Голос детства Олег Анофриев
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17:3328.03.2018
(обновлено: 17:43 28.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.
Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".
В 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкАктерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.
Актерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.
© Мосфильм, 1989Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".
© Мосфильм, 1989
Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".
© Мосфильм (1961)В фильме "Алые паруса" молодой Анофриев сыграл Летика - матроса с корабля Грэя "Секрет".
© Мосфильм (1961)
В фильме "Алые паруса" молодой Анофриев сыграл Летика - матроса с корабля Грэя "Секрет".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.
В 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.
© Мосфильм (1955)В фильме "За витриной универмага" Анофриев играет Славу Сидоркина, комсорга отдела готового платья.
© Мосфильм (1955)
В фильме "За витриной универмага" Анофриев играет Славу Сидоркина, комсорга отдела готового платья.
© РИА Новости / ПетрусоваПерейти в фотобанкСреди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).
Среди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).
© РИА Новости / НиколаевПерейти в фотобанкВ 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.
В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.
© Мосфильм, 1983Олег Анофриев в роли главного редактора в детективе "Тайна виллы "Грета".
© Мосфильм, 1983
Олег Анофриев в роли главного редактора в детективе "Тайна виллы "Грета".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛариса Удовиченко, Олег Анофриев (справа) и Евгений Скоробогатов во время съемок фильма Хорошо сидим!".
Лариса Удовиченко, Олег Анофриев (справа) и Евгений Скоробогатов во время съемок фильма Хорошо сидим!".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНастоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.
Настоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОлег Анофриев в роли Пети в художественном фильме "Сказка о потерянном времени".
Олег Анофриев в роли Пети в художественном фильме "Сказка о потерянном времени".
Актер, композитор, поэт и исполнитель песен Олег Анофриев скончался 28 марта. Роли народного артиста на сцене и в кино — в фотоленте Ria.ru.
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