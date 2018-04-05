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Эмоции политиков и жизнь простых людей в кадре Юрия Абрамочкина

17:1805.04.2018
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Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин
Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП. Садовое кольцо. Зубовский бульвар, 4
Леонид Брежнев и Фидель Кастро в аэропорту Внуково
Президент России Борис Ельцин выступает в Конгрессе США
Работница комбината искусственного синтетического волокна за работой в ткацком цехе
Президент РФ Владимир Путин беседует с директором ТПП Евгением Примаковым на XIII отчетном-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Песочница. Выставочный фонд члена Союза журналистов и Союза фотохудожников России, Заслуженного работника культуры РФ Юрия Васильевича Абрамочкина
Фотограф Юрий Абрамочкин и первый космонавт Юрий Гагарин. 1961 год
Парад на Красной площади. Москва, 1961 год
Лезгинка Махмуда Эсамбаева. Предгорье Грозного, 1963 год.
Рождение балерины. Москва, 1967
В одном из залов Государственной Третьяковской галереи
Официальный визит в СССР Президента США Рональда Рейгана. Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев и Президент США Р.Рейган во время беседы в Кремле
18 июня 1973 года по приглашению Президента США Р. Никсона с официальным визитом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев
Академик Андрей Сахаров на заседании I съезда народных депутатов СССР
Ленинградский эстрадный ансамбль Дружба. Художественный руководитель Александр Броневицкий. Поет Эдита Пьеха
Целинник. Кустанайская обл., 1962
Жители Панаевска на прогулке
Фотограф Юрий Абрамочкин на своей выставке Полет сквозь время
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГерой Советского Союза Юрий Гагарин, 1961 год.Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Герой Советского Союза Юрий Гагарин, 1961 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкТанки на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.Танки стоят на Садовом кольце во время путча ГКЧП. Садовое кольцо. Зубовский бульвар, 4
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Танки на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЛеонид Брежнев и Фидель Кастро в аэропорту Внуково, 1977 год.Леонид Брежнев и Фидель Кастро в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Леонид Брежнев и Фидель Кастро в аэропорту Внуково, 1977 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрезидент России Борис Ельцин выступает в Конгрессе США, 1992 год.Президент России Борис Ельцин выступает в Конгрессе США
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Президент России Борис Ельцин выступает в Конгрессе США, 1992 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкРаботница комбината искусственного синтетического волокна за работой в ткацком цехе, 1960 год.Работница комбината искусственного синтетического волокна за работой в ткацком цехе
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Работница комбината искусственного синтетического волокна за работой в ткацком цехе, 1960 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и директор Торгово-промышленной плататы Евгений Примаков на XIII отчетном-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 2003 год.Президент РФ Владимир Путин беседует с директором ТПП Евгением Примаковым на XIII отчетном-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и директор Торгово-промышленной плататы Евгений Примаков на XIII отчетном-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 2003 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкОчередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, 1987 год.Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, 1987 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея во время демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1985 год.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея во время демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1985 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПесочница, 1949 год.Песочница. Выставочный фонд члена Союза журналистов и Союза фотохудожников России, Заслуженного работника культуры РФ Юрия Васильевича Абрамочкина
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Песочница, 1949 год.
© РИА НовостиФотограф Юрий Абрамочкин и Юрий Гагарин, 1961 год.Фотограф Юрий Абрамочкин и первый космонавт Юрий Гагарин. 1961 год
© РИА Новости
Фотограф Юрий Абрамочкин и Юрий Гагарин, 1961 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПервомайский парад на Красной площади. Москва, 1961 год.Парад на Красной площади. Москва, 1961 год
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Первомайский парад на Красной площади. Москва, 1961 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинМахмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги, 1963 год.Лезгинка Махмуда Эсамбаева. Предгорье Грозного, 1963 год.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Махмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги, 1963 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинРождение балерины. Москва, 1967 год.Рождение балерины. Москва, 1967
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Рождение балерины. Москва, 1967 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ одном из залов Государственной Третьяковской галереи, 1960 год.В одном из залов Государственной Третьяковской галереи
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В одном из залов Государственной Третьяковской галереи, 1960 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время беседы в Кремле, 1988 год.Официальный визит в СССР Президента США Рональда Рейгана. Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев и Президент США Р.Рейган во время беседы в Кремле
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время беседы в Кремле, 1988 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев во время официальной встречи у Белого дома с Ричардом Никсоном, 1973 год.18 июня 1973 года по приглашению Президента США Р. Никсона с официальным визитом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев во время официальной встречи у Белого дома с Ричардом Никсоном, 1973 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАкадемик Андрей Сахаров на заседании I съезда народных депутатов СССР, 1989 год.Академик Андрей Сахаров на заседании I съезда народных депутатов СССР
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Академик Андрей Сахаров на заседании I съезда народных депутатов СССР, 1989 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкЭдита Пьеха и ленинградский эстрадный ансамбль "Дружба", 1962 год.Ленинградский эстрадный ансамбль Дружба. Художественный руководитель Александр Броневицкий. Поет Эдита Пьеха
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Эдита Пьеха и ленинградский эстрадный ансамбль "Дружба", 1962 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЮный целинник на полях в Кустанайской области, 1962 год.Целинник. Кустанайская обл., 1962
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Юный целинник на полях в Кустанайской области, 1962 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкЖители Панаевска на прогулке, 1962 год.Жители Панаевска на прогулке
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Жители Панаевска на прогулке, 1962 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСам Абрамочкин так говорил о своей работе: "Я взял в руки фотоаппарат рано. И с тех пор никогда с ним не расставался. Я больше ничего не умею. Я – фотограф. И я считаю, что это искусство".Фотограф Юрий Абрамочкин на своей выставке Полет сквозь время
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сам Абрамочкин так говорил о своей работе: "Я взял в руки фотоаппарат рано. И с тех пор никогда с ним не расставался. Я больше ничего не умею. Я – фотограф. И я считаю, что это искусство".
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Один из самых известных фотографов ХХ века, обладатель престижных международных наград Юрий Абрамочкин скончался в ночь на 5 апреля. Героями его работ в разное время становились Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров. Портреты знаковых деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей — в кадрах легенды отечественной фотожурналистики.
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