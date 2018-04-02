Экстремальные трюки фестиваля "Прорыв-2018"
12:2802.04.2018
(обновлено: 12:39 02.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОдиннадцатый фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018" был организован в спортивном комплексе "Олимпийский".
Одиннадцатый фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018" был организован в спортивном комплексе "Олимпийский".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ Москве выступили спортсмены, выступающие в таких дисциплинах, как мотофристайл, дрифтинг, фристайл на снегоходах и квадроциклах, BMX и "Биг-эйр" - соревнования, когда участники разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.
В Москве выступили спортсмены, выступающие в таких дисциплинах, как мотофристайл, дрифтинг, фристайл на снегоходах и квадроциклах, BMX и "Биг-эйр" - соревнования, когда участники разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году на фестиваль приехали спортсмены из России, Италии, Японии, Австралии, Великобритании и Швеции.
В этом году на фестиваль приехали спортсмены из России, Италии, Японии, Австралии, Великобритании и Швеции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Каскад", состоящая из действующих сотрудников ДПС ГИБДД Москвы наравне с профессиональными каскадерами выполняли на фестивале сложнейшие трюки на служебных мотоциклах и автомобилях.
Пилотажная группа "Каскад", состоящая из действующих сотрудников ДПС ГИБДД Москвы наравне с профессиональными каскадерами выполняли на фестивале сложнейшие трюки на служебных мотоциклах и автомобилях.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЯпонский спортсмен Така Хигашино, обладатель престижных наград мотоспорта – золота X-Games и медали высшей пробы турнира FMX X-Fighters, показал на "Прорыве" технически насыщенную фристайл программу.
Японский спортсмен Така Хигашино, обладатель престижных наград мотоспорта – золота X-Games и медали высшей пробы турнира FMX X-Fighters, показал на "Прорыве" технически насыщенную фристайл программу.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фестивале выступила команда "Nitro Circus", участники которой под предводительством Трэвиса Пастрана путешествуют по миру и выполняют различные трюки на мотоциклах.
На фестивале выступила команда "Nitro Circus", участники которой под предводительством Трэвиса Пастрана путешествуют по миру и выполняют различные трюки на мотоциклах.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМастера мотофристайла на фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018".
Мастера мотофристайла на фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАвтор первого в мире сальто вперед на снегоходе Хит Фрисби. За свою карьеру он выиграл 11 медалей X-Games (аналог Олимпийских игр для экстремальных видов спорта), в том числе три золота.
Автор первого в мире сальто вперед на снегоходе Хит Фрисби. За свою карьеру он выиграл 11 медалей X-Games (аналог Олимпийских игр для экстремальных видов спорта), в том числе три золота.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018".
Участники фестиваля экстремальных видов спорта "Прорыв – 2018".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛегенда фристайл-мотокроса, австралиец Джош Шиэн на фестивале "Прорыв-2018" исполнил свой знаменитый трюк - двойной бэкфлип (сальто назад). Это максимально возможный для закрытых помещений элемент, выполнить который способны только два человека в мире.
Легенда фристайл-мотокроса, австралиец Джош Шиэн на фестивале "Прорыв-2018" исполнил свой знаменитый трюк - двойной бэкфлип (сальто назад). Это максимально возможный для закрытых помещений элемент, выполнить который способны только два человека в мире.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИзвестный британский каскадер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Терри Грант, выполнявший виражи в голливудских фильмах "Миссия невыполнима" и "Агенты А.Н.К.Л.". Грант продемонстрировал мастерство управления своим ретро-каром Ford Sedan 1937 года: помимо дрифта, автомобиль крутился вокруг своей оси, а сам Грант тем временем залезал на его крышу или просто гулял по трассе.
Известный британский каскадер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Терри Грант, выполнявший виражи в голливудских фильмах "Миссия невыполнима" и "Агенты А.Н.К.Л.". Грант продемонстрировал мастерство управления своим ретро-каром Ford Sedan 1937 года: помимо дрифта, автомобиль крутился вокруг своей оси, а сам Грант тем временем залезал на его крышу или просто гулял по трассе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фестивале выступили Марат Канкадзе, Юрий Верховников и Григорий Талдыкин. В составе команды Legent Stunt Team они показали трюки из стант-райдинга - вертикальной езды.
На фестивале выступили Марат Канкадзе, Юрий Верховников и Григорий Талдыкин. В составе команды Legent Stunt Team они показали трюки из стант-райдинга - вертикальной езды.
Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв — 2018" прошел в минувшие выходные в Москве. Выступление мастеров мотофристайла, дрифтинга, "биг-эйра" — в фотоленте Ria.ru.
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