Власти Кубани открыли коворкинг-центр для предпринимателей в Новороссийске

Новый офис с бесплатными оборудованными рабочими местами для тех, кто решил заняться бизнесом, начал работу в Новороссийске. Это второй подобный центр в Краснодарском крае. В сентябре прошлого года в Краснодаре начал работу первый государственный коворкинг-центр "Место действия".

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