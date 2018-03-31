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Лучшие фото РИА Новости, март 2018 года
12:0031.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 28 февраля вручил орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Президент России Владимир Путин 28 февраля вручил орден Дружбы Алине Загитовой, завоевавшей золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкУчастницы концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Участницы концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС вечером 21 марта стартовала с Байконура.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах".
Участницы пятого ежегодного конкурса "Краса в погонах".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкФинальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Финальный этап соревнований "Отличники войсковой разведки" Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСемимесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Эльза взяла под свою опеку маленькую леопардессу Милашу, появившуюся в зоопарке "Садгород" во Владивостоке.
Семимесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Эльза взяла под свою опеку маленькую леопардессу Милашу, появившуюся в зоопарке "Садгород" во Владивостоке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкФакельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России) Романа Шухевича, во Львове.
Факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России) Романа Шухевича, во Львове.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ Международный женский день в Барселоне прошла массовая акция протеста, участницы которой потребовали реального равноправия мужчин и женщин.
В Международный женский день в Барселоне прошла массовая акция протеста, участницы которой потребовали реального равноправия мужчин и женщин.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Показ новой коллекции дизайнера Динары Сатжан в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВратарь ФК "СКА-Хабаровск" Александр Довбня во время матча со "Спартаком". Московский клуб выиграл игру со счетом 1:0.
Вратарь ФК "СКА-Хабаровск" Александр Довбня во время матча со "Спартаком". Московский клуб выиграл игру со счетом 1:0.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин 19 марта в Кремле встретился с кандидатами на должность президента России.
Владимир Путин 19 марта в Кремле встретился с кандидатами на должность президента России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкспозиция, посвященная 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в московском КВЦ "Сокольники".
Экспозиция, посвященная 100-летию пожарной охраны СССР на 27-й выставке старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в московском КВЦ "Сокольники".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид, открывающийся с Парящего моста парка "Зарядье" в Москве.
Вид, открывающийся с Парящего моста парка "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии на метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.
Члены участковой избирательной комиссии на метеостанции "Аккем" в Республике Алтай.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Митинг-концерта на Манежной площади в Москве, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы. Старообрядцы Лыковы ушли в Саянскую тайгу в конце 30-х годов и жили там в изоляции от общества. В 1978 году их обнаружили советские геологи. На данный момент Агафья Карповна - единственная выжившая представительница семьи.
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова во время молитвы. Старообрядцы Лыковы ушли в Саянскую тайгу в конце 30-х годов и жили там в изоляции от общества. В 1978 году их обнаружили советские геологи. На данный момент Агафья Карповна - единственная выжившая представительница семьи.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЗанятия по воздушно-десантной подготовке сотрудников МЧС в Хабаровском крае.
Занятия по воздушно-десантной подготовке сотрудников МЧС в Хабаровском крае.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА (Россия, Москва) и БК "Уникаха" (Испания, Малага).
Болельщик делает предложение своей девушке в перерыве матча регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА (Россия, Москва) и БК "Уникаха" (Испания, Малага).
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЕздовой олень в национальных саамских подвязках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.
Ездовой олень в национальных саамских подвязках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин выступают на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".
Александра Степанова и Иван Букин выступают на шоу фигуристов "Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМодели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Модели во время подготовки к показам одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗанятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии.
Занятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии.
© РИА Новости / Нэнси СисельПерейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на форуме "Россия – страна возможностей".
Владимир Путин выступает на форуме "Россия – страна возможностей".
© РИА Новости / Андрей СтанавовПерейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск" у причала.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск" у причала.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники всеукраинской акции протеста потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
Участники всеукраинской акции протеста потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевушки в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве.
Девушки в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастницы карнавального спуска с горы "Роза Плато" на фестивале BoogelWoogel-2018.
Участницы карнавального спуска с горы "Роза Плато" на фестивале BoogelWoogel-2018.
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