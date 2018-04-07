МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Традиция отправлять родственникам и друзьям поздравительные открытки накануне больших праздников возникла в России в конце XIX века. Многочисленная семья Толстых не была исключением — в Музее-усадьбе "Ясная Поляна" хранится целая коллекция таких открыток. Наиболее интересные — в фотоленте RIA.RU
На деревню дедушке: как поздравляли с Пасхой Льва Толстого его дети и внуки
08:0007.04.2018
(обновлено: 08:16 07.04.2018)
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© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"В семье Толстого открытки посылали друг другу ко всем праздниками, в том числе и к Светлому Воскресению. Независимо от того, где находились дети и внуки писателя, они поддерживали общение.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
В семье Толстого открытки посылали друг другу ко всем праздниками, в том числе и к Светлому Воскресению. Независимо от того, где находились дети и внуки писателя, они поддерживали общение.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"У Толстых было множество друзей и знакомых. Открытки с официальными или, напротив, неформальными поздравлениями — лучшее тому подтверждение.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
У Толстых было множество друзей и знакомых. Открытки с официальными или, напротив, неформальными поздравлениями — лучшее тому подтверждение.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Иллюстрированные открытые письма в России распространились в конце XIX века благодаря издательству "Община Святой Евгении", патронессой которой стала внучка Николая I принцесса Евгения Ольденбургская. Община помогала престарелым и больным сестрам милосердия.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Иллюстрированные открытые письма в России распространились в конце XIX века благодаря издательству "Община Святой Евгении", патронессой которой стала внучка Николая I принцесса Евгения Ольденбургская. Община помогала престарелым и больным сестрам милосердия.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Именно Евгения Максимилиановна предложила наладить выпуск почтовых конвертов и художественных открыток, чтобы с их продажи пополнять казну общины.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Именно Евгения Максимилиановна предложила наладить выпуск почтовых конвертов и художественных открыток, чтобы с их продажи пополнять казну общины.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Чаще всего на открытках печатали репродукции картин, преимущественно русских художников. В Европе тоже выпускали почтовые карточки для российского рынка. Именно на таких зарубежных открытках изображали цыплят и зайцев, ставших неотъемлемым атрибутом праздника.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Чаще всего на открытках печатали репродукции картин, преимущественно русских художников. В Европе тоже выпускали почтовые карточки для российского рынка. Именно на таких зарубежных открытках изображали цыплят и зайцев, ставших неотъемлемым атрибутом праздника.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Большая часть яснополянских пасхальных открыток прислана после 1910 года, уже после смерти Льва Николаевича. Адресованы они только Софье Андреевне.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Большая часть яснополянских пасхальных открыток прислана после 1910 года, уже после смерти Льва Николаевича. Адресованы они только Софье Андреевне.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Однако есть и исключения, например, поздравление бабушке и дедушке от внучки Сонечки — будущего директора музея Софьи Андреевны Толстой.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Однако есть и исключения, например, поздравление бабушке и дедушке от внучки Сонечки — будущего директора музея Софьи Андреевны Толстой.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Среди открыток можно найти немногословное, но очень теплое поздравление любимого сына Софьи Андреевны Андрея или письмо знакомой Толстых Констанции Игнатович — образец дореволюционного эпистолярного этикета.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Среди открыток можно найти немногословное, но очень теплое поздравление любимого сына Софьи Андреевны Андрея или письмо знакомой Толстых Констанции Игнатович — образец дореволюционного эпистолярного этикета.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Поздравительная открытка "С Воскресением Христовым!" написана первым правнуком Толстых Сережей Хольмбергом.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Поздравительная открытка "С Воскресением Христовым!" написана первым правнуком Толстых Сережей Хольмбергом.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Подпись под репродукцией работы Билибина — загадка. Ответ — "петух". Эта карточка по мотивам народных сказок, скорее всего, была частью серии открыток.
© Предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Подпись под репродукцией работы Билибина — загадка. Ответ — "петух". Эта карточка по мотивам народных сказок, скорее всего, была частью серии открыток.
© Фото предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"В 2018 году литературный мир отмечает 190-летие со дня рождения писателя. В музее-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна",где хранятся тысячи подлинных предметов семьи Толстых, 9-11 июня состоится ежегодный театральный фестиваль Толстой Weekend.
© Фото предоставлено Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
В 2018 году литературный мир отмечает 190-летие со дня рождения писателя. В музее-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна",где хранятся тысячи подлинных предметов семьи Толстых, 9-11 июня состоится ежегодный театральный фестиваль Толстой Weekend.
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