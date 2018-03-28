Голос детства Олег Анофриев

В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.