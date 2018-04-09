В Москве в апреле стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий. Улицы и тротуары вымоют со специальным шампунем, после чего отремонтируют дороги и обновят разметку. РИА Новости показывает, как менялись столичные "поливалки" и "подметалки" с начала XX века.
Эволюция "поливалок": как развивалась техника для уборки улиц
08:0009.04.2018
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВсе прелести механизированной уборки улиц в Москве оценили едва ли не сразу после появления первых автомобилей. Импортные немецкие "Даймлеры" работали еще тогда, когда основным средством передвижения были запряженные лошадьми кареты. Уже в 30-х появились отечественные машины-поливалки. 1938 год.
Все прелести механизированной уборки улиц в Москве оценили едва ли не сразу после появления первых автомобилей. Импортные немецкие "Даймлеры" работали еще тогда, когда основным средством передвижения были запряженные лошадьми кареты. Уже в 30-х появились отечественные машины-поливалки. 1938 год.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВ конце 30-х подметально-уборочные машины выпускали на базе знаменитых "полуторок" ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Такая техника получила название ПУ-7, выглядела она весьма футуристично.
В конце 30-х подметально-уборочные машины выпускали на базе знаменитых "полуторок" ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Такая техника получила название ПУ-7, выглядела она весьма футуристично.
© РИА Новости / И. КошельковПерейти в фотобанкВ Советском Союзе не боялись экспериментов. Так появилась малогабаритная машина для механизированной уборки тротуаров и дворовых территорий ТУМ 975 "Труженик". ВДНХ, 1963 год.
В Советском Союзе не боялись экспериментов. Так появилась малогабаритная машина для механизированной уборки тротуаров и дворовых территорий ТУМ 975 "Труженик". ВДНХ, 1963 год.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкНо в основном в 60-90-е годы по улицам курсировали привычные бело-голубые грузовики с цистернами. На фото: поливалка на шасси ЗИЛ-130 моет брусчатку перед Мавзолеем летом 1992 года.
Но в основном в 60-90-е годы по улицам курсировали привычные бело-голубые грузовики с цистернами. На фото: поливалка на шасси ЗИЛ-130 моет брусчатку перед Мавзолеем летом 1992 года.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкУстаревшие ЗИЛы ушли, но некоторая техника своей актуальности не потеряла до сих пор. Например, трактор "Беларус". На фото — уборка территории парка Горького в 2011 году.
Устаревшие ЗИЛы ушли, но некоторая техника своей актуальности не потеряла до сих пор. Например, трактор "Беларус". На фото — уборка территории парка Горького в 2011 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСегодня у коммунальных служб есть целый арсенал различной техники для уборки улиц, а на помощь "поливалкам" и подметально-уборочным машинам пришли мощные вакуумные пылесосы. На фото — техника на шасси КамАЗа, 2018 год.
Сегодня у коммунальных служб есть целый арсенал различной техники для уборки улиц, а на помощь "поливалкам" и подметально-уборочным машинам пришли мощные вакуумные пылесосы. На фото — техника на шасси КамАЗа, 2018 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБольшая часть техники — универсальная и всесезонная. Как массивные, так и компактные машины летом оснащаются баками и насосами, а зимой — щетками, плугами и оборудованием для перевозки и распределения противогололедных материалов.
Большая часть техники — универсальная и всесезонная. Как массивные, так и компактные машины летом оснащаются баками и насосами, а зимой — щетками, плугами и оборудованием для перевозки и распределения противогололедных материалов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы заменить оборудование, нужно всего 20-30 минут. В межсезонье часть техники остается в "зимнем" варианте на случай неожиданных капризов погоды. В последние годы это особенно актуально.
Чтобы заменить оборудование, нужно всего 20-30 минут. В межсезонье часть техники остается в "зимнем" варианте на случай неожиданных капризов погоды. В последние годы это особенно актуально.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВсего в теплый сезон 2018 года уборкой дорог займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги". Еще две тысячи машин задействуют для ремонта дорог и обновления разметки.
Всего в теплый сезон 2018 года уборкой дорог займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги". Еще две тысячи машин задействуют для ремонта дорог и обновления разметки.
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