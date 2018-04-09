Застывший Байкал

У берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.