеса и посвящен богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху, а малый построен в честь первой жены фараона, царицы Нефертари, и посвящен богине Хатхор. В середине XX века из-за строительства Асуанской гидроэлектростанции храмы перенесли на более высокое место - это была одна из крупнейших инженерно-археологических операций в мире. Абу-Симбел включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа самом юге Синайского полуострова находится Национальный парк Рас-Мохаммед. Общая площадь заповедника составляет порядка 480 квадратных километров, 345 из которых приходится на воды Красного моря. В парке водится более тысячи различных видов рыб и растет около 150 видов кораллов. Некоторым из местных рифов порядка двух миллиардов лет. На территории заповедника есть два необычных озера. В одном из них вода в два раза солоней морской и сходна по составу с водой Мертвого моря. А во втором - озере Желаний - состав воды частично опреснен благодаря источникам, которые бьют из-под земли.
На самом юге Синайского полуострова находится Национальный парк Рас-Мохаммед. Общая площадь заповедника составляет порядка 480 квадратных километров, 345 из которых приходится на воды Красного моря. В парке водится более тысячи различных видов рыб и растет около 150 видов кораллов. Некоторым из местных рифов порядка двух миллиардов лет. На территории заповедника есть два необычных озера. В одном из них вода в два раза солоней морской и сходна по составу с водой Мертвого моря. А во втором - озере Желаний - состав воды частично опреснен благодаря источникам, которые бьют из-под земли.
© AP Photo / Nasser Nasser, FileВ Каире сохранилась мечеть, которая была построена в середине IX века, когда на этом месте находился город Фустат - столица Египта, возникшая после распада Западной Римской империи и установления на этих землях Арабского халифата. Мечеть Ибн Тулуна — древнейшее здание Старого Каира, сохранившее свой первоначальный облик. Она была возведена на холме Джабал Яшкур ("Холм Благодарения"). Одна из местных легенд гласит, что Ноев ковчег остановился после Всемирного потопа именно здесь, а не на горе Арарат.
© AP Photo / Nasser Nasser, File
В Каире сохранилась мечеть, которая была построена в середине IX века, когда на этом месте находился город Фустат - столица Египта, возникшая после распада Западной Римской империи и установления на этих землях Арабского халифата. Мечеть Ибн Тулуна — древнейшее здание Старого Каира, сохранившее свой первоначальный облик. Она была возведена на холме Джабал Яшкур ("Холм Благодарения"). Одна из местных легенд гласит, что Ноев ковчег остановился после Всемирного потопа именно здесь, а не на горе Арарат.
© AP Photo / Kim GamelНа границе с Ливией в пустыне Сахара находится оазис Сива, что в переводе с древнеегипетского значит "Земля пальм". Эта плодородная местность, расположенная на 18 метров ниже уровня моря, с древности была заселена людьми. Здесь был обнаружен самый древний след человека - ему 3 миллиона лет. В Сиве находился некрополь фараонов, а также один из самых известных храмов бога Амона. Согласно легенде, перед завоеванием Персии Александр Македонский приезжал к местному Оракулу за советом. Сейчас в оазисе живут около 30 тысяч человек, большинство из них - этнические берберы. Главные достопримечательности Сивы - крепость Шали-Гали, построенная в XII веке, и источник с теплой минеральной водой, в которой, по преданию, купалась Клеопатра.
© AP Photo / Kim Gamel
На границе с Ливией в пустыне Сахара находится оазис Сива, что в переводе с древнеегипетского значит "Земля пальм". Эта плодородная местность, расположенная на 18 метров ниже уровня моря, с древности была заселена людьми. Здесь был обнаружен самый древний след человека - ему 3 миллиона лет. В Сиве находился некрополь фараонов, а также один из самых известных храмов бога Амона. Согласно легенде, перед завоеванием Персии Александр Македонский приезжал к местному Оракулу за советом. Сейчас в оазисе живут около 30 тысяч человек, большинство из них - этнические берберы. Главные достопримечательности Сивы - крепость Шали-Гали, построенная в XII веке, и источник с теплой минеральной водой, в которой, по преданию, купалась Клеопатра.
© AP Photo / Adel HanaДревние египтяне верили, что на священном острове Филе посреди Нила был погребен бог Осирис и родилась его жена Исида. В честь богини здесь возвели храмовый комплекс, который Геродот назвал "жемчужиной Египта". Храм строили в течение шести веков, работы были закончены только при Птолемеях в III веке нашей эры. Именно на стене храма Исиды в 394 году н. э. была сделана последняя известная надпись египетскими иероглифами. После сооружения Асуанской плотины храм был частично затоплен и его пришлось перенести на соседний остров Агилика. Сейчас комплекс включает в себя храм Нектанеба I (IV век до н.э.), храм Исиды, "Киоск" римского императора Траяна и храм богини Хатхор, возведенный при Птолемее IV. Остров находится под охраной ЮНЕСКО.
© AP Photo / Adel Hana
Древние египтяне верили, что на священном острове Филе посреди Нила был погребен бог Осирис и родилась его жена Исида. В честь богини здесь возвели храмовый комплекс, который Геродот назвал "жемчужиной Египта". Храм строили в течение шести веков, работы были закончены только при Птолемеях в III веке нашей эры. Именно на стене храма Исиды в 394 году н. э. была сделана последняя известная надпись египетскими иероглифами. После сооружения Асуанской плотины храм был частично затоплен и его пришлось перенести на соседний остров Агилика. Сейчас комплекс включает в себя храм Нектанеба I (IV век до н.э.), храм Исиды, "Киоск" римского императора Траяна и храм богини Хатхор, возведенный при Птолемее IV. Остров находится под охраной ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкИсторическая часть Каира называется Старый город. Он находится на месте древнейшего Фустата - столицы Египта, возникшей во времена первых арабских халифов. В этом районе сохранились древнеримские строения и коптские храмы. Здесь находятся построенная римлянами Вавилонская крепость, с которой начался Каир, синагога Бен-Эзра, построенная в 882 году на основании коптской церкви, и древнейшие мечети Африки - Амр Ибн аль-Ас и Ибн Тулуна. На территории Старого Каира расположен грот, где, по легенде, пряталось Святое Семейство.
Историческая часть Каира называется Старый город. Он находится на месте древнейшего Фустата - столицы Египта, возникшей во времена первых арабских халифов. В этом районе сохранились древнеримские строения и коптские храмы. Здесь находятся построенная римлянами Вавилонская крепость, с которой начался Каир, синагога Бен-Эзра, построенная в 882 году на основании коптской церкви, и древнейшие мечети Африки - Амр Ибн аль-Ас и Ибн Тулуна. На территории Старого Каира расположен грот, где, по легенде, пряталось Святое Семейство.
© AFP 2018 / Mohamed El-ShahedНа руинах одного из семи чудес света - Александрийского маяка - в XV веке была построена крепость Кайт-бей. Цитадель, заложенная в 1477 году мамлюкским султаном Аль-Ашрафом Саиф аль-Дин Кайт-беем, играла роль важного форпоста в Средиземном море. Форт не раз подвергался захватам и разрушениям, но его всегда восстанавливали и достраивали. В настоящее время внутри Цитадели находится Александрийский морской музей.
На руинах одного из семи чудес света - Александрийского маяка - в XV веке была построена крепость Кайт-бей. Цитадель, заложенная в 1477 году мамлюкским султаном Аль-Ашрафом Саиф аль-Дин Кайт-беем, играла роль важного форпоста в Средиземном море. Форт не раз подвергался захватам и разрушениям, но его всегда восстанавливали и достраивали. В настоящее время внутри Цитадели находится Александрийский морской музей.
© AFP 2018 / Cris BouroncleК юго-западу от Каира между оазисами Бахария и Фарафра находится египетский национальный парк "Белая пустыня". Миллионы лет назад эта земля была дном океана. С тех пор здесь остались причудливые карстовые образования белого цвета - останки морских микроорганизмов. Песок Сахары в этих местах смешан с кварцем и разными породами черного пирита. За века ветры и пески сформировали здесь поистине инопланетные пейзажи. Приезжать в национальный парк лучше в осенне-зимний период, ведь летом воздух здесь прогревается до 60 градусов.
К юго-западу от Каира между оазисами Бахария и Фарафра находится египетский национальный парк "Белая пустыня". Миллионы лет назад эта земля была дном океана. С тех пор здесь остались причудливые карстовые образования белого цвета - останки морских микроорганизмов. Песок Сахары в этих местах смешан с кварцем и разными породами черного пирита. За века ветры и пески сформировали здесь поистине инопланетные пейзажи. Приезжать в национальный парк лучше в осенне-зимний период, ведь летом воздух здесь прогревается до 60 градусов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ двух с половиной километрах от Луксора находится главное святилище эпохи Нового Царства (XVI-XI века до н.э.) - Карнакский храм. Когда-то это была основная сокровищница и административный центр древних Фив. Ансамбль включает в себя храмы, посвященные богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу, аллеи сфинксов, колонный зал, капеллы и священное озеро, которое питают грунтовые воды. Центральное здание комплекса - храм бога солнца - занимает площадь около 30 гектаров. С 1979 года карнакский комплекс, вместе с Луксорским храмом и фиванскими некрополями, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В двух с половиной километрах от Луксора находится главное святилище эпохи Нового Царства (XVI-XI века до н.э.) - Карнакский храм. Когда-то это была основная сокровищница и административный центр древних Фив. Ансамбль включает в себя храмы, посвященные богу Амону-Ра, его супруге Мут и сыну Хонсу, аллеи сфинксов, колонный зал, капеллы и священное озеро, которое питают грунтовые воды. Центральное здание комплекса - храм бога солнца - занимает площадь около 30 гектаров. С 1979 года карнакский комплекс, вместе с Луксорским храмом и фиванскими некрополями, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНил — единственная река Северной Африки, которая проходит через Сахару и несет свои воды до Средиземного моря. Водная артерия, протянувшаяся почти на 7000 километров, стала источником жизни для всей древнеегипетской цивилизации. Именно в ее долине расположены все города Египта и до сих пор проживает до 97% населения страны. Пристани Каира являются отправными точками для многочисленных туристических круизов по Нилу.
Нил — единственная река Северной Африки, которая проходит через Сахару и несет свои воды до Средиземного моря. Водная артерия, протянувшаяся почти на 7000 километров, стала источником жизни для всей древнеегипетской цивилизации. Именно в ее долине расположены все города Египта и до сих пор проживает до 97% населения страны. Пристани Каира являются отправными точками для многочисленных туристических круизов по Нилу.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНациональный музей на площади Тахрир в Каире - крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов древних царств. Здесь можно увидеть и знаменитые сокровища из гробницы фараона Тутанхамона. Само здание музея было построено по проекту французского архитектора Марселя Дюрнона в 1900 году. Фасад здания украшают две женские фигуры, символизирующие Верхний и Нижний Египет, а между ними над входом находится изображение богини Хатхор.
Национальный музей на площади Тахрир в Каире - крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов древних царств. Здесь можно увидеть и знаменитые сокровища из гробницы фараона Тутанхамона. Само здание музея было построено по проекту французского архитектора Марселя Дюрнона в 1900 году. Фасад здания украшают две женские фигуры, символизирующие Верхний и Нижний Египет, а между ними над входом находится изображение богини Хатхор.
© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed Каждый, кто приезжает в Каир, не может не заметить 80-метровые минареты мечети Мухаммеда Али. Усыпальница, где находится могила паши, была построена в первой половине XIX века на самом высоком месте Каирской цитадели - центральной крепости города, возведенной еще в XII веке египетским султаном Салах ад-Дином. На протяжении семи веков крепость на холме была резиденцией правителей Египта. Рядом с Цитаделью находится еще одна достопримечательность города - Голубая мечеть, построенная мамлюками в 1347 году. Своим названием она обязана тысячам голубых и зеленых дамасских изразцов, которыми выложены стены ее молитвенного зала.
Каждый, кто приезжает в Каир, не может не заметить 80-метровые минареты мечети Мухаммеда Али. Усыпальница, где находится могила паши, была построена в первой половине XIX века на самом высоком месте Каирской цитадели - центральной крепости города, возведенной еще в XII веке египетским султаном Салах ад-Дином. На протяжении семи веков крепость на холме была резиденцией правителей Египта. Рядом с Цитаделью находится еще одна достопримечательность города - Голубая мечеть, построенная мамлюками в 1347 году. Своим названием она обязана тысячам голубых и зеленых дамасских изразцов, которыми выложены стены ее молитвенного зала.
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