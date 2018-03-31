Космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал тезку легендарного пиратского острова из голливудских фильмов. "Тортуга? Тортуга!", — помните, как кричал Джек Воробей, приближаясь к пиратскому острову? И я так же радовался, увидев островок из иллюминатора космической станции. Только вот пиратов там нет, потому что этот остров — тезка прославленного Голливудом карибского местечка. Тортуга-"полумесяц" находится не в Карибском море, а в Тихом океане. А "туземцами" здесь можно считать только галапагосских чаек и морских игуан, поскольку он необитаем", - отметил космонавт.