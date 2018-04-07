В субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик въехал в толпу людей. Первые кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru
Наезд грузовика на толпу в Германии
20:2507.04.2018
(обновлено: 20:50 07.04.2018)
042302
© REUTERS / StaffВ субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.
В субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.
© AP Photo / DpaПолиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.
© AP Photo / Dpa
Полиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.
© AFP 2018 / DpaСвидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.
Свидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen
Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.
© AFP 2018 / Dpa / Bernd Thissen Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.
Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.
© REUTERS / NonstopNewsПо сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.
По сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.
© AP Photo / Ferdinand OstropИздание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Издание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.
© AP Photo / Dpa / Martin RupikПо словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
© AP Photo / Dpa / Martin Rupik
По словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
© AP Photo / DpaОднако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.
© AP Photo / Dpa
Однако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.
© REUTERS / NonstopNewsПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen
В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.
© AP Photo / DpaВ последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.
© AP Photo / Dpa
В последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.
© AP Photo / DpaНаиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.
© AP Photo / Dpa
Наиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.
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