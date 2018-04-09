Фотохудожник Кристина Макеева несколько дней провела на Байкале и сделала серию снимков зимнего озера. Невероятные пейзажи и самый прозрачный лед в мире — в фотоленте Ria.ru.
Застывший Байкал
12:3909.04.2018
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© Фото : Kristina MakeevaБайкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.
Байкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.
© Фото : Kristina MakeevaЛед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.
Лед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.
© Фото : Kristina MakeevaЛед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.
Лед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.
© Фото : Kristina MakeevaУ берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.
У берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.
© Фото : Kristina MakeevaВ период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.
В период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.
© Фото : Kristina MakeevaК концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.
К концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.
© Фото : Kristina MakeevaЛед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.
Лед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.
© Фото : Kristina MakeevaОднако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.
Однако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.
© Фото : Kristina MakeevaСекретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.
Секретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.
© Фото : Kristina Makeeva"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.
"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.
© Фото : Kristina MakeevaБайкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".
Байкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".
© Фото : Kristina MakeevaВ 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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