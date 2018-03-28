Настоящий герой: Франция простилась с подполковником Арно Бельтрамом

Подполковник жандармерии Арно Бельтрам обменял себя на заложницу во время нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции. В момент штурма здания офицер был серьезно ранен террористом и позже скончался в больнице, однако его действия позволили спасти жизни нескольких человек.