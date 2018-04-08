В 2018 году православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова 8 апреля. Празднование Пасхи в России — в фотоленте Ria.ru.
Празднование Пасхи в России
10:2008.04.2018
(обновлено: 10:24 08.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПраздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ христианской церкви слово "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
В христианской церкви слово "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкС апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа) и относят в алтарь.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа) и относят в алтарь.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПеред наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом.
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом.
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо многолетней традиции, российский президент принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Также в богослужении участвовали премьер Медведев с супругой и столичный мэр.
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
По многолетней традиции, российский президент принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Также в богослужении участвовали премьер Медведев с супругой и столичный мэр.
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТоржественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли в храмах по всей стране.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
Торжественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли в храмах по всей стране.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПраздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРоссийский президент поздравил православных с праздником Пасхи, отметив, что он имеет огромное нравственное значение, пробуждая веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
Российский президент поздравил православных с праздником Пасхи, отметив, что он имеет огромное нравственное значение, пробуждая веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ своем пасхальном обращении к россиянам предстоятель Русской православной церкви призвал проявить заботу о тех, кто рядом или даже о тех, кто далеко, но нуждается в помощи, ибо путь в вечную жизнь пролегает через заботу о ближнем.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
В своем пасхальном обращении к россиянам предстоятель Русской православной церкви призвал проявить заботу о тех, кто рядом или даже о тех, кто далеко, но нуждается в помощи, ибо путь в вечную жизнь пролегает через заботу о ближнем.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
Храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНакануне Пасхи, в Светлую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Святыню доставили в тысячи храмов для раздачи верующим.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
Накануне Пасхи, в Светлую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Святыню доставили в тысячи храмов для раздачи верующим.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСогласно опросу, Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
Согласно опросу, Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
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