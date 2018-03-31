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Космические новости в фотографиях, март 2018 года
09:0031.03.2018
(обновлено: 09:05 31.03.2018)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНовый экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08" 24 марта перешел на борт МКС. На фото - снимок, который сделал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, оказавшись на космической станции.
Новый экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08" 24 марта перешел на борт МКС. На фото - снимок, который сделал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, оказавшись на космической станции.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура 21 марта.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура 21 марта.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaАстрономы получили снимки движения песчаных дюн у северного полюса Марса. Среди одной из возможных причин возникновения на красной планете ландшафта, похожего на ледяные торосы Арктики, ученые называют сезонные циклы образования и таяния сухого льда.
Астрономы получили снимки движения песчаных дюн у северного полюса Марса. Среди одной из возможных причин возникновения на красной планете ландшафта, похожего на ледяные торосы Арктики, ученые называют сезонные циклы образования и таяния сухого льда.
© ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Hi-GAL Project. Acknowledgement: UNIMAP / L. Piazzo, La Sapienza - Università di Roma; E. Schisano / G. Li Causi, IAPS/INAF, ItalyПри помощи обсерватории "Гершель" астрономы получили снимок эмиссионной туманности NGC 3372, которая находится в созвездии Киля на расстоянии до 10 000 световых лет от Земли. Благодаря инфракрасному телескопу удалось увидеть запутанную сеть газовых нитей звездообразующих облаков и темных пузырей, перемежающихся яркими горячими точками - местами активного формирования звезд.
При помощи обсерватории "Гершель" астрономы получили снимок эмиссионной туманности NGC 3372, которая находится в созвездии Киля на расстоянии до 10 000 световых лет от Земли. Благодаря инфракрасному телескопу удалось увидеть запутанную сеть газовых нитей звездообразующих облаков и темных пузырей, перемежающихся яркими горячими точками - местами активного формирования звезд.
© Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Она находится на расстоянии примерно 65 миллионов световых лет от нас. Поэтому на снимке запечатлено то состояние галактики, в котором она находилась, когда по Земле бродили последние динозавры.
© Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Она находится на расстоянии примерно 65 миллионов световых лет от нас. Поэтому на снимке запечатлено то состояние галактики, в котором она находилась, когда по Земле бродили последние динозавры.
© P. van Dokkum; R. Abraham; STScI, Space Telescope Science InstituteТелескоп "Хаббл" обнаружил в созвездии Кита галактику NGC1052-DF2, в которой практически нет темной материи. "NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует", - отмечают ученые.
© P. van Dokkum; R. Abraham; STScI, Space Telescope Science Institute
Телескоп "Хаббл" обнаружил в созвездии Кита галактику NGC1052-DF2, в которой практически нет темной материи. "NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует", - отмечают ученые.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевКосмонавт Олег Артемьев сфотографировал астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фьюстела, когда они вышли в открытый космос, чтобы провести технические работы на модуле "Транквилити".
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фьюстела, когда они вышли в открытый космос, чтобы провести технические работы на модуле "Транквилити".
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald EichstädtКосмический зонд Juno получил снимки экваториальной области южного полюса Юпитера. На фото, полученном путем наслоения нескольких кадров, сделанных в разных экспозициях, видны области встречи "дня" и "ночи".
Космический зонд Juno получил снимки экваториальной области южного полюса Юпитера. На фото, полученном путем наслоения нескольких кадров, сделанных в разных экспозициях, видны области встречи "дня" и "ночи".
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровПилотируемый корабль "Союз МС-08" во время приближения к МКС. Стыковка с космической станцией прошла 23 марта в автоматическом режиме.
Пилотируемый корабль "Союз МС-08" во время приближения к МКС. Стыковка с космической станцией прошла 23 марта в автоматическом режиме.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAFАстрономы выяснили, что на поверхности Цереры существует смена времен года, в ходе которых часть ее запасов льда периодически тает, взаимодействует с другими породами и затем замерзает. Эти климатические изменения зависят от положения Цереры относительно Солнца.
Астрономы выяснили, что на поверхности Цереры существует смена времен года, в ходе которых часть ее запасов льда периодически тает, взаимодействует с другими породами и затем замерзает. Эти климатические изменения зависят от положения Цереры относительно Солнца.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B CАвтоматическая межпланетная станция Juno получила фотографии шторма в северном полушарии Юпитера. В момент съемки зонд находился в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
Автоматическая межпланетная станция Juno получила фотографии шторма в северном полушарии Юпитера. В момент съемки зонд находился в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryВ середине марта на Солнце возникла длинная корональная дыра, которая растянулась более чем на половину диаметра звезды. Корональные дыры это области открытых магнитных полей, из которых солнечный ветер устремляется в космос. Они возникают из-за нарушений естественных процессов внутри звезды.
В середине марта на Солнце возникла длинная корональная дыра, которая растянулась более чем на половину диаметра звезды. Корональные дыры это области открытых магнитных полей, из которых солнечный ветер устремляется в космос. Они возникают из-за нарушений естественных процессов внутри звезды.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровКосмонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал тезку легендарного пиратского острова из голливудских фильмов. "Тортуга? Тортуга!", — помните, как кричал Джек Воробей, приближаясь к пиратскому острову? И я так же радовался, увидев островок из иллюминатора космической станции. Только вот пиратов там нет, потому что этот остров — тезка прославленного Голливудом карибского местечка. Тортуга-"полумесяц" находится не в Карибском море, а в Тихом океане. А "туземцами" здесь можно считать только галапагосских чаек и морских игуан, поскольку он необитаем", - отметил космонавт.
Космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал тезку легендарного пиратского острова из голливудских фильмов. "Тортуга? Тортуга!", — помните, как кричал Джек Воробей, приближаясь к пиратскому острову? И я так же радовался, увидев островок из иллюминатора космической станции. Только вот пиратов там нет, потому что этот остров — тезка прославленного Голливудом карибского местечка. Тортуга-"полумесяц" находится не в Карибском море, а в Тихом океане. А "туземцами" здесь можно считать только галапагосских чаек и морских игуан, поскольку он необитаем", - отметил космонавт.
© NASA / ESA, STScI, and S. Anderson (University of Washington) and J. Chaname (Pontificia Universidad Católica de Chile)Телескоп "Хаббл" сфотографировал шаровое звездное скопление галактик М62, которое находится в созвездии Змееносца. Из-за своей близости к центру Галактики, скопление деформировано воздействием гравитационных сил и имеет чрезвычайно плотное ядро, состоящее примерно из 150 000 звезд.
Телескоп "Хаббл" сфотографировал шаровое звездное скопление галактик М62, которое находится в созвездии Змееносца. Из-за своей близости к центру Галактики, скопление деформировано воздействием гравитационных сил и имеет чрезвычайно плотное ядро, состоящее примерно из 150 000 звезд.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA, A. Riess (STScl/JHU) / Телескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 1015 в созвездии Кит. Она находится на расстоянии примерно 118 миллионов световых лет от Земли. Она расположена таким образом, что удалось сфотографировать ее симметрично закрученные рукава и яркий "бар" из газа и звезд, похожий по форме на фейерверк "Колесо Кэтрин".
Телескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 1015 в созвездии Кит. Она находится на расстоянии примерно 118 миллионов световых лет от Земли. Она расположена таким образом, что удалось сфотографировать ее симметрично закрученные рукава и яркий "бар" из газа и звезд, похожий по форме на фейерверк "Колесо Кэтрин".
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