РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Поезд "Малый театр" появился в московском метро

17:4630.03.2018
0560
Вагоны метро в электродепо Сокол в Москве
Церемония запуска поезда метро, посвященного Малому театру, в электродепо Сокол в Москве
Вагон поезда метро, посвященный Малому театру, в электродепо Сокол в Москве
Пассажиры садятся в вагон поезда метро, посвященного Малому театру
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в вагоне поезда метро, посвященного Малому театру. 30 марта 2018
Работница метрополитена на открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
Экспозиция на фотовыставке Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
На открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
Оркестр на открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин у своего портрета на открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПоезд, посвященный Малому театру, начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.Вагоны метро в электродепо Сокол в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Поезд, посвященный Малому театру, начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа церемонии запуска состава, которая прошла в электродепо "Сокол", присутствовали глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов и глава Московского метрополитена Виктор Козловский.Церемония запуска поезда метро, посвященного Малому театру, в электродепо Сокол в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На церемонии запуска состава, которая прошла в электродепо "Сокол", присутствовали глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов и глава Московского метрополитена Виктор Козловский.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВагоны нового поезда оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре.Вагон поезда метро, посвященный Малому театру, в электродепо Сокол в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вагоны нового поезда оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа стенах состава размещены цитаты героев из классических произведений, которые ставились на сцене Малого театра.Пассажиры садятся в вагон поезда метро, посвященного Малому театру
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На стенах состава размещены цитаты героев из классических произведений, которые ставились на сцене Малого театра.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОтдельный вагон поезда посвящен деятельности Малого театра во время Великой Отечественной войны.Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в вагоне поезда метро, посвященного Малому театру. 30 марта 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Отдельный вагон поезда посвящен деятельности Малого театра во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОдновременно с запуском нового "театрального" поезда на станции метро Выставочная открылась фотогалерея "Капитаны Малого театра".Работница метрополитена на открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Одновременно с запуском нового "театрального" поезда на станции метро Выставочная открылась фотогалерея "Капитаны Малого театра".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкспозиция выставки включает 32 стенда с портретами крупнейших театральных деятелей, чья жизнь оказалась неразрывно связана с Малым театром.Экспозиция на фотовыставке Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспозиция выставки включает 32 стенда с портретами крупнейших театральных деятелей, чья жизнь оказалась неразрывно связана с Малым театром.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРядом с портретами художественных руководителей, главных режиссеров и руководителей театра на выставке размещены стенды с их биографиями или высказываниями, посвященными театральному искусству.На открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рядом с портретами художественных руководителей, главных режиссеров и руководителей театра на выставке размещены стенды с их биографиями или высказываниями, посвященными театральному искусству.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОркестр играет на открытии фотовыставки "Капитаны Малого театра" в галерее "Метро".Оркестр на открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оркестр играет на открытии фотовыставки "Капитаны Малого театра" в галерее "Метро".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНародный артист СССР Юрий Соломин руководит Малым театром с 1988 года. Он отметил, что новый поезд и выставка позволят пассажирам метро лучше узнать 263-летнюю историю старейшего русского театра.Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин у своего портрета на открытии фотовыставки Капитаны Малого театра в галерее Метро в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная»
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Юрий Соломин руководит Малым театром с 1988 года. Он отметил, что новый поезд и выставка позволят пассажирам метро лучше узнать 263-летнюю историю старейшего русского театра.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в вагоне поезда метро, посвященного Малому театру. 30 марта 2018Поезд "Малый театр" появился в московском метро17:4630.03.2018
2-ой самолет МС-21ОАК готовится начать сборку серийных МС-2116:1530.03.2018
Участница массового спуска в карнавальных костюмах на фестивале BoogelWoogel-2018 с горы Роза Плато в СочиКарнавал на лыжах: фестиваль BoogelWoogel в Сочи16:0830.03.2018
Участницы Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в Гувахати, Индия. 25 марта 2018 годаЛучшие фото недели: танцы в Дурбане, сакура в Токио и гонки на оленях в Заполярье13:1330.03.2018
Российская станция радиоэлектронной борьбы Манушак на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в ЕреванеРоссийская техника на выставке вооружений "ArmHiTec-2018"12:1830.03.2018
Города мира. ЛондонВозвращение к истоку: радикальное преображение набережных в разных городах10:3030.03.2018
Котенок леопарда Милаша в зоопарке во ВладивостокеОвчарка взяла на воспитание детеныша леопарда16:4429.03.2018
Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 годаНастоящий герой: Франция простилась с подполковником Арно Бельтрамом21:0228.03.2018
Кадр из фильма За витриной универмагаГолос детства Олег Анофриев17:3328.03.2018
КопенгагенБлеск и нищета, или Уродство красивейших городов Европы12:5328.03.2018
Все фотоленты

Тематический поезд, посвященный Малому театру России, в пятницу начал курсировать в столичной подземке.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена