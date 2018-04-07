На деревню дедушке: как поздравляли с Пасхой Льва Толстого его дети и внуки

© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"

В семье Толстого открытки посылали друг другу ко всем праздниками, в том числе и к Светлому Воскресению. Независимо от того, где находились дети и внуки писателя, они поддерживали общение.