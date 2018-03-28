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Настоящий герой: Франция простилась с подполковником Арно Бельтрамом

21:0228.03.2018
(обновлено: 21:07 28.03.2018)
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Подполковника жандармерии Арно Бельтрам
Французские жандармы сопровождают катафалк с телом подполковника жандармерии Арно Бельтрама по пути от Пантеона к Дому Инвалидов в Париже
Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
Люди аплодируют во время церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
Бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
Солдаты Республиканской гвардии Франции сопровождают катафалк с телом подполковника жандармерии Арно Бельтрама к Дому Инвалидов в Париже. 28 марта 2018
Фотография подполковника жандармерии Арно Бельтрама
© AFP 2018 / La Gazette De La MancheПодполковник жандармерии Арно Бельтрам обменял себя на заложницу во время нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции. В момент штурма здания офицер был серьезно ранен террористом и позже скончался в больнице, однако его действия позволили спасти жизни нескольких человек.Подполковника жандармерии Арно Бельтрам
© AFP 2018 / La Gazette De La Manche
Подполковник жандармерии Арно Бельтрам обменял себя на заложницу во время нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции. В момент штурма здания офицер был серьезно ранен террористом и позже скончался в больнице, однако его действия позволили спасти жизни нескольких человек.
© AFP 2018 / Stephane De SakutinСовет безопасности Франции на заседании, где обсуждались прошедшие атаки на юге страны, постановил провести национальную церемонию прощания с погибшим офицером.Французские жандармы сопровождают катафалк с телом подполковника жандармерии Арно Бельтрама по пути от Пантеона к Дому Инвалидов в Париже
© AFP 2018 / Stephane De Sakutin
Совет безопасности Франции на заседании, где обсуждались прошедшие атаки на юге страны, постановил провести национальную церемонию прощания с погибшим офицером.
© AP Photo / Ludovic Marin, Pool Церемония прощания с жандармом прошла в среду во внутреннем дворе Дома инвалидов в Париже.Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© AP Photo / Ludovic Marin, Pool
Церемония прощания с жандармом прошла в среду во внутреннем дворе Дома инвалидов в Париже.
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolФранцузский президент приехал на церемонию в сопровождении своей супруги Бриджит.Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Французский президент приехал на церемонию в сопровождении своей супруги Бриджит.
© REUTERS / Christian HartmannВыступая на церемонии, Макрон отметил, что память о поступке Арно Бельтрама будет жить в сердцах французов. "Ваша жертва... нас учит помнить о том, что есть Франция", — отметил президент республики.Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© REUTERS / Christian Hartmann
Выступая на церемонии, Макрон отметил, что память о поступке Арно Бельтрама будет жить в сердцах французов. "Ваша жертва... нас учит помнить о том, что есть Франция", — отметил президент республики.
© AP Photo / Etienne Laurent, PoolПочтить память погибшего офицера к Дому инвалидов пришли несколько сотен французов.Люди аплодируют во время церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
© AP Photo / Etienne Laurent, Pool
Почтить память погибшего офицера к Дому инвалидов пришли несколько сотен французов.
© REUTERS / Christian HartmannМИД Франции в своем коммюнике отметил "исключительную храбрость" офицера, отдавшего жизнь на службе нации, и выразил глубокие соболезнования семье погибшего жандарма.Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© REUTERS / Christian Hartmann
МИД Франции в своем коммюнике отметил "исключительную храбрость" офицера, отдавшего жизнь на службе нации, и выразил глубокие соболезнования семье погибшего жандарма.
© REUTERS / Pool/Ludovic MarinНа прощание с офицером пришли многие представители французской власти, в том числе премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Жерар Коллон, председатель Нацсобрания Франсуа де Рюжи, а также экс-президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.Бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози на церемонии прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже
© REUTERS / Pool/Ludovic Marin
На прощание с офицером пришли многие представители французской власти, в том числе премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Жерар Коллон, председатель Нацсобрания Франсуа де Рюжи, а также экс-президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози.
© AFP 2018 / Ludovic Marin Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Франция никогда не забудет героизм, храбрость и жертву подполковника жандармерии.Церемония прощания с подполковником жандармерии Арно Бельтрамом в Париже. 28 марта 2018 года
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Франция никогда не забудет героизм, храбрость и жертву подполковника жандармерии.
© AP Photo / Pool/Ludovic MarinКоллеги и близкие, говоря о Бельтраме, отмечали его профессионализм, готовность идти до конца и защищать свою Родину.Солдаты Республиканской гвардии Франции сопровождают катафалк с телом подполковника жандармерии Арно Бельтрама к Дому Инвалидов в Париже. 28 марта 2018
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin
Коллеги и близкие, говоря о Бельтраме, отмечали его профессионализм, готовность идти до конца и защищать свою Родину.
© AP Photo / Emilio MorenattiПо данным французских СМИ, подполковник за несколько часов до смерти успел обвенчаться со своей возлюбленной. Священник провел таинство прямо в реанимации в ночь на 24 марта. Церемония, которую супруги планировали провести в июне, заняла около часа.Фотография подполковника жандармерии Арно Бельтрама
© AP Photo / Emilio Morenatti
По данным французских СМИ, подполковник за несколько часов до смерти успел обвенчаться со своей возлюбленной. Священник провел таинство прямо в реанимации в ночь на 24 марта. Церемония, которую супруги планировали провести в июне, заняла около часа.
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В Париже прошла церемония национального прощания с офицером жандармерии Арно Бельтрамом, который отдал свою жизнь для спасения заложницы во время нападения на юге Франции. Прощание с героем — в фотоленте Ria.ru.

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