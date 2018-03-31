Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы. Старообрядцы Лыковы ушли в Саянскую тайгу в конце 30-х годов и жили там в изоляции от общества. В 1978 году их обнаружили советские геологи. На данный момент Агафья Карповна - единственная выжившая представительница семьи.