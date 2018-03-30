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Российская техника на выставке вооружений "ArmHiTec-2018"

12:1830.03.2018
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Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Российские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал Next и Урал-4320 6Х6 на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Боевая машина противотанкового ракетного комплекса Штурм-С на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Военнослужащий осматривает переносной зенитный ракетный комплекс Игла-С на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Российская станция радиоэлектронной борьбы Манушак на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Военнослужащие вооруженных сил Армении осматривают автомат Вал на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Танк Т-90С на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Военнослужащие войск специального назначения вооруженных сил Армении во время показательного выступления на открытии международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Российская портативная радиолокационная станция ФАРА-ВР, 1Л111М на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Российский гусеничный (снегоболотоход) ГАЗ-34039 на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
Инженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссия на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" представляет более 200 образцов военной техники.Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
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Россия на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" представляет более 200 образцов военной техники.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал Next и Урал-4320 6Х6.Российские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал Next и Урал-4320 6Х6 на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российские грузовые автомобили повышенной проходимости Урал Next и Урал-4320 6Х6.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБоевая машина противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С".Боевая машина противотанкового ракетного комплекса Штурм-С на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Боевая машина противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С".Военнослужащий осматривает переносной зенитный ракетный комплекс Игла-С на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий осматривает переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийская станция радиоэлектронной борьбы "Манушак".Российская станция радиоэлектронной борьбы Манушак на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российская станция радиоэлектронной борьбы "Манушак".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Армении осматривают российский автомат "Вал".Военнослужащие вооруженных сил Армении осматривают автомат Вал на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащие вооруженных сил Армении осматривают российский автомат "Вал".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкТанк Т-90С на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".Танк Т-90С на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Танк Т-90С на международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПоказательные выступления спецназа ВС Армении на открытии выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".Военнослужащие войск специального назначения вооруженных сил Армении во время показательного выступления на открытии международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Показательные выступления спецназа ВС Армении на открытии выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийская портативная радиолокационная станция "ФАРА-ВР, 1Л111М".Российская портативная радиолокационная станция ФАРА-ВР, 1Л111М на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российская портативная радиолокационная станция "ФАРА-ВР, 1Л111М".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийский гусеничный (снегоболотоход) ГАЗ-34039.Российский гусеничный (снегоболотоход) ГАЗ-34039 на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Российский гусеничный (снегоболотоход) ГАЗ-34039.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкИнженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке "ArmHiTec-2018".Инженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в Ереване
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Инженерно-саперная техника и экипировка российского производства на международной выставке "ArmHiTec-2018".
Российская станция радиоэлектронной борьбы Манушак на международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 в ЕреванеРоссийская техника на выставке вооружений "ArmHiTec-2018"12:1830.03.2018
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Международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" проходит с 29 по 31 марта в Ереване. Предприятия Ростеха привезли в Армению более 200 образцов продукции военного назначения. Участвует в выставке и Рособоронэкспорт, который представляет информацию об авиационной и вертолетной технике, поставляемой компанией на экспорт. Продукция российского ОПК — в фотоленте Ria.ru.

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