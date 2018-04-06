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Лучшие фото недели: снежные зайцы, обезьяна на мотоцикле и козы на дереве

12:4006.04.2018
(обновлено: 13:18 06.04.2018)
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018
Палестинские христиане посещают службу в церкви Святого Порфирия в городе Газа. 1 апреля 2018 года
Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге
Забастовка работников железных дорог в Париже
Испанский тореадор во время корриды во время Feria du Riz в Арле, на юге Франции. 1 апреля 2018 года
Женщина с ребенком у жилого дома в Севастополе
Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу готовятся к выступлению во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске
Участники акции протеста в Киеве против олигархов. 3 апреля 2018 года
Мужчина и женщина стоят перед двумя снежными зайцами на острове Фемарн, Северная Германия. 1 апреля 2018 года
Студенты бросают камни в полицейских во время протеста против недавних убийств в Кашмире. 5 апреля 2018 года
Уличное представление с обезьяной в Медане, Индонезия
Южноафриканские школьницы рядом с портретом Винни Мандела в ее доме в Соуэто
Актеры Упсала-Цирка во время спектакля Эффект пинг-понгового шарика в Еврейском музее и центре толерантност
Спортсмены тренируются в Водном центре перед Летними Азиатскими играми 2018 в Джакарте, Индонезия
Выпускники Московского высшего общевойскового командного училища после церемонии выпуска офицеров училища на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре. 3 апреля 2018
Священнослужитель и верующие в праздник Входа Господня в Иерусалим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска
Молодой человек проходит мимо рекламы, запрещающей распространение фейковых новостей на вокзале в Куала-Лумпур, Малайзия
Участники фестиваля экстремальных видов спорта Прорыв – 2018 в Москве
Празднование Пасхи в городе Мезекевешд, Венгрия
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Модели на показе Andrea Iyamah на неделе моды в Лагосе, Нигерия
Сакура в парке Токио
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Патриаршего служения в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
Рабочие разгружают хлопок из грузовика на хлопчатобумажном комбинате в городе Кади, Индия
Козы на дереве аргания в Эс-Сувейре, Марокко
Палестинский демонстрант отбрасывает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских сил во время столкновений в Хевроне. 31 марта 2018
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Артисты выступают на церемонии открытия Игр Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия
Последователи культа Вуду окунаются в Священный бассейн на Гаити
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре.Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в президентском дворце в Анкаре.
© REUTERS / Suhaib SalemПалестинские христиане на службе в церкви Святого Порфирия в Секторе Газа.Палестинские христиане посещают службу в церкви Святого Порфирия в городе Газа. 1 апреля 2018 года
© REUTERS / Suhaib Salem
Палестинские христиане на службе в церкви Святого Порфирия в Секторе Газа.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудники снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 29 марта было объявлено о закрытии представительства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудники снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 29 марта было объявлено о закрытии представительства США в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо Франции 3 апреля началась всеобщая забастовка железнодорожников из-за планов правительства упразднить особый статус работников и лишить их ряда льгот.Забастовка работников железных дорог в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Во Франции 3 апреля началась всеобщая забастовка железнодорожников из-за планов правительства упразднить особый статус работников и лишить их ряда льгот.
© AFP 2018 / Boris HorvatИспанский тореадор Хинес Мартин выступает на корриде в Арле, городе на юге Франции.Испанский тореадор во время корриды во время Feria du Riz в Арле, на юге Франции. 1 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Boris Horvat
Испанский тореадор Хинес Мартин выступает на корриде в Арле, городе на юге Франции.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖенщина с ребенком у жилого дома в Севастополе.Женщина с ребенком у жилого дома в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Женщина с ребенком у жилого дома в Севастополе.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске.Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу готовятся к выступлению во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участницы чемпионата Сибири по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу перед выступлением во Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч человек 3 апреля приняли участие в акциях против "влияния олигархов на государственную власть" в центре Киева.Участники акции протеста в Киеве против олигархов. 3 апреля 2018 года
© РИА Новости / Стрингер
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Более пяти тысяч человек 3 апреля приняли участие в акциях против "влияния олигархов на государственную власть" в центре Киева.
© AFP 2018 / DPA/Federico Gambarini"Снежные зайцы" на острове Фемарн, Северная Германия.Мужчина и женщина стоят перед двумя снежными зайцами на острове Фемарн, Северная Германия. 1 апреля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Federico Gambarini
"Снежные зайцы" на острове Фемарн, Северная Германия.
© REUTERS / Danish IsmailПротесты студентов против полицейских в городе Сринагар в Кашмире.Студенты бросают камни в полицейских во время протеста против недавних убийств в Кашмире. 5 апреля 2018 года
© REUTERS / Danish Ismail
Протесты студентов против полицейских в городе Сринагар в Кашмире.
© AFP 2018 / Ivan DamanikДрессированная обезьянка развлекает жителей в одном из кварталов города Медан, Северная Суматра.Уличное представление с обезьяной в Медане, Индонезия
© AFP 2018 / Ivan Damanik
Дрессированная обезьянка развлекает жителей в одном из кварталов города Медан, Северная Суматра.
© AFP 2018 / Marco LongariЮжноафриканские школьницы рядом с портретом бывшей жены Нельсона Манделы Винни в ее доме в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.Южноафриканские школьницы рядом с портретом Винни Мандела в ее доме в Соуэто
© AFP 2018 / Marco Longari
Южноафриканские школьницы рядом с портретом бывшей жены Нельсона Манделы Винни в ее доме в Соуэто. Политик и непримиримый борец с апартеидом умерла 2 апреля в ЮАР.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАктеры Упсала-Цирка играют сцену из спектакля "Эффект пинг-понгового шарика" в Еврейском музее и центре толерантности.Актеры Упсала-Цирка во время спектакля Эффект пинг-понгового шарика в Еврейском музее и центре толерантност
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актеры Упсала-Цирка играют сцену из спектакля "Эффект пинг-понгового шарика" в Еврейском музее и центре толерантности.
© REUTERS / Darren WhitesideТренировка спортсменов в Водном центре комплекса Бунг Карно в Джакарте, где пройдут Летние Азиатские игры-2018.Спортсмены тренируются в Водном центре перед Летними Азиатскими играми 2018 в Джакарте, Индонезия
© REUTERS / Darren Whiteside
Тренировка спортсменов в Водном центре комплекса Бунг Карно в Джакарте, где пройдут Летние Азиатские игры-2018.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускники Московского высшего общевойскового командного училища на Красной площади.Выпускники Московского высшего общевойскового командного училища после церемонии выпуска офицеров училища на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выпускники Московского высшего общевойскового командного училища на Красной площади.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем из своей резиденции в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с патриархом константинопольским Варфоломеем.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкСвященнослужитель и верующие в праздник Входа Господня в Иерусалим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.Священнослужитель и верующие в праздник Входа Господня в Иерусалим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Священнослужитель и верующие в праздник Входа Господня в Иерусалим в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска.
© AP Photo / Vincent ThianМолодой человек проходит мимо рекламы, запрещающей распространение "фейковых" новостей на вокзале в Куала-Лумпур, Малайзия.Молодой человек проходит мимо рекламы, запрещающей распространение фейковых новостей на вокзале в Куала-Лумпур, Малайзия
© AP Photo / Vincent Thian
Молодой человек проходит мимо рекламы, запрещающей распространение "фейковых" новостей на вокзале в Куала-Лумпур, Малайзия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018" выступают в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.Участники фестиваля экстремальных видов спорта Прорыв – 2018 в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018" выступают в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.
© REUTERS / Bernadett SzaboТрадиционное празднование Пасхи в городе Мезекевешд, Венгрия.Празднование Пасхи в городе Мезекевешд, Венгрия
© REUTERS / Bernadett Szabo
Традиционное празднование Пасхи в городе Мезекевешд, Венгрия.
© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкСтолкновение палестинских протестующих с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Столкновение палестинских протестующих с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
© AP Photo / Sunday AlambaМодели демонстрируют наряды из коллекции дизайнера Андреа Иямы на неделе моды в Лагосе, Нигерия.Модели на показе Andrea Iyamah на неделе моды в Лагосе, Нигерия
© AP Photo / Sunday Alamba
Модели демонстрируют наряды из коллекции дизайнера Андреа Иямы на неделе моды в Лагосе, Нигерия.
© REUTERS / Toru HanaiЦветение сакуры в одном из парков Токио, Япония.Сакура в парке Токио
© REUTERS / Toru Hanai
Цветение сакуры в одном из парков Токио, Япония.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Патриаршего служения в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве.
© REUTERS / Amit DaveРабочие выгружают хлопок из грузовика на комбинате в городе Кади в индийском штате Гуджарат.Рабочие разгружают хлопок из грузовика на хлопчатобумажном комбинате в городе Кади, Индия
© REUTERS / Amit Dave
Рабочие выгружают хлопок из грузовика на комбинате в городе Кади в индийском штате Гуджарат.
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКозы объедают побеги арганового дерева на окраине города Эс-Сувейра, Марокко.Козы на дереве аргания в Эс-Сувейре, Марокко
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Козы объедают побеги арганового дерева на окраине города Эс-Сувейра, Марокко.
© AFP 2018 / Hazem BaderПалестинский демонстрант кидает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских солдат во время столкновений в Хевроне.Палестинский демонстрант отбрасывает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских сил во время столкновений в Хевроне. 31 марта 2018
© AFP 2018 / Hazem Bader
Палестинский демонстрант кидает канистру со слезоточивым газом в сторону израильских солдат во время столкновений в Хевроне.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© REUTERS / David GrayЦеремонии открытия Игр Содружества-2018 прошла 4 апреля на стадионе "Каррара" австралийского города Голд-Кост.Артисты выступают на церемонии открытия Игр Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия
© REUTERS / David Gray
Церемонии открытия Игр Содружества-2018 прошла 4 апреля на стадионе "Каррара" австралийского города Голд-Кост.
© REUTERS / Andres Martinez CasaresПоследователи культа Вуду окунаются в Священный бассейн в городе Сувенанс на Гаити.Последователи культа Вуду окунаются в Священный бассейн на Гаити
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Последователи культа Вуду окунаются в Священный бассейн в городе Сувенанс на Гаити.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в СочиЛучшие фото недели: снежные зайцы, обезьяна на мотоцикле и козы на дереве12:4006.04.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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