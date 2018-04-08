Празднование Пасхи в России

В своем пасхальном обращении к россиянам предстоятель Русской православной церкви призвал проявить заботу о тех, кто рядом или даже о тех, кто далеко, но нуждается в помощи, ибо путь в вечную жизнь пролегает через заботу о ближнем.

На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.