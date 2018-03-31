В Сочи 31 марта на карнавале BoogelWoogel около 1800 лыжников и сноубордистов приняли участие в горнолыжном спуске на курорте "Роза Хутор". Необычный заезд в купальниках — в фотоленте Ria.ru.
Холода не страшны: массовый спуск в купальниках на курорте "Роза Хутор"
20:1631.03.2018
(обновлено: 20:18 31.03.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСмельчаки намерены установить новый рекорд Гиннесса по количеству людей, одновременно спустившихся со склона в купальниках.
Смельчаки намерены установить новый рекорд Гиннесса по количеству людей, одновременно спустившихся со склона в купальниках.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПредыдущий рекорд был также установлен в Сочи. В 2016 году с горы одновременно спустились 1008 человек.
Предыдущий рекорд был также установлен в Сочи. В 2016 году с горы одновременно спустились 1008 человек.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧерез несколько месяцев станет известно, смогли ли участников фестиваля попасть в книгу рекордов.
Через несколько месяцев станет известно, смогли ли участников фестиваля попасть в книгу рекордов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПо словам организаторов высокогорного карнавала, поучаствовать в мероприятии мог любой желающий.
По словам организаторов высокогорного карнавала, поучаствовать в мероприятии мог любой желающий.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧтобы рекорд был засчитан, не менее 1200 человек должны соблюсти правила проведения конкурса.
Чтобы рекорд был засчитан, не менее 1200 человек должны соблюсти правила проведения конкурса.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСогласно условиям, участники должны быть одеты в раздельный купальный костюм или короткие шорты. Спускаться можно как на лыжах, так и на сноуборде.
Согласно условиям, участники должны быть одеты в раздельный купальный костюм или короткие шорты. Спускаться можно как на лыжах, так и на сноуборде.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа фото - участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках.
На фото - участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ этом заезде скорость — не главное, куда важнее финишировать.
В этом заезде скорость — не главное, куда важнее финишировать.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПеред спуском некоторые участники признались, что впервые встали на лыжи.
Перед спуском некоторые участники признались, что впервые встали на лыжи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа фестивале также прошли соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивали уличной еды и красок Холи.
На фестивале также прошли соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивали уличной еды и красок Холи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКо всего прочему, в программу вошел турнир по волейболу на снегу.
Ко всего прочему, в программу вошел турнир по волейболу на снегу.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПо словам организаторов, на склоне встретились люди из 25 городов России.
По словам организаторов, на склоне встретились люди из 25 городов России.
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