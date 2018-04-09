Эволюция "поливалок": как развивалась техника для уборки улиц

Все прелести механизированной уборки улиц в Москве оценили едва ли не сразу после появления первых автомобилей. Импортные немецкие "Даймлеры" работали еще тогда, когда основным средством передвижения были запряженные лошадьми кареты. Уже в 30-х появились отечественные машины-поливалки. 1938 год.