Экстремальные трюки фестиваля "Прорыв-2018"

Известный британский каскадер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Терри Грант, выполнявший виражи в голливудских фильмах "Миссия невыполнима" и "Агенты А.Н.К.Л.". Грант продемонстрировал мастерство управления своим ретро-каром Ford Sedan 1937 года: помимо дрифта, автомобиль крутился вокруг своей оси, а сам Грант тем временем залезал на его крышу или просто гулял по трассе.