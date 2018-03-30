Международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" проходит с 29 по 31 марта в Ереване. Предприятия Ростеха привезли в Армению более 200 образцов продукции военного назначения. Участвует в выставке и Рособоронэкспорт, который представляет информацию об авиационной и вертолетной технике, поставляемой компанией на экспорт. Продукция российского ОПК — в фотоленте Ria.ru.
Российская техника на выставке вооружений "ArmHiTec-2018"
12:1830.03.2018
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© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссия на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" представляет более 200 образцов военной техники.
Россия на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" представляет более 200 образцов военной техники.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал Next и Урал-4320 6Х6.
Российские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал Next и Урал-4320 6Х6.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБоевая машина противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С".
Боевая машина противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С".
Военнослужащий осматривает переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийская станция радиоэлектронной борьбы "Манушак".
Российская станция радиоэлектронной борьбы "Манушак".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Армении осматривают российский автомат "Вал".
Военнослужащие вооруженных сил Армении осматривают российский автомат "Вал".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкТанк Т-90С на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".
Танк Т-90С на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПоказательные выступления спецназа ВС Армении на открытии выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".
Показательные выступления спецназа ВС Армении на открытии выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийская портативная радиолокационная станция "ФАРА-ВР, 1Л111М".
Российская портативная радиолокационная станция "ФАРА-ВР, 1Л111М".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийский гусеничный (снегоболотоход) ГАЗ-34039.
Российский гусеничный (снегоболотоход) ГАЗ-34039.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкИнженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке "ArmHiTec-2018".
Инженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке "ArmHiTec-2018".
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