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Эволюция "поливалок": как развивалась техника для уборки улиц

08:0009.04.2018
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Поливальные машины во время уборки московских улиц, 1938 год
Уборка московских улиц. Поливально-уборочные машины ПУ-7 на шасси ГАЗ-ММ, 1938 год
Уборка московских улиц. Поливально-уборочные машины ПУ-7 на шасси ГАЗ-ММ, 1938 год
Малогабаритная машина для механизированной уборки тротуаров и дворовых территорий ТУМ 975 Труженик на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ)
Омовение Мавзолея
Поливальная машина на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького
Спецтехника коммунальной службы во время подготовки к летнему сезону в Москве, 2018 год
Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
Сотрудники коммунальной службы подготавливают спецтехнику к летнему сезону в Москве
Спецтехника коммунальной службы во время подготовки к летнему сезону в Москве
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВсе прелести механизированной уборки улиц в Москве оценили едва ли не сразу после появления первых автомобилей. Импортные немецкие "Даймлеры" работали еще тогда, когда основным средством передвижения были запряженные лошадьми кареты. Уже в 30-х появились отечественные машины-поливалки. 1938 год.Поливальные машины во время уборки московских улиц, 1938 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Все прелести механизированной уборки улиц в Москве оценили едва ли не сразу после появления первых автомобилей. Импортные немецкие "Даймлеры" работали еще тогда, когда основным средством передвижения были запряженные лошадьми кареты. Уже в 30-х появились отечественные машины-поливалки. 1938 год.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВ конце 30-х подметально-уборочные машины выпускали на базе знаменитых "полуторок" ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Такая техника получила название ПУ-7, выглядела она весьма футуристично.Уборка московских улиц. Поливально-уборочные машины ПУ-7 на шасси ГАЗ-ММ, 1938 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
В конце 30-х подметально-уборочные машины выпускали на базе знаменитых "полуторок" ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Такая техника получила название ПУ-7, выглядела она весьма футуристично.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОсобенно необычен их вид сзади. 1938 год.Уборка московских улиц. Поливально-уборочные машины ПУ-7 на шасси ГАЗ-ММ, 1938 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Особенно необычен их вид сзади. 1938 год.
© РИА Новости / И. КошельковПерейти в фотобанкВ Советском Союзе не боялись экспериментов. Так появилась малогабаритная машина для механизированной уборки тротуаров и дворовых территорий ТУМ 975 "Труженик". ВДНХ, 1963 год.Малогабаритная машина для механизированной уборки тротуаров и дворовых территорий ТУМ 975 Труженик на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ)
© РИА Новости / И. Кошельков
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В Советском Союзе не боялись экспериментов. Так появилась малогабаритная машина для механизированной уборки тротуаров и дворовых территорий ТУМ 975 "Труженик". ВДНХ, 1963 год.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкНо в основном в 60-90-е годы по улицам курсировали привычные бело-голубые грузовики с цистернами. На фото: поливалка на шасси ЗИЛ-130 моет брусчатку перед Мавзолеем летом 1992 года.Омовение Мавзолея
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Но в основном в 60-90-е годы по улицам курсировали привычные бело-голубые грузовики с цистернами. На фото: поливалка на шасси ЗИЛ-130 моет брусчатку перед Мавзолеем летом 1992 года.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкУстаревшие ЗИЛы ушли, но некоторая техника своей актуальности не потеряла до сих пор. Например, трактор "Беларус". На фото — уборка территории парка Горького в 2011 году.Поливальная машина на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Устаревшие ЗИЛы ушли, но некоторая техника своей актуальности не потеряла до сих пор. Например, трактор "Беларус". На фото — уборка территории парка Горького в 2011 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСегодня у коммунальных служб есть целый арсенал различной техники для уборки улиц, а на помощь "поливалкам" и подметально-уборочным машинам пришли мощные вакуумные пылесосы. На фото — техника на шасси КамАЗа, 2018 год.Спецтехника коммунальной службы во время подготовки к летнему сезону в Москве, 2018 год
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сегодня у коммунальных служб есть целый арсенал различной техники для уборки улиц, а на помощь "поливалкам" и подметально-уборочным машинам пришли мощные вакуумные пылесосы. На фото — техника на шасси КамАЗа, 2018 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБольшая часть техники — универсальная и всесезонная. Как массивные, так и компактные машины летом оснащаются баками и насосами, а зимой — щетками, плугами и оборудованием для перевозки и распределения противогололедных материалов.Сотрудники коммунальных служб моют тротуар шампунем в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Большая часть техники — универсальная и всесезонная. Как массивные, так и компактные машины летом оснащаются баками и насосами, а зимой — щетками, плугами и оборудованием для перевозки и распределения противогололедных материалов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы заменить оборудование, нужно всего 20-30 минут. В межсезонье часть техники остается в "зимнем" варианте на случай неожиданных капризов погоды. В последние годы это особенно актуально.Сотрудники коммунальной службы подготавливают спецтехнику к летнему сезону в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Чтобы заменить оборудование, нужно всего 20-30 минут. В межсезонье часть техники остается в "зимнем" варианте на случай неожиданных капризов погоды. В последние годы это особенно актуально.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВсего в теплый сезон 2018 года уборкой дорог займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги". Еще две тысячи машин задействуют для ремонта дорог и обновления разметки.Спецтехника коммунальной службы во время подготовки к летнему сезону в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Всего в теплый сезон 2018 года уборкой дорог займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги". Еще две тысячи машин задействуют для ремонта дорог и обновления разметки.
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В Москве в апреле стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий. Улицы и тротуары вымоют со специальным шампунем, после чего отремонтируют дороги и обновят разметку. РИА Новости показывает, как менялись столичные "поливалки" и "подметалки" с начала XX века.

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