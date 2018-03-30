Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: танцы в Дурбане, сакура в Токио и гонки на оленях
13:1330.03.2018
(обновлено: 13:22 30.03.2018)
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© AFP 2018 / Cristina QuiclerЧлены ордена "кающихся грешников" во время процессии на Страстной неделе в Севилье.
Члены ордена "кающихся грешников" во время процессии на Страстной неделе в Севилье.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях Международного конкурса "Авиадартс-2018" в Краснодарском крае.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях Международного конкурса "Авиадартс-2018" в Краснодарском крае.
© AFP 2018 / Claudio ReyesСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста у здания Министерства образования в Сантьяго, Чили.
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста у здания Министерства образования в Сантьяго, Чили.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШевченковский районный суд Киева 23 марта постановил заключить под стражу на два месяца депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также в правительственном квартале.
Шевченковский районный суд Киева 23 марта постановил заключить под стражу на два месяца депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также в правительственном квартале.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге 24 марта взорвали недостроенную телебашню, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР.
В Екатеринбурге 24 марта взорвали недостроенную телебашню, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
© AFP 2018 / Stefanie GlinskiДети работают на кирпичном производстве в деревне Ньямлель, Южный Судан.
Дети работают на кирпичном производстве в деревне Ньямлель, Южный Судан.
© AP Photo / Michael ProbstСамолет пролетает в небе над Франкфуртом, Германия.
© AP Photo / Michael Probst
Самолет пролетает в небе над Франкфуртом, Германия.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра "Зимняя вишня".
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник МЧС во время тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
© AFP 2018 / Ashraf ShazlyПесчаная буря в столице Судана стала причиной закрытия школ и отмены всех авиарейсов.
Песчаная буря в столице Судана стала причиной закрытия школ и отмены всех авиарейсов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСреднеазиатская овчарка Эльза и детеныш леопарда Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке "Садгород".
Среднеазиатская овчарка Эльза и детеныш леопарда Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке "Садгород".
© REUTERS / Murad SezerГостьи модного показа бренда Modanisa на Неделе моды в Стамбуле фотографируются на фоне известной исламской модели Халимы Аден.
Гостьи модного показа бренда Modanisa на Неделе моды в Стамбуле фотографируются на фоне известной исламской модели Халимы Аден.
© AFP 2018 / Fadel SennaПодростки играют в футбол во время Международного фестиваля кочевников в пустыне Сахара на юге Марокко.
Подростки играют в футбол во время Международного фестиваля кочевников в пустыне Сахара на юге Марокко.
© REUTERS / KCNAЛидер КНДР на этой неделе совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
Лидер КНДР на этой неделе совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
© AP Photo / Christophe EnaВ Париже 28 марта простились с офицером жандармерии Арно Бельтрамом, отдавшим свою жизнь для спасения заложницы во время нападения на юге Франции. На торжественной церемонии присутствовали президент и премьер страны, а также главы министерств и ведомств.
© AP Photo / Christophe Ena
В Париже 28 марта простились с офицером жандармерии Арно Бельтрамом, отдавшим свою жизнь для спасения заложницы во время нападения на юге Франции. На торжественной церемонии присутствовали президент и премьер страны, а также главы министерств и ведомств.
© AFP 2018 / Biju BoroУчастницы конкурса Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в индийском городе Гувахати.
Участницы конкурса Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в индийском городе Гувахати.
© AP Photo / Petros GiannakourisСтюардессы греческой авиакомпании Aegean Airlines.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Стюардессы греческой авиакомпании Aegean Airlines.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкГонки на оленьих упряжках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.
Гонки на оленьих упряжках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкШвейцарский пилот Рафаэль Домжан после успешного тестирования скафандра для стратосферного полета, разработанного российским НПП "Звезда".
Швейцарский пилот Рафаэль Домжан после успешного тестирования скафандра для стратосферного полета, разработанного российским НПП "Звезда".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Акция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Зрители крестного хода у Кафедрального собора в Манагуа, Никарагуа.
Зрители крестного хода у Кафедрального собора в Манагуа, Никарагуа.
© REUTERS / Rogan WardУчастники ежегодного танцевального конкурса Sishaya Ingoma в Дурбане, Южная Африка.
Участники ежегодного танцевального конкурса Sishaya Ingoma в Дурбане, Южная Африка.
© AFP 2018 / Nicolas AsfouriМодель в ожидании начала показа коллекции дизайнера Грейс Чен в рамках Китайской недели моды в Пекине.
Модель в ожидании начала показа коллекции дизайнера Грейс Чен в рамках Китайской недели моды в Пекине.
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