Российская техника на выставке вооружений "ArmHiTec-2018"

Международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" проходит с 29 по 31 марта в Ереване. Предприятия Ростеха привезли в Армению более 200 образцов продукции военного назначения. Участвует в выставке и Рособоронэкспорт, который представляет информацию об авиационной и вертолетной технике, поставляемой компанией на экспорт. Продукция российского ОПК — в фотоленте Ria.ru.