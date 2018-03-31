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Лучшие фото РИА Новости, март 2018 года

12:0031.03.2018
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Президент РФ Владимир Путин вручает орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08 на космодроме Байконур
Участницы пятого ежегодного конкурса Краса в погонах перед началом конкурсной программы
Соревнования Отличники войсковой разведки в Приморье
Котенок леопарда Милаша в зоопарке во Владивостоке
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года
Участница акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день
Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Вратарь ФК СКА-Хабаровск Александр Довбня в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК СКА-Хабаровск
Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. Справа - кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Девушка фотографируется у автомобиля на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
Молодой человек на Парящем мосту парка Зарядье в Москве
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции Аккем для досрочного голосования на выборах президента РФ в Республике Алтай. 13 марта 2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии
Участники перед началом митинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2018
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы
Сотрудник МЧС во время занятий по воздушно-десантной подготовке во время учебно-тренировочного сбора в Хабаровском крае
Болельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА и БК Уникаха
Ездовой олень в национальных саамских подвязках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области
Александра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве
Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда осуществляют принудительный спуск лавин в районе поселка Терскола, посредством выстрелов из артиллерийского орудия
Модели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Занятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании совбеза ООН
Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – страна возможностей. 15 марта 2018
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Новороссийск
Участники всеукраинской акции с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
Участницы в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве
Продажа вербы на Рижском рынке в Москве
Участницы массового спуска в карнавальных костюмах на фестивале BoogelWoogel-2018 с горы Роза Плато в Сочи
Центральная улица Граббен в Вене
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 28 февраля вручил орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.Президент РФ Владимир Путин вручает орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин 28 февраля вручил орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкУчастницы концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке.Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Участницы концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах".Участницы пятого ежегодного конкурса Краса в погонах перед началом конкурсной программы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Участницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкФинальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Соревнования Отличники войсковой разведки в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Финальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСемимесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Эльза взяла под свою опеку маленькую леопардессу Милашу, появившуюся в зоопарке "Садгород" во Владивостоке.Котенок леопарда Милаша в зоопарке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Семимесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Эльза взяла под свою опеку маленькую леопардессу Милашу, появившуюся в зоопарке "Садгород" во Владивостоке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкФакельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России) Романа Шухевича, во Львове.Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года
© РИА Новости / Стрингер
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Факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России) Романа Шухевича, во Львове.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ Международный женский день в Барселоне прошла массовая акция протеста, участницы которой потребовали реального равноправия мужчин и женщин.Участница акции протеста женщин в Барселоне в Международный женский день
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Международный женский день в Барселоне прошла массовая акция протеста, участницы которой потребовали реального равноправия мужчин и женщин.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПрилавок на рыбном рынке Норянджин в Сеуле.Прилавок с рыбой на рыбном рынке Норянджин в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Прилавок на рыбном рынке Норянджин в Сеуле.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Показ новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВратарь ФК "СКА-Хабаровск" Александр Довбня во время матча со "Спартаком". Московский клуб выиграл игру со счетом 1:0.Вратарь ФК СКА-Хабаровск Александр Довбня в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК СКА-Хабаровск
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вратарь ФК "СКА-Хабаровск" Александр Довбня во время матча со "Спартаком". Московский клуб выиграл игру со счетом 1:0.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин 19 марта в Кремле встретился с кандидатами на должность президента России.Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. Справа - кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин 19 марта в Кремле встретился с кандидатами на должность президента России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский.Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозиция, посвященная 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в московском КВЦ "Сокольники".Девушка фотографируется у автомобиля на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата Олдтаймер-Галерея в московском КВЦ Сокольники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экспозиция, посвященная 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в московском КВЦ "Сокольники".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид, открывающийся с Парящего моста парка "Зарядье" в Москве.Молодой человек на Парящем мосту парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид, открывающийся с Парящего моста парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии на метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.Члены участковой избирательной комиссии прибыли на избирательный участок метеостанции Аккем для досрочного голосования на выборах президента РФ в Республике Алтай. 13 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Члены участковой избирательной комиссии на метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.Участники перед началом митинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Митинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы. Старообрядцы Лыковы ушли в Саянскую тайгу в конце 30-х годов и жили там в изоляции от общества. В 1978 году их обнаружили советские геологи. На данный момент Агафья Карповна - единственная выжившая представительница семьи.Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы. Старообрядцы Лыковы ушли в Саянскую тайгу в конце 30-х годов и жили там в изоляции от общества. В 1978 году их обнаружили советские геологи. На данный момент Агафья Карповна - единственная выжившая представительница семьи.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЗанятия по воздушно-десантной подготовке сотрудников МЧС в Хабаровском крае.Сотрудник МЧС во время занятий по воздушно-десантной подготовке во время учебно-тренировочного сбора в Хабаровском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Занятия по воздушно-десантной подготовке сотрудников МЧС в Хабаровском крае.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА (Россия, Москва) и БК "Уникаха" (Испания, Малага).Болельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА и БК Уникаха
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Болельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА (Россия, Москва) и БК "Уникаха" (Испания, Малага).
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЕздовой олень в национальных саамских подвязках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.Ездовой олень в национальных саамских подвязках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Ездовой олень в национальных саамских подвязках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин выступают на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".Александра Степанова и Иван Букин во время выступления на шоу фигуристов Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александра Степанова и Иван Букин выступают на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПринудительный спуск лавин в районе поселка Терскол.Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда осуществляют принудительный спуск лавин в районе поселка Терскола, посредством выстрелов из артиллерийского орудия
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Принудительный спуск лавин в районе поселка Терскол.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМодели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.Модели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Модели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗанятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии.Занятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Занятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии.
© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании совбеза ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на форуме "Россия – страна возможностей".Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – страна возможностей. 15 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Путин выступает на форуме "Россия – страна возможностей".
© РИА Новости / Андрей СтанавовПерейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск" у причала.Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Новороссийск
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск" у причала.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники всеукраинской акции протеста потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.Участники всеукраинской акции с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники всеукраинской акции протеста потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевушки в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве.Участницы в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушки в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПродажа вербы на Рижском рынке в Москве.Продажа вербы на Рижском рынке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Продажа вербы на Рижском рынке в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастницы карнавального спуска с горы "Роза Плато" на фестивале BoogelWoogel-2018.Участницы массового спуска в карнавальных костюмах на фестивале BoogelWoogel-2018 с горы Роза Плато в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Участницы карнавального спуска с горы "Роза Плато" на фестивале BoogelWoogel-2018.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЦентральная улица Граббен в Вене.Центральная улица Граббен в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная улица Граббен в Вене.
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