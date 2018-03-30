Тематический поезд, посвященный Малому театру России, в пятницу начал курсировать в столичной подземке.
Поезд "Малый театр" появился в московском метро
17:4630.03.2018
05600
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПоезд, посвященный Малому театру, начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Поезд, посвященный Малому театру, начал курсировать на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа церемонии запуска состава, которая прошла в электродепо "Сокол", присутствовали глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов и глава Московского метрополитена Виктор Козловский.
На церемонии запуска состава, которая прошла в электродепо "Сокол", присутствовали глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов и глава Московского метрополитена Виктор Козловский.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВагоны нового поезда оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре.
Вагоны нового поезда оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа стенах состава размещены цитаты героев из классических произведений, которые ставились на сцене Малого театра.
На стенах состава размещены цитаты героев из классических произведений, которые ставились на сцене Малого театра.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОтдельный вагон поезда посвящен деятельности Малого театра во время Великой Отечественной войны.
Отдельный вагон поезда посвящен деятельности Малого театра во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОдновременно с запуском нового "театрального" поезда на станции метро Выставочная открылась фотогалерея "Капитаны Малого театра".
Одновременно с запуском нового "театрального" поезда на станции метро Выставочная открылась фотогалерея "Капитаны Малого театра".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкспозиция выставки включает 32 стенда с портретами крупнейших театральных деятелей, чья жизнь оказалась неразрывно связана с Малым театром.
Экспозиция выставки включает 32 стенда с портретами крупнейших театральных деятелей, чья жизнь оказалась неразрывно связана с Малым театром.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРядом с портретами художественных руководителей, главных режиссеров и руководителей театра на выставке размещены стенды с их биографиями или высказываниями, посвященными театральному искусству.
Рядом с портретами художественных руководителей, главных режиссеров и руководителей театра на выставке размещены стенды с их биографиями или высказываниями, посвященными театральному искусству.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОркестр играет на открытии фотовыставки "Капитаны Малого театра" в галерее "Метро".
Оркестр играет на открытии фотовыставки "Капитаны Малого театра" в галерее "Метро".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНародный артист СССР Юрий Соломин руководит Малым театром с 1988 года. Он отметил, что новый поезд и выставка позволят пассажирам метро лучше узнать 263-летнюю историю старейшего русского театра.
Народный артист СССР Юрий Соломин руководит Малым театром с 1988 года. Он отметил, что новый поезд и выставка позволят пассажирам метро лучше узнать 263-летнюю историю старейшего русского театра.
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