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Празднование Благовещения в России

16:0507.04.2018
(обновлено: 16:12 07.04.2018)
0881
Верующие в Великую субботу у Свято-Троицкого собора в Симферополе
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе
Прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПравославные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.Верующие в Великую субботу у Свято-Троицкого собора в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы.
На фото: верующие у Свято-Троицкого собора в Симферополе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдновременно с этим православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, день, когда во всех храмах освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Одновременно с этим православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, день, когда во всех храмах освящают крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.
На Фото: освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Свято-Троицком соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.Прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия.
На фото: прихожане и священники во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБлаговещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.Священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Благовещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.
На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНа Благовещение на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.Верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
На Благовещение на Руси сложился красивый обычай выпускать в этот день птиц из клеток. Христианский смысл его связывают с древней иудейской традицией, согласно которой в качестве жертвы за грехи было положено приносить в Иерусалимский Храм разных животных и птиц.
На фото: верующие во время богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле Воскресения Христова эта традиция потеряла смысл, поскольку главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После Воскресения Христова эта традиция потеряла смысл, поскольку главная жертва была принесена самим Сыном Божьим на Кресте.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл так объясняет этот обычай: "Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл так объясняет этот обычай: "Птица, которая выходит из клетки и взмывает ввысь, к небу, является символом подлинной свободы", и люди также становятся свободными, когда "устремляются к небу, когда побеждают самих себя".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Великую субботу вначале служится утреня, в конце которой Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма, подносят к открытым царским вратам и возвращают на "гробницу" посреди церкви.
На фото: освящение пасхальных куличей и яиц во время Великой субботы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В древности после окончания субботней литургии молящиеся в ожидании пасхальной утрени не расходились, и совершалось благословение хлебов, которые раздавались им для подкрепления.
На фото: прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, также в течение всей Великой субботы в храмах освящают пасхальную пищу.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.Освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сейчас благословение хлебов и вина происходит сразу по окончании литургии, также в течение всей Великой субботы в храмах освящают пасхальную пищу.
На фото: освящение пасхальных яиц в Великую субботу в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосле Божественной литургии в Великую субботу патриарх совершает традиционный ежегодный объезд московских храмов, список которых до последнего момента держится в секрете.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
После Божественной литургии в Великую субботу патриарх совершает традиционный ежегодный объезд московских храмов, список которых до последнего момента держится в секрете.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает куличи после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ своем традиционном пасхальном послании патриарх Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав христианам приобретения "духовной зоркости" и "божественного присутствия в жизни".
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.Прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В своем традиционном пасхальном послании патриарх Кирилл поздравил всех верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав христианам приобретения "духовной зоркости" и "божественного присутствия в жизни".
На фото: прихожане после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервоиерарх РПЦ призвал верующих подарить свою любовь, заботу и внимание близким и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Первоиерарх РПЦ призвал верующих подарить свою любовь, заботу и внимание близким и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.
На фото: верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в храме Святых апостолов Петра и Павла в Симферополе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в МосквеПразднование Благовещения в России16:0507.04.2018
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Как православные христиане в России отмечают праздник Благовещения — в фотоленте Ria.ru

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