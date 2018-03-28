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Голос детства Олег Анофриев

Сюжет:
Умер Олег Анофриев
17:3328.03.2018
(обновлено: 17:43 28.03.2018)
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Актер Олег Анофриев
Певец и композитор Юрий Антонов, певец и композитор Олег Анофриев, эстрадный певец Сосо Павлиашвили (слева направо) удостоены наград Международного благотворительного фонда Меценаты столетия за возрождение высоких духовных идеалов
Советский артист Олег Анофриев вырезает различные фигурки из древесных корней. 1964
Олег Анофриев (слева) в фильме Человек с бульвара Капуцинов(1989)
Кадр из фильма Алые паруса
Олег Анофриев
Кадр из фильма За витриной универмага
В. Талызина, О. Анофриев и Л. Марков в спектакле Шторм
Олег Анофриев, Ростислав Плятт и Василий Лановой в фильме Коллеги
Олег Анофриев в фильме Тайна виллы Грета(1983)
Удовиченко, Анофриев и Скоробогатов в фильме Эстафета 3х100
Кадр из фильма Путешествие в молодость
Олег Анофриев в роли Пети в художественном фильме Сказка о потерянном времени. 1964
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.Актер Олег Анофриев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".Певец и композитор Юрий Антонов, певец и композитор Олег Анофриев, эстрадный певец Сосо Павлиашвили (слева направо) удостоены наград Международного благотворительного фонда Меценаты столетия за возрождение высоких духовных идеалов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкАктерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.Советский артист Олег Анофриев вырезает различные фигурки из древесных корней. 1964
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Актерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.
© Мосфильм, 1989Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".Олег Анофриев (слева) в фильме Человек с бульвара Капуцинов(1989)
© Мосфильм, 1989
Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".
© Мосфильм (1961)В фильме "Алые паруса" молодой Анофриев сыграл Летика - матроса с корабля Грэя "Секрет".Кадр из фильма Алые паруса
© Мосфильм (1961)
В фильме "Алые паруса" молодой Анофриев сыграл Летика - матроса с корабля Грэя "Секрет".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.Олег Анофриев
© РИА Новости / Галина Кмит
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В 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.
© Мосфильм (1955)В фильме "За витриной универмага" Анофриев играет Славу Сидоркина, комсорга отдела готового платья.Кадр из фильма За витриной универмага
© Мосфильм (1955)
В фильме "За витриной универмага" Анофриев играет Славу Сидоркина, комсорга отдела готового платья.
© РИА Новости / ПетрусоваПерейти в фотобанкСреди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).В. Талызина, О. Анофриев и Л. Марков в спектакле Шторм
© РИА Новости / Петрусова
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Среди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).
© РИА Новости / НиколаевПерейти в фотобанкВ 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.Олег Анофриев, Ростислав Плятт и Василий Лановой в фильме Коллеги
© РИА Новости / Николаев
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В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.
© Мосфильм, 1983Олег Анофриев в роли главного редактора в детективе "Тайна виллы "Грета".Олег Анофриев в фильме Тайна виллы Грета(1983)
© Мосфильм, 1983
Олег Анофриев в роли главного редактора в детективе "Тайна виллы "Грета".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛариса Удовиченко, Олег Анофриев (справа) и Евгений Скоробогатов во время съемок фильма Хорошо сидим!".Удовиченко, Анофриев и Скоробогатов в фильме Эстафета 3х100
© РИА Новости
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Лариса Удовиченко, Олег Анофриев (справа) и Евгений Скоробогатов во время съемок фильма Хорошо сидим!".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНастоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.Кадр из фильма Путешествие в молодость
© РИА Новости
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Настоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОлег Анофриев в роли Пети в художественном фильме "Сказка о потерянном времени".Олег Анофриев в роли Пети в художественном фильме Сказка о потерянном времени. 1964
© РИА Новости
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Олег Анофриев в роли Пети в художественном фильме "Сказка о потерянном времени".
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Актер, композитор, поэт и исполнитель песен Олег Анофриев скончался 28 марта. Роли народного артиста на сцене и в кино — в фотоленте Ria.ru.
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