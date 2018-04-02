Стальные мускулы чемпионата Сибири по бодибилдингу

Для того, чтобы принять участие в турнире, спортмены должны были подать заявку, внести стартовый взнос, а также предоставить медицинскую страховку, справку и документы о том, что они являются обладателями спортивных званий по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.