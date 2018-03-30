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Лучшие фото недели: танцы в Дурбане, сакура в Токио и гонки на оленях

13:1330.03.2018
(обновлено: 13:22 30.03.2018)
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Члены ордена кающихся грешников во время процессии на Страстной неделе в Севилье
Многоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях в рамках Международного конкурса «Авиадартс-2018» в Краснодарском крае
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Сантьяго, Чили
Женщина пасет стадо овец на окраине города Газа
Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018
Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которое было остановлено в последний год существования СССР
Фестиваль красок Холи-Мела
Дети работают на кирпичном производстве в Южном Судане
Самолет пролетает на фоне луны во Франкфурте, Германия
Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
Пыльная буря в Хартуме, Судан
Среднеазиатская овчарка Эльза и детеныш леопарда Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке Садгород
Показ турецкого дизайнера на неделе моды в Стамбуле
Подростки играют в футбол во время 15-го Международного фестиваля кочевников в Эль-Газлане в пустыне Сахара в Марокко
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине
Дети играют в разрушенном доме в Восточной Гуте, Сирия
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
Дети моются на улице в Маниле
Участницы в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве
Участницы Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в Гувахати, Индия. 25 марта 2018 года
Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда осуществляют принудительный спуск лавин в районе поселка Терскола, посредством выстрелов из артиллерийского орудия
Стюардессы греческой авиакомпании Aegean Airlines
Гонки на оленьих упряжках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области
Швейцарский пилот Рафаэль Домжан после испытания скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров на базе российского НПП Звезда
Горожане во время акции Час Земли-2018 на Красной площади в Москве
Католики во время крестного хода в Кафедральном соборе в Манагуа, Никарагуа. 25 марта 2018 года
Ежегодный конкурс танцев Sishaya Ingoma в Дурбане, Южная Африка. 24 марта 2018 года
Модель ждет за кулисами перед показом на Китайской неделе моды в Пекине
Цветение сакуры в Токио. 27 марта 2018 года
© AFP 2018 / Cristina QuiclerЧлены ордена "кающихся грешников" во время процессии на Страстной неделе в Севилье.Члены ордена кающихся грешников во время процессии на Страстной неделе в Севилье
© AFP 2018 / Cristina Quicler
Члены ордена "кающихся грешников" во время процессии на Страстной неделе в Севилье.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях Международного конкурса "Авиадартс-2018" в Краснодарском крае.Многоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях в рамках Международного конкурса «Авиадартс-2018» в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях Международного конкурса "Авиадартс-2018" в Краснодарском крае.
© AFP 2018 / Claudio ReyesСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста у здания Министерства образования в Сантьяго, Чили.Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Сантьяго, Чили
© AFP 2018 / Claudio Reyes
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста у здания Министерства образования в Сантьяго, Чили.
© AFP 2018 / Mahmud HamsЖенщина пасет стадо овец вблизи границы между Сектором Газа и Израилем.Женщина пасет стадо овец на окраине города Газа
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Женщина пасет стадо овец вблизи границы между Сектором Газа и Израилем.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШевченковский районный суд Киева 23 марта постановил заключить под стражу на два месяца депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также в правительственном квартале.Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Шевченковский районный суд Киева 23 марта постановил заключить под стражу на два месяца депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники намеревались совершить теракт в Раде, а также в правительственном квартале.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге 24 марта взорвали недостроенную телебашню, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР.Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которое было остановлено в последний год существования СССР
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге 24 марта взорвали недостроенную телебашню, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.Фестиваль красок Холи-Мела
© РИА Новости / Владимир Песня
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Участники фестиваля красок Холи-Мела в Центре индийской культуры в Москве.
© AFP 2018 / Stefanie GlinskiДети работают на кирпичном производстве в деревне Ньямлель, Южный Судан.Дети работают на кирпичном производстве в Южном Судане
© AFP 2018 / Stefanie Glinski
Дети работают на кирпичном производстве в деревне Ньямлель, Южный Судан.
© AP Photo / Michael ProbstСамолет пролетает в небе над Франкфуртом, Германия.Самолет пролетает на фоне луны во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Самолет пролетает в небе над Франкфуртом, Германия.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра "Зимняя вишня".Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник МЧС во время тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник МЧС во время тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
© AFP 2018 / Ashraf ShazlyПесчаная буря в столице Судана стала причиной закрытия школ и отмены всех авиарейсов.Пыльная буря в Хартуме, Судан
© AFP 2018 / Ashraf Shazly
Песчаная буря в столице Судана стала причиной закрытия школ и отмены всех авиарейсов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСреднеазиатская овчарка Эльза и детеныш леопарда Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке "Садгород".Среднеазиатская овчарка Эльза и детеныш леопарда Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке Садгород
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Среднеазиатская овчарка Эльза и детеныш леопарда Милаша во время прогулки в владивостокском пригородном зоопарке "Садгород".
© REUTERS / Murad SezerГостьи модного показа бренда Modanisa на Неделе моды в Стамбуле фотографируются на фоне известной исламской модели Халимы Аден.Показ турецкого дизайнера на неделе моды в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
Гостьи модного показа бренда Modanisa на Неделе моды в Стамбуле фотографируются на фоне известной исламской модели Халимы Аден.
© AFP 2018 / Fadel SennaПодростки играют в футбол во время Международного фестиваля кочевников в пустыне Сахара на юге Марокко.Подростки играют в футбол во время 15-го Международного фестиваля кочевников в Эль-Газлане в пустыне Сахара в Марокко
© AFP 2018 / Fadel Senna
Подростки играют в футбол во время Международного фестиваля кочевников в пустыне Сахара на юге Марокко.
© REUTERS / KCNAЛидер КНДР на этой неделе совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР на этой неделе совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.
© AFP 2018 / Hamza Al-AjwehДети играют в разрушенном доме в Восточной Гуте, Сирия.Дети играют в разрушенном доме в Восточной Гуте, Сирия
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
Дети играют в разрушенном доме в Восточной Гуте, Сирия.
© AP Photo / Christophe EnaВ Париже 28 марта простились с офицером жандармерии Арно Бельтрамом, отдавшим свою жизнь для спасения заложницы во время нападения на юге Франции. На торжественной церемонии присутствовали президент и премьер страны, а также главы министерств и ведомств.Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
© AP Photo / Christophe Ena
В Париже 28 марта простились с офицером жандармерии Арно Бельтрамом, отдавшим свою жизнь для спасения заложницы во время нападения на юге Франции. На торжественной церемонии присутствовали президент и премьер страны, а также главы министерств и ведомств.
© AFP 2018 / Noel CelisДети моются на улице в Маниле.Дети моются на улице в Маниле
© AFP 2018 / Noel Celis
Дети моются на улице в Маниле.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПразднование Навруза на ВДНХ в Москве.Участницы в традиционных костюмах во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Празднование Навруза на ВДНХ в Москве.
© AFP 2018 / Biju BoroУчастницы конкурса Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в индийском городе Гувахати.Участницы Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в Гувахати, Индия. 25 марта 2018 года
© AFP 2018 / Biju Boro
Участницы конкурса Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в индийском городе Гувахати.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПринудительный спуск лавин в районе поселка Терскол.Сотрудники Эльбрусского противолавинного отряда осуществляют принудительный спуск лавин в районе поселка Терскола, посредством выстрелов из артиллерийского орудия
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Принудительный спуск лавин в районе поселка Терскол.
© AP Photo / Petros GiannakourisСтюардессы греческой авиакомпании Aegean Airlines.Стюардессы греческой авиакомпании Aegean Airlines
© AP Photo / Petros Giannakouris
Стюардессы греческой авиакомпании Aegean Airlines.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкГонки на оленьих упряжках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.Гонки на оленьих упряжках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Гонки на оленьих упряжках на Празднике Севера в селе Ловозеро Мурманской области.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкШвейцарский пилот Рафаэль Домжан после успешного тестирования скафандра для стратосферного полета, разработанного российским НПП "Звезда".Швейцарский пилот Рафаэль Домжан после испытания скафандра с полной имитацией полета на высоту 25 тысяч метров на базе российского НПП Звезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Швейцарский пилот Рафаэль Домжан после успешного тестирования скафандра для стратосферного полета, разработанного российским НПП "Звезда".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.Горожане во время акции Час Земли-2018 на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Акция "Час Земли-2018" на Красной площади в Москве.
Зрители крестного хода у Кафедрального собора в Манагуа, Никарагуа.Католики во время крестного хода в Кафедральном соборе в Манагуа, Никарагуа. 25 марта 2018 года
Зрители крестного хода у Кафедрального собора в Манагуа, Никарагуа.
© REUTERS / Rogan WardУчастники ежегодного танцевального конкурса Sishaya Ingoma в Дурбане, Южная Африка.Ежегодный конкурс танцев Sishaya Ingoma в Дурбане, Южная Африка. 24 марта 2018 года
© REUTERS / Rogan Ward
Участники ежегодного танцевального конкурса Sishaya Ingoma в Дурбане, Южная Африка.
© AFP 2018 / Nicolas AsfouriМодель в ожидании начала показа коллекции дизайнера Грейс Чен в рамках Китайской недели моды в Пекине.Модель ждет за кулисами перед показом на Китайской неделе моды в Пекине
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Модель в ожидании начала показа коллекции дизайнера Грейс Чен в рамках Китайской недели моды в Пекине.
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi Цветение сакуры в столице Японии.Цветение сакуры в Токио. 27 марта 2018 года
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi 
Цветение сакуры в столице Японии.
Участницы Miss India Fitness на Чемпионате по бодибилдингу в Гувахати, Индия. 25 марта 2018 годаЛучшие фото недели: танцы в Дурбане, сакура в Токио и гонки на оленях в Заполярье13:1330.03.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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