Эмоции политиков и жизнь простых людей в кадре Юрия Абрамочкина
17:1805.04.2018
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкТанки на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.
Танки на Садовом кольце во время путча ГКЧП, 1991 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрезидент России Борис Ельцин выступает в Конгрессе США, 1992 год.
Президент России Борис Ельцин выступает в Конгрессе США, 1992 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкРаботница комбината искусственного синтетического волокна за работой в ткацком цехе, 1960 год.
Работница комбината искусственного синтетического волокна за работой в ткацком цехе, 1960 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и директор Торгово-промышленной плататы Евгений Примаков на XIII отчетном-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 2003 год.
Президент России Владимир Путин и директор Торгово-промышленной плататы Евгений Примаков на XIII отчетном-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, 2003 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкОчередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, 1987 год.
Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, 1987 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея во время демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1985 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея во время демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1985 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинМахмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги, 1963 год.
Махмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги, 1963 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ одном из залов Государственной Третьяковской галереи, 1960 год.
В одном из залов Государственной Третьяковской галереи, 1960 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время беседы в Кремле, 1988 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время беседы в Кремле, 1988 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев во время официальной встречи у Белого дома с Ричардом Никсоном, 1973 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев во время официальной встречи у Белого дома с Ричардом Никсоном, 1973 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАкадемик Андрей Сахаров на заседании I съезда народных депутатов СССР, 1989 год.
Академик Андрей Сахаров на заседании I съезда народных депутатов СССР, 1989 год.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкЭдита Пьеха и ленинградский эстрадный ансамбль "Дружба", 1962 год.
Эдита Пьеха и ленинградский эстрадный ансамбль "Дружба", 1962 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСам Абрамочкин так говорил о своей работе: "Я взял в руки фотоаппарат рано. И с тех пор никогда с ним не расставался. Я больше ничего не умею. Я – фотограф. И я считаю, что это искусство".
Сам Абрамочкин так говорил о своей работе: "Я взял в руки фотоаппарат рано. И с тех пор никогда с ним не расставался. Я больше ничего не умею. Я – фотограф. И я считаю, что это искусство".
Один из самых известных фотографов ХХ века, обладатель престижных международных наград Юрий Абрамочкин скончался в ночь на 5 апреля. Героями его работ в разное время становились Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров. Портреты знаковых деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей — в кадрах легенды отечественной фотожурналистики.
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