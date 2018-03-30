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В Париже 28 марта простились с офицером жандармерии Арно Бельтрамом, отдавшим свою жизнь для спасения заложницы во время нападения на юге Франции. На торжественной церемонии присутствовали президент и премьер страны, а также главы министерств и ведомств.