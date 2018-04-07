Празднование Благовещения в России

Благовещение отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. Считается, что Бог отправил архангела Гавриила к деве Марии с благой вестью в тот же день, в какой произошло Сотворение мира — таким образом, человечеству был дан второй шанс.

На фото: священнослужители во время крестного хода в Воскресенском кафедральном соборе Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви в Берлине.