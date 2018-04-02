В Санкт-Петербурге идет строительство корабля "Полтава" — полной копии судна 1712 года, ставшего первым в истории полноценным линейным кораблем Балтийского флота. В минувшие выходные на верфи была установлена последняя доска наружной обшивки исторического судна. Воссоздание легендарного корабля Петра I — в фотоленте Ria.ru.
Строительство "Полтавы". В Петербурге воссоздают корабль Петра I
16:3002.04.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый линейный корабль Балтийского флота "Полтава" был заложен на Адмиралтейской верфи 309 лет назад лично Петром I. Строительство судна продолжалось три года, все это время император сам контролировать процесс создания корабля.
Первый линейный корабль Балтийского флота "Полтава" был заложен на Адмиралтейской верфи 309 лет назад лично Петром I. Строительство судна продолжалось три года, все это время император сам контролировать процесс создания корабля.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВоссоздание легендарного корабля Петра I ведется на специально-построенной для этого верфи в Санкт-Петербурге с 2013 года. На паруснике уже достроены все палубы и переборки, проведена герметизация наружной обшивки и настила палуб.
Воссоздание легендарного корабля Петра I ведется на специально-построенной для этого верфи в Санкт-Петербурге с 2013 года. На паруснике уже достроены все палубы и переборки, проведена герметизация наружной обшивки и настила палуб.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТакже, как и на оригинале, на новой "Полтаве" будут установлены 54 пушки.
Также, как и на оригинале, на новой "Полтаве" будут установлены 54 пушки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ субботу состоялась церемония установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев специальной кувалдой при помощи крупного металлического гвоздя (нагеля) закрепил доску на корпусе.
В субботу состоялась церемония установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев специальной кувалдой при помощи крупного металлического гвоздя (нагеля) закрепил доску на корпусе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ процессе проектирования точной копии "Полтавы" использовались документы об устройстве и строительстве кораблей петровской эпохи из фондов Центрального Военно-Морского музея и Центрального Военно-Морского Архива.
В процессе проектирования точной копии "Полтавы" использовались документы об устройстве и строительстве кораблей петровской эпохи из фондов Центрального Военно-Морского музея и Центрального Военно-Морского Архива.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорпус "Полтавы" уже сформирован и в течение двух месяцев проходил этап обшивки.
Корпус "Полтавы" уже сформирован и в течение двух месяцев проходил этап обшивки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЦеремония в субботу проводилась в соответствии с традицией, согласно которой во времена строительства больших деревянных кораблей было принято устраивать праздник по случаю установки последней доски наружной обшивки.
Церемония в субботу проводилась в соответствии с традицией, согласно которой во времена строительства больших деревянных кораблей было принято устраивать праздник по случаю установки последней доски наружной обшивки.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПочетные гости, приглашенные на праздник, должны были лично забить последний гвоздь в наружную обшивку судна. Считалось, что это принесет удачу кораблю, а его корпус будет прочным.
Почетные гости, приглашенные на праздник, должны были лично забить последний гвоздь в наружную обшивку судна. Считалось, что это принесет удачу кораблю, а его корпус будет прочным.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорабль планируют спустить на воду уже в мае, однако работы по его достройке будут продолжаться еще восемь месяцев, после чего судно перевезут док-музейный комплекс в Лахтинском разливе.
Корабль планируют спустить на воду уже в мае, однако работы по его достройке будут продолжаться еще восемь месяцев, после чего судно перевезут док-музейный комплекс в Лахтинском разливе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый линейный корабль Балтийского флота был назван в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.
Первый линейный корабль Балтийского флота был назван в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.
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