В среду на востоке Москвы загорелся склад торгового центра "Персей для детей". В результате погиб сотрудник ТЦ. Первые кадры с места тушения пожара — в фотоленте Ria.ru.
Первые кадры с места пожара в торговом центре "Персей"
14:3204.04.2018
(обновлено: 14:34 04.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВозгорание на складе торгового центра "Персей для детей" произошло в среду днем.
Возгорание на складе торгового центра "Персей для детей" произошло в среду днем.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности.
Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИз горящего торгового центра посетителей эвакуировали по спасательной лестнице. Из здания вышли более ста человек.
Из горящего торгового центра посетителей эвакуировали по спасательной лестнице. Из здания вышли более ста человек.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ районе 13.30 мск службы МЧС сообщили о том, что открытое горение в ТЦ было ликвидировано.
В районе 13.30 мск службы МЧС сообщили о том, что открытое горение в ТЦ было ликвидировано.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПлощадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.
Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосле этого пожарные провели так называемую проливку сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.
После этого пожарные провели так называемую проливку сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ результате пожара погиб один человек - сотрудник ТЦ. Кроме того, пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы, их эвакуировали вертолетами.
В результате пожара погиб один человек - сотрудник ТЦ. Кроме того, пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы, их эвакуировали вертолетами.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПоследний раз сотрудники пожарного надзора проверяли торговый центр в марте.
Последний раз сотрудники пожарного надзора проверяли торговый центр в марте.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНарушений, которые могли повлиять на возникновение пожара, тогда в ТЦ не нашли.
Нарушений, которые могли повлиять на возникновение пожара, тогда в ТЦ не нашли.
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