За три месяца 2018 года на московских дорогах устранили около девяти тысяч локальных разрушений дорожного полотна. За такой же период прошлого года дорожники залатали 18 тысяч выбоин. В ГБУ "Автомобильные дороги" показали, как сегодня делают "заплатки" на столичных улицах, и объяснили, почему не нужно бояться срочного ремонта в дождь или снег.
"Заплатки" на дороге. Как выглядит ямочный ремонт в Москве
08:0028.03.2018
(обновлено: 08:16 28.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ столице продолжается сезон ямочного ремонта: повреждения дорожного полотна устраняют с помощью литого асфальтобетона. Он завершится с наступлением теплой погоды, когда начнется основной период ремонтных работ.
В столице продолжается сезон ямочного ремонта: повреждения дорожного полотна устраняют с помощью литого асфальтобетона. Он завершится с наступлением теплой погоды, когда начнется основной период ремонтных работ.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" получают информацию о выбоинах после мониторинга проезжей части, а также через портал "Наш город", где москвичи оставляют заявки.
Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" получают информацию о выбоинах после мониторинга проезжей части, а также через портал "Наш город", где москвичи оставляют заявки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрибывшие по заявке дорожники сперва выставляют машины прикрытия и огораживают оранжевыми конусами место ремонта, затем "удаляют" проблемный участок. Обычно для этого достаточно срезать циркулярными пилами верхний слой примерно на пять сантиметров.
Прибывшие по заявке дорожники сперва выставляют машины прикрытия и огораживают оранжевыми конусами место ремонта, затем "удаляют" проблемный участок. Обычно для этого достаточно срезать циркулярными пилами верхний слой примерно на пять сантиметров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗатем из углубления тщательно убирают остатки старого асфальта. Теперь участок готов к заливке.
Затем из углубления тщательно убирают остатки старого асфальта. Теперь участок готов к заливке.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДля срочного ямочного ремонта используют литой асфальтобетон. Горячую массу температурой около 200 градусов выливают в углубление и распределяют.
Для срочного ямочного ремонта используют литой асфальтобетон. Горячую массу температурой около 200 градусов выливают в углубление и распределяют.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛитой асфальтобетон — "самоуплотняющееся" вещество. Это значит, что при таком ремонте не требуется выравнивать участок катком. А высокая температура позволяет чинить дороги в дождь, снег и мороз.
Литой асфальтобетон — "самоуплотняющееся" вещество. Это значит, что при таком ремонте не требуется выравнивать участок катком. А высокая температура позволяет чинить дороги в дождь, снег и мороз.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПримерно за час "заплатка" застывает, и тогда оцепление участка можно убирать. При этом литой асфальтобетон настолько крепкий, что при эксплуатации дороги быстрее сотрется обычный асфальт вокруг него.
Примерно за час "заплатка" застывает, и тогда оцепление участка можно убирать. При этом литой асфальтобетон настолько крепкий, что при эксплуатации дороги быстрее сотрется обычный асфальт вокруг него.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоэтому все заплатки — лишь временное решение. Летом их уберут и отремонтируют улицу с помощью обычного асфальта. Дороги из литого асфальтобетона обычно не строят, потому что со временем на нем может образоваться колея.
Поэтому все заплатки — лишь временное решение. Летом их уберут и отремонтируют улицу с помощью обычного асфальта. Дороги из литого асфальтобетона обычно не строят, потому что со временем на нем может образоваться колея.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКроме того, он слишком гладкий. Поэтому "заплатки" присыпают щебнем, что повышает сцепление шин с поверхностью на таких участках.
Кроме того, он слишком гладкий. Поэтому "заплатки" присыпают щебнем, что повышает сцепление шин с поверхностью на таких участках.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийО том, как изготавливают асфальт для московских дорог, читайте в материале РИА Новости.
О том, как изготавливают асфальт для московских дорог, читайте в материале РИА Новости.
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