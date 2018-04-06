Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: снежные зайцы, обезьяна на мотоцикле и козы на дереве
12:4006.04.2018
(обновлено: 13:18 06.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре.
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудники снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 29 марта было объявлено о закрытии представительства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.
Сотрудники снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 29 марта было объявлено о закрытии представительства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо Франции 3 апреля началась всеобщая забастовка железнодорожников из-за планов правительства упразднить особый статус работников и лишить их ряда льгот.
Во Франции 3 апреля началась всеобщая забастовка железнодорожников из-за планов правительства упразднить особый статус работников и лишить их ряда льгот.
© AFP 2018 / Boris HorvatИспанский тореадор Хинес Мартин выступает на корриде в Арле, городе на юге Франции.
Испанский тореадор Хинес Мартин выступает на корриде в Арле, городе на юге Франции.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске.
Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч человек 3 апреля приняли участие в акциях против "влияния олигархов на государственную власть" в центре Киева.
Более пяти тысяч человек 3 апреля приняли участие в акциях против "влияния олигархов на государственную власть" в центре Киева.
© AFP 2018 / Ivan DamanikДрессированная обезьянка развлекает жителей в одном из кварталов города Медан, Северная Суматра.
Дрессированная обезьянка развлекает жителей в одном из кварталов города Медан, Северная Суматра.
© AFP 2018 / Marco LongariЮжноафриканские школьницы рядом с портретом бывшей жены Нельсона Манделы Винни в ее доме в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.
Южноафриканские школьницы рядом с портретом бывшей жены Нельсона Манделы Винни в ее доме в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАктеры Упсала-Цирка играют сцену из спектакля "Эффект пинг-понгового шарика" в Еврейском музее и центре толерантности.
Актеры Упсала-Цирка играют сцену из спектакля "Эффект пинг-понгового шарика" в Еврейском музее и центре толерантности.
© REUTERS / Darren WhitesideТренировка спортсменов в Водном центре комплекса Бунг Карно в Джакарте, где пройдут Летние Азиатские игры-2018.
Тренировка спортсменов в Водном центре комплекса Бунг Карно в Джакарте, где пройдут Летние Азиатские игры-2018.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускники Московского высшего общевойскового командного училища на Красной площади.
Выпускники Московского высшего общевойскового командного училища на Красной площади.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкСвященнослужитель и верующие в праздник Входа Господня в Иерусалим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.
Священнослужитель и верующие в праздник Входа Господня в Иерусалим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.
© AP Photo / Vincent ThianМолодой человек проходит мимо рекламы, запрещающей распространение "фейковых" новостей на вокзале в Куала-Лумпур, Малайзия.
© AP Photo / Vincent Thian
Молодой человек проходит мимо рекламы, запрещающей распространение "фейковых" новостей на вокзале в Куала-Лумпур, Малайзия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018" выступают в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.
Участники фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018" выступают в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкСтолкновение палестинских протестующих с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
Столкновение палестинских протестующих с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
© AP Photo / Sunday AlambaМодели демонстрируют наряды из коллекции дизайнера Андреа Иямы на неделе моды в Лагосе, Нигерия.
© AP Photo / Sunday Alamba
Модели демонстрируют наряды из коллекции дизайнера Андреа Иямы на неделе моды в Лагосе, Нигерия.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве.
© REUTERS / Amit DaveРабочие выгружают хлопок из грузовика на комбинате в городе Кади в индийском штате Гуджарат.
Рабочие выгружают хлопок из грузовика на комбинате в городе Кади в индийском штате Гуджарат.
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКозы объедают побеги арганового дерева на окраине города Эс-Сувейра, Марокко.
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Козы объедают побеги арганового дерева на окраине города Эс-Сувейра, Марокко.
© AFP 2018 / Hazem BaderПалестинский демонстрант кидает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских солдат во время столкновений в Хевроне.
Палестинский демонстрант кидает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских солдат во время столкновений в Хевроне.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© REUTERS / David GrayЦеремонии открытия Игр Содружества-2018 прошла 4 апреля на стадионе "Каррара" австралийского города Голд-Кост.
Церемонии открытия Игр Содружества-2018 прошла 4 апреля на стадионе "Каррара" австралийского города Голд-Кост.
© REUTERS / Andres Martinez CasaresПоследователи культа Вуду окунаются в Священный бассейн в городе Сувенанс на Гаити.
Последователи культа Вуду окунаются в Священный бассейн в городе Сувенанс на Гаити.
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