Новый офис с бесплатными оборудованными рабочими местами для тех, кто решил заняться бизнесом, начал работу в Новороссийске. Это второй подобный центр в Краснодарском крае. В сентябре прошлого года в Краснодаре начал работу первый государственный коворкинг-центр "Место действия".
Власти Кубани открыли коворкинг-центр для предпринимателей в Новороссийске
12:1111.04.2018
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© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяВ запуске коворкинг-центра на базе муниципального центра поддержки предпринимательства в Новороссийске принял участие вице-губернатор Василий Швец.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
В запуске коворкинг-центра на базе муниципального центра поддержки предпринимательства в Новороссийске принял участие вице-губернатор Василий Швец.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяПо словам замглавы края, развитие малого и среднего бизнеса, а также инфраструктуры господдержки предпринимателей являются основными задачами для местных властей.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
По словам замглавы края, развитие малого и среднего бизнеса, а также инфраструктуры господдержки предпринимателей являются основными задачами для местных властей.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяСогласно данным властей Кубани, в 2017 году в крае был создан 41 муниципальный центр поддержки предпринимательства, в том числе, в Новороссийске.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Согласно данным властей Кубани, в 2017 году в крае был создан 41 муниципальный центр поддержки предпринимательства, в том числе, в Новороссийске.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края"Предприниматели здесь активные, инициативные. Мы видим, что вы в постоянном поиске, пробуете что-то новое, открываете торговые и производственные компании", – обратился к бизнесменам замгубернатора.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
"Предприниматели здесь активные, инициативные. Мы видим, что вы в постоянном поиске, пробуете что-то новое, открываете торговые и производственные компании", – обратился к бизнесменам замгубернатора.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяВ Новороссийске зарегистрировано около 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – в несколько раз больше, чем в аналогичных по численности населения городах края.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
В Новороссийске зарегистрировано около 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – в несколько раз больше, чем в аналогичных по численности населения городах края.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяРезиденты коворкинга, прошедшие конкурсный отбор, смогут бесплатно воспользоваться созданной здесь инфраструктурой – рабочими местами, оборудованными оргтехникой.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Резиденты коворкинга, прошедшие конкурсный отбор, смогут бесплатно воспользоваться созданной здесь инфраструктурой – рабочими местами, оборудованными оргтехникой.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяПредприниматели Новороссийска смогут получить в коворкинг-центре всю информацию о существующих в крае мерах господдержки и оформить необходимые для их получения документы.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Предприниматели Новороссийска смогут получить в коворкинг-центре всю информацию о существующих в крае мерах господдержки и оформить необходимые для их получения документы.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяНачинающие бизнесмены также получат возможность бесплатного правового, бухгалтерского и информационного сопровождения. За каждым резидентом будет закреплен наставник из числа известных в крае предпринимателей для приобретения практических навыков ведения бизнеса.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Начинающие бизнесмены также получат возможность бесплатного правового, бухгалтерского и информационного сопровождения. За каждым резидентом будет закреплен наставник из числа известных в крае предпринимателей для приобретения практических навыков ведения бизнеса.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяНовороссийский центр - второй подобный инфраструктурный объект в крае. В сентябре прошлого года в Краснодаре начал работу первый государственный коворкинг-центр "Место действия".
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Новороссийский центр - второй подобный инфраструктурный объект в крае. В сентябре прошлого года в Краснодаре начал работу первый государственный коворкинг-центр "Место действия".
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяБлагодаря таким центрам, бизнесмены смогут оптимизировать издержки и не отвлекать оборотные средства на обустройство офиса.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Благодаря таким центрам, бизнесмены смогут оптимизировать издержки и не отвлекать оборотные средства на обустройство офиса.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского краяПервые коворкинги появились в России в 2008 году. Такие площадки способствуют гибкой организации рабочего пространства и стремлению к формированию сообществ резидентов.
© Фото : Иван Семенец/ пресс-служба администрации Краснодарского края
Первые коворкинги появились в России в 2008 году. Такие площадки способствуют гибкой организации рабочего пространства и стремлению к формированию сообществ резидентов.
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